Nếu sao nữ Hàn gặp sao nam Hoa ngữ, chúng ta sẽ có những cặp đôi cực phẩm nào?

HHTO - Netizen đang vô cùng hào hứng trước giả thuyết sao nữ Hàn Quốc sang Trung Quốc đóng phim, từ đó tạo nên những cặp đôi Hoa - Hàn vừa nhìn đã mê.

Cách đây khoảng 10 năm, bùng nổ làn sóng sao Hàn sang Trung Quốc làm việc, rất nhiều diễn viên Hàn Quốc gần như chuyển hẳn tới đất nước tỷ dân để làm việc, nói tiếng Trung trôi chảy như người bản xứ. Thù lao đóng phim ở Trung Quốc cao hơn nhiều lần, khán giả nước này rất yêu thích sao Hàn, kịch bản phim gửi đến liên tục… đã giúp nhiều diễn viên Hàn nổi đình đám tại Trung Quốc.

Park Min Young trong phim Cẩm Y Dạ Hành của Trung Quốc

Nhiều năm nay, showbiz Hoa ngữ hạn chế nghệ sĩ Hàn Quốc, khiến cho các sao Hàn không còn qua Trung Quốc đóng phim, từ đó mà netizen không còn dịp xem màn kết hợp thú vị giữa ngôi sao hai nước.

Mới đây, trên mạng xã hội X (Twitter) xuất hiện bài đăng cho rằng showbiz Hàn Quốc thiếu vắng các diễn viên nam tính, nên khán giả muốn được thấy nữ diễn viên nước này đóng cặp với sao nam Hoa ngữ. Chẳng ngờ bài đăng thu hút hàng nghìn bình luận, cư dân mạng đã nhanh chóng đề cử những cặp đôi trong mơ.

Nhiều cặp đôi trong mơ đã được netizen gọi tên.

Nổi bật có IU - Tiêu Chiến, Kim Hye Yoon - Trương Lăng Hách, Go Yoon Jung - Tống Uy Long, Kim Ji Won - Lý Hiện. Các màn ghép đôi này đều có điểm chung là nhà trai nhà gái đều là những cái tên hàng đầu hiện nay. Chưa kể sao nữ mang phong thái dịu dàng, nữ tính còn sao nam đều có vóc dáng cao ráo, vững chãi, chỉ cần đứng cạnh nhau đã rất đẹp đôi. Chính vì thế mà đây được xem là các màn ghép đôi trong mơ, chưa cần biết nội dung phim là gì đã đảm bảo thu hút khán giả.

Và bài đăng này càng thu hút đông người bình luận, càng chứng tỏ netizen đang rất muốn xem phim Hoa - Hàn kết hợp.