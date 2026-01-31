Loạt phim kỳ vọng có show kỷ niệm 10 năm như Reply 1988: Hậu Duệ Mặt Trời "loại"

HHTO - Niềm vui, xúc động từ chương trình kỷ niệm 10 năm của "Reply 1988" là lý do nhiều khán giả muốn Na PD nối dài series này với loạt phim Hàn từng làm màn ảnh năm 2016.

Giữa làn sóng "hoài niệm năm 2016" và thành công của chương trình kỷ niệm 10 năm Reply 1988, khán giả muốn được thấy dàn diễn viên của loạt phim Hàn hội ngộ. 2016 cũng được coi là cột mốc chói lọi thường xuyên được nhắc lại vì "bom tấn" nối nhau khuấy động châu Á, từ kịch bản, diễn viên đến nhạc phim đều "đạt peak".

Tuy nhiên, Hậu Duệ Mặt Trời - dù là siêu phẩm mang tính biểu tượng của thập kỷ rơi vào "danh sách đen" vì cuộc hôn nhân chóng vánh của đôi chính Song Joong Ki và Song Hye Kyo. Đoán rằng các diễn viên cũng khó xử nên fan cũng không trông mong họ gặp lại ở một chương trình chung, bàn lại chuyện cũ.

Chuyện hẹn hò hợp tan của dàn diễn viên cũng là lý do khán giả không hi vọng "Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok Joo" có chương trình kỷ niệm 10 năm.

Vậy đâu là những cái tên ngóng chờ bậc nhất?

Yêu Tinh (Goblin)

Thời điểm phát sóng tập cuối, Yêu Tinh đã phá vỡ kỷ lục của Reply 1988 để trở thành bộ phim có tỉ suất lượt xem cao nhất lịch sử đài tvN và truyền hình cap nói chung (20.5%, cho đến khi Hạ Cánh Nơi Anh phá vỡ). Năm 2026, Kim Seon Ho - Go Youn Jung đã gieo tương tư ở Baff với Can This Love Be Translated" (Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?), thì 10 năm trước đã có một Canada gây vấn vương như vậy ở Yêu Tinh.

Kim Go Eun, Gong Yoo, Yoo In Na, Lee Dong Wook, Yook Sung Jae... - những gương mặt này đã lâu không quây quần cùng nhau. Dù đã 10 năm, bộ đôi Yêu Tinh - Thần Chết xuất hiện chung lần nào là khiến cõi mạng náo loạn lần đó. Khán giả vẫn "chưa chán" hi vọng cả hai tái hiện cảnh đi bộ trong đường hầm kinh điển.

2 "Ánh trăng" 2 thái cực năm ấy

Năm 2016 cùng lúc có 2 bộ "ánh trăng", cùng thể loại tình cảm cổ trang chiếu cùng thời điểm, sở hữu dàn diễn viên chính - phụ đẹp nức nở. Người Tình Ánh Trăng là bản làm lại của Bộ Bộ Kinh Tâm, tạo nên hiệu ứng phủ sóng không kém bản gốc. Ngoại trừ diễn viên Ji Soo vẫn bị tẩy chay tại Hàn do bê bối bạo lực học đường, khán giả hi vọng được gặp lại toàn bộ dàn cast sau 10 năm.

Mỗi năm đều "thắp nến" xin ai đó hãy đầu tư sản xuất phần 2. Từng có thời điểm bức ảnh được cho là cảnh bị cắt trong tập cuối được tung ra - cảnh Wang So gặp lại Hae Soo lúc cô bật khóc sau khi xem bức tranh ở thời hiện đại. Nếu có kỷ niệm 10 năm, khán giả đều sốt ruột muốn biết vì sao nhà sản xuất lại chọn kết mở bi thương như vậy cũng như cảm nhận của IU, Lee Jun Ki hiện tại.

Mây Họa Ánh Trăng do Park Bo Gum, Kim Yoo Jung đóng chính, có cái kết chữa lành cho tổn thương của khán giả xem Người Tình Ánh Trăng. Năm ngoái, bộ ảnh mặc hanbok của Park Bo Gum (chụp tạp chí) và Kim Yoo Jung (trong Dear X) vô tình "hợp vibe" nhau khiến nhiều khán giả hoài niệm, muốn cả hai tái hợp trong một tác phẩm đen tối, đối lập với Mây Họa Ánh Trăng. Năm 2022, dàn diễn viên chính đã hội ngộ ở Youth MT (chương trình thực tế do TVING sản xuất). Ở cột mốc 10 năm, họ có hi vọng tái hợp hay không?

2 huyền thoại của đề tài y khoa

Nửa cuối năm 2016, đài SBS đón "liên hoàn hit" khi Chuyện Tình Bác Sĩ (Doctors), Người Tình Ánh Trăng, Người Thầy Y Đức (Dr.Romantic) nối sóng nhau, khuynh đảo vượt ra khỏi nội địa. Nếu Park Shin Hye, Lee Sung Kyung vẫn thân thiết kể từ sau Doctors, thường gặp gỡ, đóng cameo..., thì "thầy" Kim Rae Won lại kín bưng.

Từng đóng phiên bản nhỏ - trưởng thành của nhân vật trong Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7 và Chuyện Tình Bác Sĩ, Park Shin Hye và Kal Sowon gặp lại nhau sau 10 năm sẽ thế nào? Cô bé Sowon của hơn 10 năm trước nay đã là thiếu nữ tuổi 20 vẫn chăm chỉ khẳng định vị thế trên màn ảnh. Phản ứng của dàn cast có giống như đội Reply 1988 khi thấy Jinju?

Sowon của hiện tại.

Lên sóng vào cuối năm 2016, Người Thầy Y Đức tạo nên "huyền thoại" Kim Sabu (Han Suk Kyu), khai thác góc nhìn mới về chăm sóc chấn thương nặng trên màn ảnh. Với 3 thành công, khán giả không muốn kỷ niệm 10 năm cho phần đầu mà còn là dịp tề tựu của các thế hệ của Bệnh viện Doldam. Như cách Na PD "dí mạnh" "cốt" Shin PD và F5 Yulje làm tiếp Hospital Playlist, khán giả cũng đang chờ đợi vị đạo diễn này sẽ "khui" được đội diễn viên sẵn sàng trở lại nếu có phần 4 all-stars.