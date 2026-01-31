Sakamoto Days bản live-action bất ngờ tung clip, fan “xé túi mù” nhân vật mới

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Không một dấu hiệu báo trước, “Sakamoto Days” bản live-action bất ngờ tung một clip mới, qua đó hé lộ một số nhân vật mới “đỉnh chóp” được yêu thích thuộc Top đầu trong nguyên tác truyện tranh.

Mới đây, Sakamoto Days bản live-action bất ngờ tung thêm clip mới dài 35 giây, qua đó hé lộ thêm ba nhân vật mới. Ngoại trừ một nhân vật đã có tin đồn từ trước, hai nhân vật còn lại hoàn toàn bất ngờ, khiến các fan ngỡ ngàng khi được “xé túi mù”.

Theo đó, ba nhân vật mới là ba sát thủ thuộc Order - nhóm sát thủ tinh nhuệ trực thuộc Hiệp hội Sát thủ Nhật Bản, được lập ra để duy trì trật tự thế giới ngầm. Theo truyện tranh, số lượng giới hạn của Order là 10 thành viên, nhưng với tiêu chí “đầu vào” khắt khe Order chưa bao giờ có đủ con số này. Trong giới sát thủ, có thể nói Order là những huyền thoại.

sakamoto-days-16.jpg

Khớp với tin đồn, nam diễn viên Kitamura Takumi (Hành Trình U Linh Giới) sẽ vào vai Nagumo. Đây là bạn thân của nhân vật chính Sakamoto thời còn là học viên của Học viện sát thủ, về sau là đồng nghiệp. Ngoài kỹ năng chiến đấu, Nagumo còn được biết đến với đầu óc chiến lược và là bậc thầy cải trang. Vũ khí của Nagumo là một món đồ đa năng có thể linh hoạt điều chỉnh thành nhiều loại vũ khí khác nhau.

sakamoto-days-9.jpg
sakamoto-days-16.jpg

Nói về vai diễn của mình, Kitamura Takumi chia sẻ: “Tôi biết Nagumo nổi tiếng đến mức nào - tính cách hài hước che giấu chiều sâu thực sự của cậu ấy, đôi mắt tưởng chừng vô hồn nhưng không phải vậy, và cậu ấy là một nhân vật mạnh. Điều đó vô cùng khó khăn. Mặc dù vậy, họ đã tin tưởng giao vai diễn này cho tôi, vì vậy tôi đã dốc hết sức mình”.

sakamoto-days-18.jpg

Bên cạnh đó, nam ca sĩ kiêm diễn viên Yagi Yusei (My Beautiful Man) sẽ hóa thân Shishiba - một sát thủ có mái tóc dài sáng màu, trên gương mặt có một vết sẹo nổi bật. Shishiba là một thành viên của Order, thường được biết đến như một sát thủ điềm tĩnh, lạnh lùng. Vũ khí thường sử dụng của Shishiba là một chiếc búa đóng đinh.

sakamoto-days-14.jpg
sakamoto-days-13.jpg

Yagi Yusei cho biết anh cảm thấy rất hạnh phúc, đồng thời cũng rất sốc khi được chọn vào vai Shishiba. Anh tiết lộ Shishiba là nhân vật mình yêu thích nhất trong bộ truyện tranh gốc Sakamoto Days. Yagi Yusei nói: “Shishiba nói tiếng địa phương Kyoto, dùng búa đóng đinh làm vũ khí - có rất nhiều điểm khiến tôi thấy đồng cảm. Trên hết, anh ấy là một nhân vật thực sự ngầu”. Anh nói rằng mình đã luyện tập không ngừng nghỉ các cảnh hành động để tái hiện lại các cảnh chiến đấu một cách chân thực nhất có thể.

sakamoto-days-19.jpg

Cuối cùng, nữ diễn viên Nukumi Meru (Tokyo MER) hóa thân Osaragi, một nữ sát thủ tân binh của Order. Cô nổi bật với trang phục đầm đen theo phong cách cô dâu Gothic. Mặc dù có vóc dáng mảnh mai, vẻ ngoài dịu dàng, Osaragi lại sử dụng vũ khí là một chiếc cưa máy khổng lồ. Cô thường hành động cùng đàn anh Shishiba.

sakamoto-days-12.jpg
sakamoto-days-10.jpg

Khi nhận được lời mời tham gia phim, Nukumi Meru cho biết cô thực sự rất bất ngờ và vô cùng vui mừng. Diễn giải nhân vật của mình, cô nói: “Sức hút của Osaragi nằm ở sự tương phản rõ rệt giữa thái độ thường ngày của cô ấy khi ở bên Shishiba và những người khác, với phong cách chiến đấu dữ dội khi sử dụng cưa máy”. Nữ diễn viên cho biết cô đã dành tất cả tâm huyết để thể hiện cẩn thận mọi khía cạnh, từ cử động đến cách nói chuyện, để truyền tải sự quyến rũ của nhân vật này.

sakamoto-days-11.jpg

Nukumi Meru còn chia sẻ rằng cô thấy Sakamoto Days bản live-action đã tái hiện các nhân vật một cách chân thực đến mức có cảm giác như họ vừa bước thẳng ra từ thế giới mangaanime. Cô nói: “Đặc biệt là nhân vật Sakamoto, giống đến mức thực sự khiến tôi kinh ngạc!”.

Người đảm nhận nhân vật chính Sakamoto trong bản live-action là Meguro Ren (Hôn Nhân Hạnh Phúc Của Tôi). Trong phim, anh có hai tạo hình, lúc bảnh bao và lúc “bồng bềnh” 140kg.

sakamoto-days-3.jpg
Tạo hình bảnh bao...
ava-9.jpg
và "bồng bềnh" của Meguro Ren.
sakamoto-days-15.jpg

Câu chuyện của Sakamoto Days (Sát Thủ Về Vườn) kể về Sakamoto Taro, vốn là một sát thủ huyền thoại của thế giới ngầm. Sau khi trúng tiếng sét ái tình với một cô gái bình thường, Sakamoto quyết định “nghỉ hưu”, yên phận trở thành một ông bố bỉm sữa kiêm chủ một cửa hàng tạp hóa nhỏ, đồng thời tăng cân. Dù vậy, kẻ thù cả cũ lẫn mới vẫn không buông tha chàng sát thủ, tìm đến trước cửa nhà.

Sakamoto Days hiện đã được chuyển thể lên anime, phát sóng trên Netflix. Bản live-action sẽ công chiếu ở Nhật vào ngày 29/4/2026.

coverfb.jpg
HẢI ĐƯỜNG ​
#Sakamoto Days #Sakamoto Days bản live-action #Sát Thủ Về Vườn #Nagumo #Shishiba #Osaragi #Order #Hội sát thủ Order #Manga #Anime #Kitamura Takumi #Yagi Yusei

