Blue Lock công bố dự án live-action ngay sau khi Nhật Bản vô địch Asian Cup 2026

HHTO - Ngay sau những cột mốc ấn tượng của bóng đá Nhật Bản trên đấu trường quốc tế, dự án điện ảnh người đóng (live-action) chuyển thể từ bộ truyện tranh ăn khách "Blue Lock" đã chính thức lộ diện, hứa hẹn khuấy động màn ảnh rộng vào năm 2026.

Ngày 26/1 vừa qua, tài khoản chính thức của dự án phim điện ảnh Blue Lock đã công bố hình ảnh quảng bá đầu tiên, thu hút hơn 10 triệu lượt tương tác trên nền tảng X (Twitter). Bài đăng mở màn cho chuỗi công bố dàn diễn viên kéo dài trong 12 ngày liên tiếp.

Hình ảnh đầu tiên của dự án được công bố. Ảnh: @BLUELOCK_MOVIE

Nam diễn viên Fumiya Takahashi là cái tên đầu tiên được xác nhận, đảm nhận vai Isagi Yoichi, tiền đạo trẻ giữ vai trò trục chính của câu chuyện. Fumiya Takahashi được khán giả biết đến qua vai Aruto Hiden trong Kamen Rider Zero-One (2019). Bên cạnh diễn xuất, anh cũng từng tham gia lồng tiếng cho phim điện ảnh Black Clover Sword of the Wizard King (2023).

Trên trang cá nhân, Takahashi chia sẻ: “Tôi sẽ đảm nhận vai Isagi Yoichi. Đây là vinh dự lớn đối với tôi. Tôi tiếp cận tác phẩm với sự tôn trọng và quyết tâm cao nhất, mong có thể mang đến một bộ phim trọn vẹn cùng ê-kíp”.

Fumiya Takahashi đảm nhận vai chính Yoichi Isagi. Ảnh: @BLUELOCK_MOVIE

Blue Lock hay còn được gọi bằng cái tên Tiền Đạo Số Một, là một bộ phim kể về dự án đào tạo cầu thủ đặc biệt, được thiết kế và quản lý bởi vị huấn luyện viên lập dị Ego Jinpachi. Mục đích của dự án này là cho ra lò một và chỉ một tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, người có khả năng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản hướng đến chức vô địch World Cup.

Ảnh: Eight Bit

Dù nói là lấy chủ đề thể thao song anime Blue Lock lại xây dựng không khí của một bộ phim "sinh tồn" đúng nghĩa, khi hơn 300 cầu thủ trẻ đối đầu sống còn trong môi trường huấn luyện khắc nghiệt: Người thắng sẽ giành được tấm vé ở lại và tiếp tục vươn lên, kẻ thua cuộc buộc phải kết thúc sự nghiệp bóng đá một lần và mãi mãi. Vì vậy, phim vẫn đủ kịch tính và thu hút đối với những ai không am hiểu thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.

Ảnh: Eight Bit

Sức hút của Blue Lock không chỉ dừng lại ở phương diện giải trí mà còn có mối liên kết thú vị với nền bóng đá xứ sở Hoa anh đào. Tác phẩm thường xuyên được nhắc đến mỗi khi đội tuyển Nhật Bản đạt được những thành tích ấn tượng tại các giải đấu lớn.

Thành công của bóng đá Nhật tại các đấu trường quốc tế những năm gần đây thường được người hâm mộ ví von với sự trỗi dậy của các "siêu tiền đạo" trong truyện tranh.

Title Card (Thẻ tiêu đề) chính thức của dự án chuyển thể.

Theo kế hoạch, thông tin về các thành viên tiếp theo của đội hình Blue Lock bản live-action sẽ được cập nhật liên tục trong những ngày tới. Phim dự kiến khởi chiếu tại các rạp Nhật Bản vào mùa hè năm 2026, thời điểm trùng với không khí cuồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá hướng về World Cup.