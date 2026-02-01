Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Nếu sao nữ Hàn gặp sao nam Hoa ngữ, chúng ta sẽ có những cặp đôi cực phẩm nào?

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Netizen đang vô cùng hào hứng trước giả thuyết sao nữ Hàn Quốc sang Trung Quốc đóng phim, từ đó tạo nên những cặp đôi Hoa - Hàn vừa nhìn đã mê.

Cách đây khoảng 10 năm, bùng nổ làn sóng sao Hàn sang Trung Quốc làm việc, rất nhiều diễn viên Hàn Quốc gần như chuyển hẳn tới đất nước tỷ dân để làm việc, nói tiếng Trung trôi chảy như người bản xứ. Thù lao đóng phim ở Trung Quốc cao hơn nhiều lần, khán giả nước này rất yêu thích sao Hàn, kịch bản phim gửi đến liên tục… đã giúp nhiều diễn viên Hàn nổi đình đám tại Trung Quốc.

cc11728b4710b912e9515ba9ccfdfc03.jpg
Park Min Young trong phim Cẩm Y Dạ Hành của Trung Quốc

Nhiều năm nay, showbiz Hoa ngữ hạn chế nghệ sĩ Hàn Quốc, khiến cho các sao Hàn không còn qua Trung Quốc đóng phim, từ đó mà netizen không còn dịp xem màn kết hợp thú vị giữa ngôi sao hai nước.

Mới đây, trên mạng xã hội X (Twitter) xuất hiện bài đăng cho rằng showbiz Hàn Quốc thiếu vắng các diễn viên nam tính, nên khán giả muốn được thấy nữ diễn viên nước này đóng cặp với sao nam Hoa ngữ. Chẳng ngờ bài đăng thu hút hàng nghìn bình luận, cư dân mạng đã nhanh chóng đề cử những cặp đôi trong mơ.

pagep.jpg
pageo.jpg
page.jpg
Nhiều cặp đôi trong mơ đã được netizen gọi tên.

Nổi bật có IU - Tiêu Chiến, Kim Hye Yoon - Trương Lăng Hách, Go Yoon Jung - Tống Uy Long, Kim Ji Won - Lý Hiện. Các màn ghép đôi này đều có điểm chung là nhà trai nhà gái đều là những cái tên hàng đầu hiện nay. Chưa kể sao nữ mang phong thái dịu dàng, nữ tính còn sao nam đều có vóc dáng cao ráo, vững chãi, chỉ cần đứng cạnh nhau đã rất đẹp đôi. Chính vì thế mà đây được xem là các màn ghép đôi trong mơ, chưa cần biết nội dung phim là gì đã đảm bảo thu hút khán giả.

Và bài đăng này càng thu hút đông người bình luận, càng chứng tỏ netizen đang rất muốn xem phim Hoa - Hàn kết hợp.

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#sao Hàn #sao Hoa ngữ #phim Hoa Hàn #sao Hàn đóng phim Trung Quốc #Go Yoon Jung #Trương Lăng Hách #IU #Tiêu Chiến

Xem thêm

Cùng chuyên mục