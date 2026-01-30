UPRIZE - Hội tân binh có thành tích học tập khủng vẫn sống trọn đam mê âm nhạc

HHTO - Không chỉ gây ấn tượng với niềm đam mê nghệ thuật, các tân binh UPRIZE còn khiến khán giả bất ngờ với loạt thành tích học tập "khủng". Qua đó, UPRIZE lan tỏa hình ảnh thế hệ thần tượng vừa tài năng, vừa truyền cảm hứng tích cực cho nhiều bạn trẻ.

Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, 7 gương mặt xuất sắc nhất từ Tân Binh Toàn Năng đã chính thức ra mắt với tên gọi UPRIZE, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của netizen. Mỗi tân binh lại mang theo một xuất phát điểm riêng, với thế mạnh khác biệt về ca hát, vũ đạo và trình diễn, tạo nên một đội hình nhiều màu sắc.

Cường Bạch (BEX) gây chú ý với hình ảnh "anh lớn" điềm tĩnh và bản lĩnh. Từng trúng tuyển ngành Diễn viên múa của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội năm 2018, môi trường nghệ thuật kỷ luật đã tôi luyện cho anh sự vững vàng, tinh thần trách nhiệm và khả năng gắn kết tập thể. Cường Bạch "ghi điểm" không chỉ ở kỹ năng mà còn ở hành trình bền bỉ theo đuổi nghệ thuật suốt nhiều năm, trở thành nguồn cảm hứng cho người hâm mộ.

Lê Phạm Minh Quân (WONBI) lại là gương mặt nổi bật với bảng thành tích vũ đạo ấn tượng. Trước khi tham gia chương trình, anh đã là cái tên quen thuộc trong cộng đồng dancer với hơn 100 huy chương trong và ngoài nước. Song song với hoạt động nghệ thuật, WONBI vẫn hoàn thành việc học tại trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, cho thấy sự nghiêm túc trong việc cân bằng giữa đam mê và học tập.

Long Hoàng (LEON) được biết đến qua nhóm Hot Muviker. Nam tân binh sinh năm 2003 từng tham gia buổi thử giọng tại Summer Audition Camp do SM Entertainment tổ chức tại Seoul (Hàn Quốc). Long Hoàng cũng thử sức với diễn xuất và được đào tạo bài bản về thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, sau đó theo học Âm nhạc ứng dụng tại Đại học Thăng Long.

Là một trong những gương mặt trẻ nhất nhóm, Nguyễn Lâm Anh (LAVM) gây thiện cảm với ngoại hình sáng cùng thành tích học tập nổi bật. Nam sinh viên khoa Toán - Tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội từng đạt 27,15 điểm khối A01 và là Á khoa đầu ra ở trường THPT. Ngoài giờ học, Lâm Anh tích cực tham gia biểu diễn tại các sự kiện âm nhạc, khiến khán giả tin rằng "boy Bách Khoa" có thể giữ vững "cán cân" giữa học tập và giấc mơ thần tượng.

Lê Duy Lân (DYLAN) lại ghi dấu ấn bằng nỗ lực đáng nể khi vừa hoàn thành chương trình học Quản trị Kinh doanh tại Đại học Thủ đô Hà Nội, vừa tham gia ghi hình Tân Binh Toàn Năng. Từng hoạt động trong nhiều vũ đoàn, Duy Lân cho thấy hình ảnh một Gen Z nghiêm túc với lựa chọn theo đuổi nghệ thuật nhưng vẫn giữ thành tích học tập ổn định.

Đặng Đức Duy (O.D) được đánh giá cao nhờ chất giọng giàu cảm xúc và khả năng kiểm soát cao độ. Phần thể hiện của anh từng nhận được lời khen từ NSX Toàn Năng SOOBIN, đặc biệt ở những đoạn xử lý cao. Trước khi bước vào chương trình, Đức Duy đã có thời gian học thanh nhạc bài bản tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, tạo bệ phóng để anh phát triển hơn nữa trong tương lai.

Nguyễn Thanh Phúc Nguyên (PN) là một trong những thành viên có nền tảng chuyên môn nổi bật. Hành trình của nam tân binh sinh năm 2005 gây ấn tượng bởi sự kiên trì khi nhiều lần thi vào Nhạc viện TP.HCM nhưng chưa thành công. Không bỏ cuộc, Phúc Nguyên theo học tại Đại học Đà Lạt và quay trở lại kỳ thi với quyết tâm cao hơn, để rồi xuất sắc trở thành Thủ khoa đầu vào Nhạc viện TP.HCM ở lần thử sức thứ tư, đúng với tinh thần mà anh theo đuổi: "Tất cả là vì âm nhạc".

Thực tế, UPRIZE đã cho thấy tầm quan trọng của việc học văn hóa dù có theo đuổi đam mê nghệ thuật. Các tân binh Gen Z trở thành minh chứng sống rằng duy trì sự cân bằng này là điều hoàn toàn khả thi, đồng thời góp phần định hình hình mẫu thần tượng mới trong mắt công chúng trẻ.