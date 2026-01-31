Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bằng Chứng Sinh Tử: Bức tranh tương lai khi AI quyết định số phận con người

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Với ý tưởng thú vị và đầy tính thời sự về chuyện AI chiếm lĩnh thế giới, Bằng Chứng Sinh Tử đã vẽ ra một tương lai đầy u ám.

Khi con người phụ thuộc vào sự hỗ trợ của A.I nhiều hơn, mối lo về việc AI sẽ thay thế con người hoàn toàn trong nhiều lĩnh vực cũng xuất hiện. Bằng Chứng Sinh Tử đã đưa tới một ý tưởng thú vị có thể xảy ra ở tương lai gần: A.I xuất hiện trong hệ thống tư pháp, hệ thống tòa án được vận hành hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo. Nếu điều này thực sự xảy ra sẽ là một bước tiến lớn hay một bi kịch mới của loài người?

mercy-2.jpg
A.I trở thành thẩm phán để luận tội loài người

Phim vẽ ra viễn cảnh thẩm phán A.I mang tên Maddox của Tòa án Mercy đã được trao quyền xét xử những tội phạm nghiêm trọng và trực tiếp ra tay với phạm nhân. Từ ngày có thẩm phán A.I, tỷ lệ phạm tội ở thành phố giảm xuống mức đáng kể. Cho đến khi thanh tra Christopher Raven - một trong những người ủng hộ đưa A.I vào xét xử con người nay lại trở thành bị cáo dưới con mắt luận tội của Maddox.

mercy-4.jpg
Người từng ủng hộ thanh tra AI nay trở thành bị cáo

Khi tỉnh dậy sau cơn say, Christopher Raven bàng hoàng nhận tin vợ mình đã bị sát hại và thẩm phán A.I nhận định anh có tới 97,5% khả năng là kẻ giết người. Nam thanh tra chỉ có 90 phút để tìm ra bằng chứng chứng minh bản thân vô tội trước khi bị luận tội và chịu án tử.

Trong thời gian ngắn ngủi này, Christopher được cùng với thẩm phán Maddox truy cập vào hồ sơ điện thoại, camera giao thông, cơ sở dữ liệu cảnh sát và bất kỳ bằng chứng nào khác có thể có sẵn trên dữ liệu “đám mây” để tìm ra kẻ giết vợ nam thanh tra là ai. Liệu Christopher Raven có thể tìm ra kẻ thủ ác thật sự hay anh thực sự phạm tội và sẽ dùng nghiệp vụ cảnh sát của chính mình để đánh lừa thẩm phán A.I nhằm trốn tội?

mercy-1.jpg
Anh chỉ có 90 phút để chứng minh mình vô tội.

Ý tưởng AI không chỉ thay thế con người mà được nắm quyền sinh tử của con người khiến khán giả bị cuốn hút ngay từ đầu. Nó đánh thẳng vào nỗi sợ những mặt tiêu cực của AI mà mọi người vẫn tranh cãi gay gắt mỗi ngày ngoài đời sống thực. Nhưng cũng chính vì thế, Bằng Chứng Sinh Tử càng khiến người xem thấy lo lắng, vì bức tranh tương lai quá đáng sợ và chân thật.

