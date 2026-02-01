Phim Hàn tháng 2: Shin Hye Sun trở thành “đào lửa”, Han Ji Min hẹn hò giấu mặt

HHTO - Dường như tháng 2 là "sân chơi" của các nữ diễn viên khi câu chuyện và vai trò của họ trong các dự án phim có phần nổi bật hơn. Shin Hye Sun trở thành “đào lửa”, Lee Sung Kyung giấu vết thương lòng, Han Ji Min vướng tình tay ba, còn Roh Jeong Eui thì trở thành mẹ bất đắc dĩ…

Honour (2/2)

Diễn viên: Lee Na Young, Jung Eun Chae, Lee Jung Ah

Chuyện phim Honour kể về ba người phụ nữ thông minh, xinh đẹp, là bạn bè thân thiết đã được khoảng 20 năm. Họ gặp nhau lần đầu khi là sinh viên đại học và hiện đang là luật sư cho một công ty luật chuyên bào chữa cho các nạn nhân nữ trong các vụ án.

Có một bí mật từ 20 năm trước mà cả ba không thể nói với ai, nay bỗng trỗi dậy và làm rung chuyển cuộc sống của họ. Sát cánh bên nhau, cả ba kiên cường đấu tranh để bảo vệ danh dự đến cùng.

Bloody Flower (4/2)

Diễn viên: Ryeoun, Sung Dong Il

Được dựng dựa trên tiểu thuyết, Bloody Flower kể về một kẻ giết người hàng loạt vốn là một sinh viên trường Y, nhưng đã bỏ học. Nghịch lý rằng gã tuyên bố mình giết người là để cứu sống người khác.

Kẻ sát nhân nói rằng gã đã phát triển công nghệ có thể chữa khỏi các bệnh hiểm nghèo như ung thư. Gã hứa sẽ công bố công nghệ này với thế giới nhưng với điều kiện rằng gã sẽ không bị truy tố vì đã giết 223 người để biến công nghệ đó thành hiện thực.

Vì muốn chữa cho đứa con đang bị bệnh của mình, một luật sư đã cố gắng cứu gã sát nhân. Đồng thời, có một công tố viên lại muốn trừng trị gã vì những nạn nhân vô tội.

Our Universe (4/2)

Diễn viên: Bae In Hyuk, Roh Jeong Eui

Thuộc thể loại hài lãng mạn, Our Universe kể về cuộc sống bỗng chốc đảo lộn của hai con người vốn rất ghét nhau, hễ đụng mặt là có thể cãi cọ về tất cả mọi chuyện. Chàng trai là Sun Tae Hyeong (Bae In Hyuk) - một trợ lý nhiếp ảnh, trân trọng sự tự do và không gian riêng tư. Cô gái là Woo Hyun Jin (Roh Jeong Eui) - vẫn đang tìm việc, luôn mơ ước về một cuộc sống bình dị thường nhật.

Tae Hyeong và Hyun Jin có mối liên kết thông gia - anh trai và chị gái của họ đã cưới nhau. Bỗng một ngày, bi kịch ập đến khi anh trai của Tae Hyeong và chị gái của Hyun Jin qua đời trong một vụ tai nạn, để lại đứa con nhỏ mới 20 tháng tuổi.

Từ đó, Tae Hyeong và Hyun Jin bắt đầu sống chung để cùng nuôi dạy cháu trai. Nhiều tình huống rắc rối và khó khăn xuất hiện, nhưng họ đã cùng nhau vượt qua, để từ đó cùng nhau chữa lành, giải quyết những hiểu lầm, và khiến mối quan hệ oan gia dần dần phát triển theo một hướng ngọt ngào hơn.

The Art of Sarah (13/2)

Diễn viên: Shin Hye Sun, Lee Jun Hyuk

Chuyện phim The Art of Sarah kể về Sarah Kim (Shin Hye Sun), một người phụ nữ sống một cuộc sống xa hoa giữa Seoul. Cô là chủ của một thương hiệu xa xỉ nhắm đến giới thượng lưu. Mặc dù tên tuổi cô được nhắc đến khắp nơi, nhưng cô lại là một nhân vật bí ẩn.

Đột nhiên, Sarah trở thành nạn nhân trong một vụ án mạng chưa được xác định danh tính. Thám tử điều tra Mu Kyeong (Lee Jun Hyuk) trong quá trình phá án đã lần theo các manh mối, qua đó thân phận bí ẩn của Sarah dần được hé lộ.

Sarah Kim thực sự là ai? Kế hoạch của cô là gì? Đâu là sự thật, đâu vẫn chỉ là những lời nói dối?

In Your Radiant Season (20/2)

Diễn viên: Lee Sung Kyung, Chae Jong Hyeop

Trong In Your Radiant Season, Lee Sung Kyung vào vai Song Ha Ran, một nhà thiết kế chính của một trong những thương hiệu thời trang cao cấp hàng đầu Hàn Quốc. Trái ngược với hình ảnh hoàn hảo, không tì vết của mình, cô lại sống khép kín vì nỗi đau mất người thân.

Tình cờ, Song Ha Ran gặp Sun Woo Chan (Chae Jong Hyeop), là nhà thiết kế nhân vật tại một xưởng phim hoạt hình nổi tiếng thế giới. Anh có tính cách tươi sáng và vui vẻ, nhưng đằng sau lại che giấu những vết thương sâu sắc từ một sự kiện bí ẩn trong quá khứ khiến anh mất trí nhớ và thính giác.

Cuộc gặp gỡ giữa cả hai là để “chữa lành” những tổn thương, hay để hé lộ những bí mật không thể tưởng tượng nổi?

The Practical Guide To Love (28/2)

Diễn viên: Han Ji Min, Park Sung Hoon

Được dựng dựa trên webtoon, The Practical Guide To Love kể về Lee Ui Young (Han Ji Min), một người phụ nữ giỏi giang trong công việc nhưng cuộc sống cá nhân lại không được suôn sẻ. Vì thế, cô quyết định tham gia các buổi hẹn hò giấu mặt.

Thông qua những buổi hẹn hò đó, cô gặp gỡ hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Một người có vẻ ngoài hiền lành nhưng nội tâm mạnh mẽ, mơ ước có một gia đình với cô gái mà mình yêu. Một người tìm kiếm sự tự do hơn là bị ràng buộc, nhưng vì Lee Ui Young anh ta đã dần dần thay đổi.

Dù bắt đầu bằng những cuộc hẹn hò giấu mặt và tình yêu tay ba rối rắm, The Practical Guide To Love lại hứa hẹn sẽ mang đến một câu chuyện hài hước và lãng mạn. Cuối cùng, thông qua đó giúp khán giả khám phá ra ý nghĩa của tình yêu đích thực.