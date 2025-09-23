Olivia Dean: Nàng thơ Chanel “leo top” trên các bảng xếp hạng âm nhạc

HHTO - Olivia Dean, giọng ca Soul Pop người Anh - từ đại sứ Chanel đã nhanh chóng vươn tầm quốc tế, đưa âm nhạc của mình đến gần hơn với công chúng.

Olivia Lauryn Dean là một nghệ sĩ Soul Pop sinh ra và lớn lên tại Anh. Từ nhỏ, cô đã thể hiện niềm đam mê âm nhạc, thường xuyên tham gia các lớp đào tạo nhạc kịch và hát trong dàn hợp xướng tại địa phương. Ngay cả tên đệm “Lauryn” cũng được cha mẹ đặt với niềm cảm hứng từ nữ ca sĩ huyền thoại Lauryn Hill.

Tên đệm của nữ ca sĩ được lấy cảm hứng từ huyền thoại Lauryn Hill.

Năm 2018, Olivia Dean phát hành đĩa đơn đầu tay Reason To Stay và ký hợp đồng với hãng thu âm EMI (sau này thuộc Universal Music). Tuy nhiên, những sản phẩm đầu tiên chưa đủ sức để đưa cô ra thị trường quốc tế. Bất ngờ thay, chính phong thái và vẻ đẹp khác biệt đã giúp Olivia lọt vào “mắt xanh” của thương hiệu Chanel. Năm 2022, cô trở thành đại sứ thương hiệu của nhà mốt trứ danh này.

Olivia Dean trở thành nàng thơ của nhà mốt Chanel.

“Nếu ai đó nói với tôi năm 16 tuổi rằng tôi sẽ trở thành đại sứ của Chanel, chắc chắn tôi sẽ nghĩ: “Bạn đang đùa tôi đấy!”. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có mặt trong thế giới thời trang, bởi đôi khi nó khá xa cách và có phần kiểu cách. Vậy mà giờ đây tôi lại ngồi hàng ghế đầu ở show diễn Chanel - một trải nghiệm rất thú vị. Ai cũng thanh lịch và lộng lẫy, tôi thực sự choáng ngợp trước tất cả!”, Olivia Dean chia sẻ về cơ duyên cùng Chanel.

Tên tuổi của Olivia Dean nhanh chóng phủ sóng toàn cầu.

Từ sau khi trở thành gương mặt đại diện cho Chanel, tên tuổi Olivia Dean nhanh chóng phủ sóng toàn cầu. Cô liên tục góp mặt trong các show thời trang đình đám, xuất hiện trên những ấn phẩm lớn như The Guardian, Vogue và Rolling Stone UK. Sự chú ý đó cũng góp phần đưa âm nhạc của cô đến gần hơn với công chúng toàn cầu.

Việc trở thành đại sứ thương hiệu cho Chanel giúp cô đưa âm nhạc của mình đến gần hơn với công chúng.

Cuối năm 2023, Olivia Dean cho ra mắt album đầu tay mang tên Messy. Dự án nhanh chóng leo lên vị trí thứ 4 bảng xếp hạng UK Albums Chart và nhận về loạt đánh giá tích cực từ giới phê bình. Messy được mô tả là một album Soul Pop giàu cảm xúc, hòa quyện chất liệu Neo Soul và Pop hiện đại. Trong đó, ca khúc Dive In đã trở thành bản hit lớn nhất của cô, viral trên nền tảng TikTok, góp mặt trong nhiều playlist quốc tế và hiện đã đạt hơn 180 triệu lượt nghe trên Spotify.

Messy nhận về nhiều lời khen từ giới phê bình.

Ngày 26/9 sắp tới, Olivia Dean sẽ chính thức phát hành album phòng thu thứ 2 mang tên The Art Of Loving. Trước đó, nữ ca sĩ đã tung ra ba đĩa đơn mở đường: Lady Lady, Nice To Each Other và Man I Need. Cả ba đều nhanh chóng lọt vào Top 40 UK Singles Chart, trong đó Man I Need vươn tới vị trí thứ 2 - thành tích cao nhất trong sự nghiệp của cô tính đến nay.

Olivia Dean sẽ chính thức phát hành album phòng thu thứ 2 mang tên The Art Of Loving vào ngày 26/9.

Từ một giọng ca trẻ nuôi dưỡng niềm đam mê trong dàn hợp xướng địa phương, Olivia Dean nay đã trở thành nghệ sĩ Soul Pop được quốc tế công nhận, đồng thời là biểu tượng thời trang trong mắt Chanel. Với những bước tiến mạnh mẽ cả trong âm nhạc lẫn thời trang, nữ ca sĩ đang khẳng định vị thế của một ngôi sao triển vọng, hứa hẹn còn bùng nổ hơn nữa trong chặng đường phía trước.