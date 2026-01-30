Phim "Cây Sinh Mệnh" chưa lên sóng đã gây sốt, Dương Tử sẽ tiếp tục bùng nổ?

Ngay sau khi nghe tin Cây Sinh Mệnh phát sóng vào ngày 30/1, mọi thông tin đến phim truyền hình mới nhất của Dương Tử đã nhanh chóng thành tâm điểm chú ý bàn tán. Những dự án gần đây của Dương Tử vốn đã rất thành công như Quốc Sắc Phương Hoa, nhưng Cây Sinh Mệnh còn đặc biệt hơn nữa khi là phim chính kịch, đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp của Dương Tử.

Tạo hình của Dương Tử trong phim Cây Sinh Mệnh

Đây chính là cơ hội để Dương Tử chứng minh cô không chỉ khoanh vùng trong phim tình cảm, phim cổ trang mà cũng có thể đảm nhận những vai diễn phức tạp, có số phận nhiều biến cố. Cây Sinh Mệnh lấy bối cảnh cao nguyên Thanh Hải những năm 1990, nhân vật Bạch Cúc của Dương Tử là một cô gái mồ côi, lớn lên trở thành nữ cảnh sát cần mẫn làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng.

Nữ diễn viên không ngại làm xấu mình

Bạch Cúc có chuyện tình ngọt ngào với phóng viên Thiệu Vân Phi, cùng nhau ấp ủ ý định thành lập khu bảo tồn thiên nhiên nhưng mọi thứ đã bị đổ bể khi một nhân vật quan trọng của đội tuần tra mất tích bí ẩn. Nhiều năm sau, Bạch Cúc cùng mọi người đã trở lại nơi này, tiếp tục xây dựng khu bảo tồn và tìm kiếm manh mối của người mất tích.

Dương Tử đặt nhiều kỳ vọng vào dự án này

Trong Cây Sinh Mệnh, vai diễn của Dương Tử trải dài từ khi còn trẻ đến lúc trung niên, và còn có một cô con gái. Và dù phim chưa chiếu, một trích đoạn Dương Tử diễn xuất bằng ánh mắt đã gây sốt trên mạng xã hội. Nữ diễn viên không cần lời thoại vẫn diễn tả được cảm xúc phức tạp của Bạch Cúc trước hành động của em trai, vừa kinh ngạc vừa sững sờ, bàng hoàng. Và nếu Cây Sinh Mệnh phát sóng thành công, danh tiếng của Dương Tử sẽ còn bay cao hơn nữa.