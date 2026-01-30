Grammys 2026 cận kề, ai được kỳ vọng giành giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất?

HHTO - Hạng mục “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất” tại Grammys 2026 đang nóng hơn bao giờ hết. Năm nay, Viện Hàn lâm không chỉ lựa chọn một gương mặt mới, mà còn đối diện với sự đa dạng về định hướng nghệ thuật, từ Soul Pop, Bedroom Pop đến Dance Pop. Đây còn là sự cạnh tranh giữa những nghệ sĩ phát triển bền bỉ và những hiện tượng nổi lên nhanh chóng từ văn hóa mạng xã hội đại chúng.

Olivia Dean đang nổi lên như ứng viên hàng đầu cho hạng mục Best New Artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất) tại Grammys 2026. Không chạy theo trào lưu nhạc điện tử sôi động, nữ ca sĩ lựa chọn theo đuổi Soul Pop - một màu sắc không mới nhưng hiếm khi được thể hiện chỉn chu trong bối cảnh nhạc Pop hiện nay. Âm nhạc của Olivia Dean mang tinh thần trưởng thành, giàu cảm xúc và được đầu tư kỹ lưỡng.

Olivia Dean là ứng viên sáng giá hàng đầu cho hạng mục Best New Artist.

Phát hành vào cuối năm 2025, album phòng thu The Art of Loving của nữ ca sĩ nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ với các bản hit như Nice To Each Other hay So Easy (To Fall In Love). Thành công của dự án giúp Olivia Dean vượt qua nhiều tên tuổi lớn trên các bảng xếp hạng âm nhạc, khẳng định vị thế là một trong những giọng ca bứt phá đáng chú ý nhất năm.

The Art of Loving nhận về nhiều lời khen từ khán giả và giới phê bình.

Addison Rae là một ẩn số gây nhiều tranh luận nhưng khó có thể làm ngơ. Bước ra từ danh xưng TikToker, cô đã có cú chuyển mình đáng chú ý nhằm thoát khỏi định kiến “hot girl đi hát”. Tưởng chừng chỉ là một màn debut âm nhạc theo lối mòn của các sao mạng xã hội lấn sân ca hát, Addison Rae lại khiến công chúng bất ngờ bởi thái độ nghiêm túc và mức độ đầu tư bài bản cho âm nhạc. Album đầu tay Addison nhanh chóng nhận được nhiều lời khen tích cực, góp phần khẳng định Addison Rae như một gương mặt mới đáng chú ý của làng nhạc Âu Mỹ.

Addison Rae cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, thoát khỏi cái mác thử nghiệm để định hình phong cách của một ngôi sao nhạc Pop thế hệ mới.

The Marías là minh chứng rõ nét cho cách khái niệm “nghệ sĩ mới” ngày càng được mở rộng tại Grammys. Tương tự với Sabrina Carpenter trước đây, The Marías là nghệ sĩ đã hoạt động gần một thập kỷ nhưng vẫn được đề cử tại hạng mục này. Năm 2025 đánh dấu cú bùng nổ quan trọng, khi âm nhạc của The Marías đã bứt phá vượt ra khỏi khuôn khổ giới indie, tiếp cận nhóm khán giả đại chúng rộng hơn và đưa nhóm góp mặt trong hạng mục này. Tuy vậy, đề cử dành cho The Marías được xem nhiều hơn như sự ghi nhận cho bước bứt phá mang tính cột mốc, thay vì là cơ hội thực sự để nhóm chạm tay vào chiếc kèn Grammy đầu tiên.

Trường hợp của The Marías là ví dụ điển hình cho định nghĩa mở rộng của khái niệm "Nghệ sĩ mới" tại Grammys.

Sombr đại diện cho lớp nghệ sĩ trưởng thành theo đuổi phong cách Bedroom Pop, nơi âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân và phản chiếu tâm trạng của thế hệ trẻ. Với bản hit back to friends, Sombr ghi dấu ấn nhờ lối kể chuyện gần gũi cùng màu sắc cảm xúc riêng biệt. Tuy nhiên, đặt cạnh các cái tên còn lại trong danh sách, anh vẫn phần nào lép vế về độ bứt phá và sức ảnh hưởng. Dù vậy, Sombr lại là gương mặt cho thấy tiềm năng phát triển dài hạn rõ rệt. Grammy ở thời điểm này được xem là cột mốc còn khá sớm so với hành trình âm nhạc của anh.

Các sáng tác của Sombr mang màu sắc u tối vừa phải, giàu tự sự.

Các nghệ sĩ còn lại trong danh sách đề cử gồm KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young và Alex Warren - mỗi người mang một màu sắc và hướng đi riêng. Từ Pop, R&B giàu cảm xúc đến Alternative mang đậm tính cá nhân, họ đều đã kịp để lại dấu ấn trong năm 2025. Dù chưa tạo được lợi thế rõ rệt như nhóm dẫn đầu, sự hiện diện của họ vẫn cho thấy tiềm năng dài hạn và những câu chuyện âm nhạc còn đang tiếp diễn.

Tuy chưa có lợi thế nhưng bốn cái tên còn lại cũng đã có một năm đạt thành công nhất định.

Sự vắng mặt của Ravyn Lenae tại hạng mục Best New Artist là một trong những điều gây tiếc nuối rõ rệt. Trong năm qua, cô để lại dấu ấn đậm nét với màu sắc R&B mềm mại, tinh tế qua Love Me Not - bản hit từng dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Dù không góp mặt trong danh sách đề cử, Ravyn Lenae vẫn cho thấy hành trình nghệ thuật của mình đang tiến bước vững vàng, được định hình bởi bản sắc riêng và độ chín ngày càng rõ nét.