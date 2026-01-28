Trúc Nhân "rì-viu" mối quan hệ với hơn 50 sao Việt, quen biết ai lâu nhất?

HHTO - Trúc Nhân vừa khiến khán giả thích thú khi "xả kho" loạt ảnh "reply 2016" với những khoảnh khắc chụp cùng dàn sao Việt góp mặt trong MV Vạn Sự Như Ý như Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Miu Lê, Minh Hằng...

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Trúc Nhân hóm hỉnh chia sẻ: "Nghe nói đang có trend 10 năm, nhưng mình có mấy cú hơn 10 năm thì được không?". Giọng ca Sáng Mắt Chưa cho biết anh đã mất khoảng 2 tuần để lục 4 ổ cứng, 2 tài khoản lưu trữ hình ảnh, dành 6 ngày viết "rì-viu" về dàn nghệ sĩ góp mặt trong MV Vạn Sự Như Ý.

"Mấy cú hơn 10 năm"

Trúc Nhân nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi tham gia chương trình Giọng Hát Việt mùa đầu tiên (2012). Với cột mốc đặc biệt này, Trúc Nhân có nhiều kỷ niệm sâu sắc cùng đàn chị Hồ Ngọc Hà và "sư phụ" Thu Minh - những người đầu tiên chứng kiến hành trình trưởng khi theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp của anh.

Cùng năm, Trúc Nhân tiết lộ được gặp gỡ thần tượng Tùng Dương khi đi xem show "Tùng Dương hát tình ca" ở Nhà hát Thành phố và chụp hình cùng đàn anh. "Mình thi hát trong trường, mình đi hát mấy quán Acoustic, đa số mình hay hát nhạc của anh và cũng từ đó mình được ảnh hưởng bởi anh rất nhiều" - Trúc Nhân chia sẻ.

Trúc Nhân và Minh Hằng cũng có mối duyên từ sớm khi quay chung chương trình Tết năm 2013. Trong mắt Trúc Nhân, Minh Hằng khi ấy là một người "ít nói" và "ga lăng" còn "bây giờ khác quá, chỉ nói chuyện rần rần, chỉ cười nhiều hơn xưa, chỉ kết nối với mọi người mạnh mẽ hơn xưa, chỉ cũng hết vẽ chân mày hình dấu ngã như cái đêm diễn ở Vinh".

Tình bạn của Trúc Nhân và các nghệ sĩ khác như Trung Quân, Khôi (Billy), Gil Lê, Miu Lê, Ái Phương, Puka... cũng bắt đầu khăng khít từ năm 2013 với những màn làm quen cực dễ thương, người thì quay chung chương trình, người thì đi hát chung sân khấu.

Trúc Nhân tiết lộ màn xin số điện thoại của "chị" Miu Lê khiến anh nhớ mãi: "Anh Trúc Nhân ơi! Em thích nghe anh hát lắm! Mình trao đổi số điện thoại nha!", xong bả lấy máy ra bả nhá máy mình luôn".

Vòng bạn bè hơn một thập kỷ của giọng ca sinh năm 1991 còn có Huỳnh Lập với những kỷ niệm "dở khóc dở cười", từ chuyện nhà bị hỏng đến ủng hộ tại các sân khấu kịch. Cơ duyên đi xem kịch cũng kết nối Trúc Nhân và Quang Trung - nhờ ấn tượng "diễn viên mà giọng hát cũng OK quá ta".

Đặc biệt, ít ai biết rằng, từ năm 2009, nhạc sĩ/producer Mew Amazing đã quen biết và đưa Trúc Nhân bén duyên với "sự nghiệp đi hát quán cà phê Acoustic". Hai anh em từng thành lập nhóm nhạc nhưng sớm tan rã, sau đó trở thành "cặp bài trùng" mang đến loạt hit như Bác Làm Vườn Và Con Chim Sâu, Sáng Mắt Chưa, Không Ra Gì,...

"Hoài niệm 2016"

Năm 2016, Trúc Nhân nhớ về cuộc gặp gỡ cùng Jun Phạm tại sự kiện họp báo nhóm nhạc 365 ra mắt album. Trúc Nhân còn "bóc drama" chuyện Jun Phạm thường kể về "crush": "Mình lưu anh ấy trong điện thoại là "Jun đất Drama" vì ảnh drama lắm, ảnh là chúa suy nghĩ nhiều luôn". Dẫu vậy, Trúc Nhân - Jun Phạm cũng xem nhau như anh em ruột, thường chung vui trong tiệc gia đình và san sẻ khi có biến cố.

Đứng chung sân khấu vào năm 2016 hát mashup Sau Tất Cả x Thật Bất Ngờ, Trúc Nhân nhận xét Erik rụt rè, hướng nội, hiền đến phát cáu. "Erik mà vô lớp học chắc dễ bị ăn hiếp lắm á, nên lúc đi chơi, mình luôn ghẹo đủ đường cho em bung xoã con người ra" - Trúc Nhân dành sự quan tâm cho đàn em.

Trong khi đó, với cột mốc 9 năm, Trúc Nhân lại khiến fan cười bò với bức ảnh chụp cùng Ngô Kiến Huy. Chủ nhân hit Không Ra Gì "khui" lần hợp tác trong phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua: "Anh nói hồi đó anh mới gặp, anh chưa thân nên anh được phép làm mặt lạnh, bấm điện thoại và không quan tâm tôi sao? Xin lỗi anh, tôi cũng vậy".

Trúc Nhân cũng thích thú cho biết Bùi Công Nam là "cây hài", có nhiều "miếng duyên dáng khó đoán trước". Dẫu vậy, nam nhạc sĩ cũng từng có khoảng thời gian mất định hướng trước khi nổi tiếng như hiện tại.

Ngoài ra, "ông hoàng ngoại giao" Trúc Nhân còn nắm giữ "ê hề" chuyện hậu trường của dàn sao Việt như Noo Phước Thịnh không lạnh lùng, khép kín, khó tính khi "quẩy" cùng bạn bè, Tóc Tiên siêu "ồn". Hay đằng sau tính cách nhí nhảnh trên truyền hình, vẻ "cool ngầu" khi chơi game là một Cris Phan lễ phép, hiểu chuyện, nhiệt tình và rất thông minh.