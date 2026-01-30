Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Tình Đầu Khó Nói: Kwon Sang Woo tái xuất, nhan sắc Moon Chae Won gây chú ý

Như Lê

HHTO - Sau cú hít triệu vé của 2 phần phim điện ảnh “Sát Thủ Vô Cùng Cực”, bộ đôi ăn ý - đạo diễn Choi Won Seob và Kwon Sang Woo tiếp tục tái hợp, hứa hẹn tạo nên cơn "địa chấn tiếng cười" mới tại phòng vé đầu năm 2026.

Tình Đầu Khó Nói xoay quanh nhân vật Seung Min (Kwon Sang Woo thủ vai) - ông chủ một cửa hàng nhạc cụ, từng là thành viên của ban nhạc rock đình đám thời đại học. Thế nhưng, giữa ánh hào quang tuổi trẻ, trái tim Seung Min lại chỉ rung động trước Bona - em gái của người bạn cũ, cũng chính là mối tình đầu khiến anh bối rối mỗi khi chạm mặt.

Một sự cố trớ trêu đã khiến Seung Min không thể hoàn thành bài hát tỏ tình dành cho Bona, để rồi khoảnh khắc lỡ nhịp ấy đẩy cả hai trở thành ký ức dang dở của tuổi thanh xuân. Nhiều năm sau, cuộc tái ngộ ở tuổi trưởng thành một lần nữa khiến anh rung động trước vẻ đẹp mặn mà của mối tình đầu. Nhưng đời không như mơ khi anh buộc phải sống “một cuộc đời - hai thân phận” để che giấu bí mật về cô con gái Soyoung, đặt anh vào lựa chọn khó khăn giữa trách nhiệm làm cha và khát khao yêu lại từ đầu.

character-seung-min-04.jpg
character-bo-na-2.jpg

Trailer Tình Đầu Khó Nói cũng hé lộ hàng loạt tình huống dở khóc dở cười giữa Seung Min, con gái Soyoung và Bona. Với nhịp phim nhanh và những màn “thoát pressing” đầy duyên dáng của Seung Min trong hành trình che giấu sự thật, trailer nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Phản ứng hóa học tự nhiên giữa Kwon Sang Woo và Moon Chae Won cũng tạo điểm nhấn thú vị, đặc biệt khi Bona trái với vẻ ngoài dịu dàng lại thuộc “hội sợ trẻ con”, khiến Seung Min càng lún sâu vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi không thể thú nhận sự hiện diện của “bình rượu mơ” nhà mình.

04.jpg
character-seung-min-03.jpg

Từng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả 9x với loạt vai diễn bi thương trong Nấc Thang Lên Thiên Đường, Kwon Sang Woo không ngừng làm mới hình ảnh, thoát khỏi vùng an toàn để tiếp cận khán giả trẻ qua các dự án như Ước Gì Được Nấy hay Sát Thủ Vô Cùng Cực. Trở lại với Tình Đầu Khó Nói, Kwon Sang Woo cho thấy phong độ ổn định trong việc chinh phục tiếng cười khán giả bằng lối diễn linh hoạt, duyên dáng.

band-still-1.jpg

Trong khi đó, sau gần ba năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Moon Chae Won trở lại với vai Bona - mối tình đầu mang hình ảnh người phụ nữ hiện đại, sắc sảo và độc lập. Nhan sắc không tuổi cùng phong thái điềm tĩnh của nữ diễn viên tiếp tục là điểm nhấn thu hút sự chú ý của khán giả và giới truyền thông.

character-bo-na-3.jpg
Moon Chae Won trở lại với vai diễn mang dư vị tình đầu khó quên.

Góp phần tạo nên màu sắc hài hước cho bộ phim còn có sự xuất hiện của Park Ji Hwan và Pyo Ji Hoon (P.O). Park Ji Hwan - gương mặt hài quen thuộc tiếp tục phát huy sở trường với những mảng miếng duyên dáng.

08.jpg
Tình Đầu Khó Nói hướng đến trải nghiệm giải trí nhẹ nhàng, gần gũi.

Với những diễn viên quen mặt, nội dung dễ thấu cảm cũng gam màu tươi mới của thể loại rom-com đặc trưng của điện ảnh Hàn, Tình Đầu Khó Nói được mong đợi sẽ là lựa chọn lý tưởng cho khán giả ra rạp giải trí dịp cuối năm.

4ce4c2c4-7414-4c09-9c6f-68d7d7c2d892.jpg
Như Lê
#Tình Đầu Khó Nói #Kwon Sang Woo #Moon Chae Won #phim Hàn Quốc #điện ảnh Hàn Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục