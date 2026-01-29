Rosé và loạt chia sẻ tình trường chấn động: Fan "cợt nhả" vụ giả bà cụ đi hẹn hò

HHTO - Rosé BLACKPINK đã xuất hiện trên podcast "Call Her Daddy" và thẳng thắn nói về chủ đề hẹn hò. Những chia sẻ của cô ngay lập tức viral mạng xã hội, khiến netizen không khỏi ngỡ ngàng trước những câu chuyện chưa từng được tiết lộ và khả năng "gì cũng dám thoại" của nữ idol.

Những chia sẻ của Rosé BLACKPINK trong show Call Her Daddy đang khiến dân tình rần rần bởi cách trả lời cực kỳ "thẳng và thật". Cô không hề ngần ngại khi nhắc về những trải nghiệm yêu đương trước đây hay thú nhận khao khát được sống tự do như bao người, thay vì cứ phải "diễn" trước ống kính.

Chia sẻ viral nhất chính là việc Rosé từng phải sống như "điệp viên" để bảo vệ sự riêng tư. Cô thú nhận mình từng bị "ám ảnh" chuyện bị chụp hình đến mức phải đặt mua online đồ hóa trang thành "bà cụ" rồi học cả dáng đi của họ để lén qua nhà bạn trai: "Em mua một bộ tóc giả đen, xoăn và ngắn. Rồi em còn ngồi nghiên cứu cách những người lớn tuổi, kiểu như các bà các cô lớn tuổi ăn mặc ngoài phố. Em tự nhủ: "À, các bà hay mặc váy kiểu này, mang giày kia, xách túi kiểu đó". Em nghiên cứu kỹ lắm rồi đặt mua y chang và mặc luôn như vậy".

Fan "cợt nhả" sử dụng video "troll" để người xem dễ hình dung quá trình Rosé cải trang đi gặp bạn trai.

Fanti đã "ngả ngớn" cỡ này sau chia sẻ của Rosé. - Video: @.ruby.deukie

Việc hóa trang này kéo dài suốt 6 tháng khiến nhà của Rosé tràn ngập đồ hóa trang, thậm chí bạn trai cô cũng phải "dở khóc dở cười" khi thấy bạn gái xuất hiện trong bộ dạng bà cụ. Đỉnh điểm là mẹ cô còn lấy nhầm chiếc áo khoác "cosplay" này để tặng cho bà ngoại vì trông hợp.

Rosé còn trải lòng về những lần va phải các mối quan hệ không lành mạnh. Khi được hỏi có từng thất vọng về người yêu cũ không, cô đáp gọn lỏn: "Tất cả luôn... à không, trừ một người". Nhiều fan đùa rằng với câu nói "trừ một người", chắc hẳn anh người yêu cũ nào của Rosé cũng đang tự tin nghĩ rằng mình chính là ngoại lệ duy nhất đó.

Trước câu hỏi về việc có đang hẹn hò hay không, Rosé không hề dùng "văn mẫu" để phủ nhận mà thẳng thắn trả lời: "Em thấy nếu mình bảo không thì lộ liễu quá, ai nhìn cũng biết là nói dối. Thôi thì nói thật là em đang đi tìm tình yêu". Bên cạnh đó, cô cũng chẳng ngần ngại bày tỏ mong muốn được yêu đương kiểu "sến súa" và bình dị như bao người, chỉ đơn giản là được nắm tay người yêu đi chơi công viên hay cùng nhau đứng xếp hàng mà không phải nơm nớp lo sợ bị ai dòm ngó: "Thật ra thì, không biết có nên nói ra không nữa, nhưng ước mơ của em từ hồi còn thiếu niên là muốn được đi công viên giải trí cùng bạn trai".

Chỉ 8 tiếng trước khi những hình ảnh này "gây bão" vào năm 2016, Rosé mới chính thức biết nghệ danh sẽ gắn liền với sự nghiệp của mình.

Một sự thật thú vị khác là cô chỉ biết nghệ danh của mình đúng 8 tiếng trước khi ra mắt. Lúc đó, Rosé còn thấy cái tên này nghe hơi "lúa": "Em kiểu "cái gì vậy trời... Rosé hả?". Nghe cứ như tên bà già ấy". Nhưng giờ đây, cái tên "bà già" ấy lại đang chuẩn bị chinh chiến tại Grammy - cột mốc mà cô gọi là "chương thứ hai" của đời mình.