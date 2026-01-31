Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kết phim Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng: 4 sợi lông của Tôn Ngộ Không có ý nghĩa gì?

Thiện Dư

HHTO - Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng mang đến cho khán giả cái kết mở đáng suy ngẫm, bỏ ngỏ số phận của dàn yêu quái nhỏ giả dạng thầy trò Đường Tăng.

Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng thu hút khán giả khi mang đến góc nhìn thú vị về giai thoại Tây Du Ký kinh điển, tập trung vào lăng kính của những yêu quái vốn chỉ là "quần chúng" trong nguyên tác. Qua hành trình của những "kẻ vô danh", khán giả ngộ ra nhiều chân lý ý nghĩa, đặc biệt là thông qua cái kết mở đáng suy ngẫm.

resize.jpg

Ở đoạn cao trào của Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng, nhóm 4 yêu quái nhỏ đã hợp sức để đánh bại được Hoàng Mi, nhưng đổi lại là phải trở lại hình dạng súc sinh và không còn ký ức gì nữa. Bốn sinh vật chưa kịp hỏi tên nhau đã trở thành những hình hài "vô tri", mỗi con vật đi một hướng riêng.

Về phần Hoàng Mi, hắn trở lại hình tượng tiểu đồng tử ban đầu, và được Phật Di Lặc trao cho cơ hội mới, tiếp tục hóa thành kiếp nạn của thầy trò Đường Tăng bản "real". Khi nghe tiểu đồng tử còn lại hỏi về số phận 4 tiểu yêu quái, Phật Di Lặc chỉ cười rồi quay lưng rời đi.

1000.jpg
641.jpg
Hoàng Mi bị đánh bại, các yêu quái thì hóa con vật "vô tri".

Nếu ngồi xem đến hết đoạn credit (chạy chữ) của phim, khán giả sẽ biết được rằng các tiểu yêu quái (nay đã là con vật) vẫn còn sống nhưng lang bạt khắp nơi. Một ngày nọ, Tôn Ngộ Không trông thấy lá cờ "trừ gian diệt bạo" của 4 tiểu yêu quái và thấu hiểu mọi chuyện, nên đã thưởng cho 4 sợi lông như bùa bảo hộ.

Như vậy, có thể xem như số phận của các yêu quái Núi Lãng Lãng vẫn còn rộng mở theo chiều hướng tốt đẹp. Là một yêu quái "vô danh", chúng đã hoàn thành được tâm nguyện của bản thân, đó là lên đường đi thỉnh kinh, giúp người giúp đời, hay chí ít sát cánh bên nhau trên suốt hành trình.

Ở kiếp mới, 4 tiểu yêu quái bắt đầu lại quá trình tu luyện, nhưng không còn là thân phận "cóc ké" như trước. Bằng chứng là chúng đã được lập miếu thờ bởi người dân Bắc Trương Thôn, đồng nghĩa với việc được phép tu tiên chánh đạo thay vì làm yêu quái như trước. Sợi lông của Tôn Ngộ Không có thể là bùa hộ mệnh, cũng có thể là "chất xúc tác" để chúng mau chóng đắc đạo.

photo-6332372989952855402-y.jpg
Tôn Ngộ Không tặng 4 sợi lông cho các yêu quái nhỏ.
photo-6332372989952855403-y.jpg
Người dân lập đền thờ 4 tiểu yêu quái.

Về nụ cười của Phật Di Lặc, đó có thể là phản ứng của một đấng nhìn thấu hồng trần, rõ về kết cục của các yêu quái mà không cần nhúng tay vào. Luật nhân quả đã xếp sẵn, mỗi số phận, mỗi cuộc đời tự khắc có sự an bài mà thần phật không can thiệp. Hoặc, đó cũng có thể là nụ cười đầy ý nhị hướng đến đời sống, nơi sự công bằng không phải lúc nào cũng hiện hữu. Hoàng Mi phạm tội nhưng vì là "con nhà trời" nên chỉ bị trách cứ rồi vẫn được tha. Còn với các tiểu yêu quái, kết cục của chúng không tan xương nát thịt thì cũng bị đày đọa, trở về kiếp con vật.

Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng bàn về nhiều thông điệp cuộc sống chứ không chỉ là hoạt hình vui nhộn. Yêu quái khai sinh đã là nghiệp báo, nhưng sau cùng chúng dùng ân xóa oán, lấy việc thiện để bù đắp. Để rồi sau cùng, chính hệ quả hóa kiếp ở cuối phim đã trở thành một "duyên lành" mới, để chúng có được cơ hội trở nên tốt hơn về sau.

608776218-1394527912407059-2616937267839394167-n.jpg
Thiện Dư
