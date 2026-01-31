Kim Thần công bố ảnh bị thương nặng ở mặt, cảnh sát làm rõ vụ gây tai nạn bỏ trốn

HHTO - Với bài xin lỗi đăng cùng lúc với báo cáo của phía cảnh sát, trừ phi có thêm diễn biến khó lường, còn với tình hình hiện tại, khả năng cao Kim Thần đã hóa giải vụ ồn ào lái xe gây tai nạn.

Ngày 29/1, blogger Trung đăng tin mỉa mai Kim Thần từng tham gia chương trình giải trí về đua xe, khoe kỹ năng điêu luyện, nhưng ngoài đời lại lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn. Sự việc xảy ra vào ngày 16/3/2025, nữ diễn viên điều khiển ô tô ở quận Kha Kiều (Chiết Giang, Trung Quốc).

Cô rời khỏi hiện trường, để trợ lý Từ Trường Thanh ở lại làm việc với cảnh sát, che giấu sự thật, nghi ngờ gian lận bảo hiểm (sự việc do công ty bảo hiểm báo cảnh sát vì họ phát hiện Kim Thần mới thực sự là người lái xe). Nữ diễn viên đã đích thân liên hệ lại với công ty bảo hiểm, cho biết sẽ tự chi trả toàn bộ chi phí. Sau khi cân nhắc, công ty đã rút đơn trình báo.

Sự việc um sùm mạng xã hội suốt ngày 29/1 nhưng phía nữ diễn viên vẫn im lặng trong khi cảnh sát cho biết đang xác minh lại. Không ít blogger đoán rằng Kim Thần chuyến này "khó thoát".

Chiều 30/1, cảnh sát đăng thông báo chính thức, công bố điều tra sơ bộ như sau. Ngày 16/3/2025, Kim Thần cùng quản lý và trợ lý đi tham quan, mua sắm ở phố cổ Kha Kiều. Đến khoảng 15h, cô lái một chiếc SUV màu đen đi vào một đoạn đường thì đánh lái để tránh một con chó đang chạy qua, dẫn đến tai nạn giao thông khiến xe hư hại, tường làng và biển báo giao thông bị hỏng. 3 người ngồi trong xe bị thương nhẹ.

Kim Thần bị thương ở mặt cần cấp cứu khẩn cấp nên đã rời đi cùng quản lý bằng taxi, đến bệnh viện ở Thượng Hải. Trợ lý Từ Trường Thanh ở lại hiện trường làm việc với cảnh sát, khai man rằng mình điều khiển xe. Cuộc điều tra cho thấy trợ lý Từ không yêu cầu bồi thường từ công ty bảo hiểm, không có bằng chứng gian lận bảo hiểm. Các vi phạm giao thông liên quan được xử lý theo trường hợp vụ việc gây tai nạn cơ bản, không phát hiện trường hợp bất thường nào. Các vấn đề khác đang điều tra thêm.

5/6 thẻ từ khóa của Top đầu mục Giải trí bảng Hot Search của Weibo đều là từ khóa về vụ việc của Kim Thần.

Cùng lúc, Kim Thần cũng đăng bài xin lỗi trên Weibo cá nhân. Sau khi bình phục hậu phẫu và tìm hiểu cách xử lý vụ việc, cô nhận thấy bản thân cần có trách nhiệm vì là người điều khiển phương tiện nên đã chỉ đạo trợ lý liên hệ ngay với công ty bảo hiểm để rút lại yêu cầu bồi thường và tự chịu chi phí liên quan. Việc bồi thường liên quan đã được hoàn tất vào tháng 4/2025.

Kim Thần cảm thấy xấu hổ vì chưa làm gương tốt với tư cách người của công chúng. Cô cho biết sẽ suy ngẫm về hành động của mình, cẩn trọng và nghiêm khắc hơn khi hành xử trong tương lai. Nữ diễn viên cũng đăng kèm một bức ảnh (đã làm mờ), chứng minh bản thân bị thương nặng ở mặt.

Bài đăng và ảnh thanh minh của Kim Thần.

Trừ phi điều tra sâu phát hiện nồng độ cồn khi cô lái xe hoặc biến cố lớn khác, hiện tại, có thể coi Kim Thần đã thoát danh "lái xe gây tai nạn bỏ trốn". 3 dự án phim cô đóng chính chưa chiếu gồm Câu Chuyện Không Ai Biết, Dã Hỏa và Lừa Lừa Thích Em 2 (dự kiến ra rạp năm 2027) sẽ không bị "đắp chiếu". Tuy nhiên, hợp đồng quảng cáo của Kim Thần trong tương lai bị hạn chế ở mảng ô tô, mô tô do "vết đen" trên.