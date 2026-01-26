Tình tiết mới của Attack on Titan gây tranh cãi: Một cặp đôi kết hôn, có con

Dù đã khép lại từ lâu nhưng vừa qua, Attack on Titan vừa có những cập nhật mới khiến cộng đồng người hâm mộ không khỏi xôn xao. Một chi tiết mới đã được bổ sung trong phiên bản đĩa Blu-ray của phim điện ảnh Attack on Titan: The Last Attack được phát hành tại Nhật Bản. Theo phần hướng dẫn dành cho người khiếm thính trong đĩa, cảnh thăm mộ Eren ở phần kết thúc được mô tả rõ ràng rằng Mikasa và Jean đến viếng mộ cùng các con, sau đó là tình tiết cặp vợ chồng già quay lại cùng con của mình.

Danh tính người đàn ông kết hôn, có con với Mikasa trong Attack on Titan là Jean.

Trước đó, danh tính người đàn ông bên cạnh Mikasa không được hé lộ trong cả truyện lẫn phim, dẫn đến nhiều suy đoán. Thế nhưng giờ đây, bản đĩa Blu-ray đã khẳng định nhân vật này chính là Jean Kirstein. Không chỉ vậy, Jean và Mikasa đã kết hôn, sinh con và có đời cháu.

Danh tính người đàn ông này vốn được giấu kín trong truyện.

Attack on Titan: The Last Attack mang đến đoạn kết mãn nhãn của thương hiệu gốc từ tác giả Hajime Isayama, giờ đây kèm theo bản đĩa Blu-ray mới được bán chính thức qua các kênh của nhà sản xuất. Tình tiết này vốn nằm ở phần hậu truyện của nội dung chính, cụ thể trong cảnh chạy chữ cuối phim để miêu tả cuộc sống của dàn nhân vật sau đợt Rung Chấn và cái chết của Eren. Tuy vậy, đây là tình tiết do ekip phim thực hiện, chưa thông qua ý kiến của tác giả Isayama.

Việc Mikasa và Jean thành đôi tạo nên làn sóng tranh cãi.

Thông tin này lập tức gây ra làn sóng tranh cãi gay gắt trong cộng đồng người hâm mộ Attack on Titan. Một bộ phận fan trung thành với cặp đôi chính Eren - Mikasa (Eremika) bày tỏ sự khó chấp nhận, cho rằng Mikasa luôn mang tình cảm sâu đậm dành cho Eren suốt cuộc đời. Điều này thể hiện qua biểu tượng qua chiếc khăn quàng đỏ và lời hứa "quấn quanh cổ mãi mãi" của cô khi ngồi bên mộ của Eren. Họ cảm thấy việc Mikasa kết hôn với Jean dường như "phản bội" hình ảnh cô gái trung thành, cô đơn vì mất mát ấy.

Ngược lại, có không ít ý kiến thông cảm và thậm chí vui mừng cho Mikasa. Một cư dân mạng cho rằng Eren mất đi là điều tiếc nuối và đau khổ nhưng cuộc sống phải tiếp diễn: "Thế giới không ngừng quay vào thời khắc ai đó mất đi". Mikasa xứng đáng có hạnh phúc mới, gia đình và sự bình yên sau bao mất mát, chiến tranh. Chưa kể, Jean vẫn luôn là người luôn thầm thương trộm nhớ Mikasa từ những ngày đầu, nên được xem là lựa chọn hợp lý, mang tính nhân văn và thực tế thay vì để cô mãi mãi cô đơn.

Attack on Titan chính thức khép lại hành trình của mình vào năm 2021 với bản truyện gốc, và 2024 với phiên bản anime. Tác phẩm của Hajime Isayama nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu xuất sắc nhất mọi thời đại, với hơn 140 triệu bản in toàn cầu cùng vô số giải thưởng. Hành trình của "quốc trưởng" Eren ảnh hưởng sâu rộng đến văn hóa đại chúng nhờ cốt truyện kịch tính, nhiều "cú bẻ lái" bất ngờ và thông điệp sâu sắc về tự do, sự tàn khốc chiến tranh và bản chất con người, vượt qua khuôn khổ của một dự án anime thông thường.