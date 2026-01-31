Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Kim Thần công bố ảnh bị thương nặng ở mặt, cảnh sát làm rõ vụ gây tai nạn bỏ trốn

Lin

HHTO - Với bài xin lỗi đăng cùng lúc với báo cáo của phía cảnh sát, trừ phi có thêm diễn biến khó lường, còn với tình hình hiện tại, khả năng cao Kim Thần đã hóa giải vụ ồn ào lái xe gây tai nạn.

Ngày 29/1, blogger Trung đăng tin mỉa mai Kim Thần từng tham gia chương trình giải trí về đua xe, khoe kỹ năng điêu luyện, nhưng ngoài đời lại lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn. Sự việc xảy ra vào ngày 16/3/2025, nữ diễn viên điều khiển ô tô ở quận Kha Kiều (Chiết Giang, Trung Quốc).

Cô rời khỏi hiện trường, để trợ lý Từ Trường Thanh ở lại làm việc với cảnh sát, che giấu sự thật, nghi ngờ gian lận bảo hiểm (sự việc do công ty bảo hiểm báo cảnh sát vì họ phát hiện Kim Thần mới thực sự là người lái xe). Nữ diễn viên đã đích thân liên hệ lại với công ty bảo hiểm, cho biết sẽ tự chi trả toàn bộ chi phí. Sau khi cân nhắc, công ty đã rút đơn trình báo.

kim-than-4.jpg

Sự việc um sùm mạng xã hội suốt ngày 29/1 nhưng phía nữ diễn viên vẫn im lặng trong khi cảnh sát cho biết đang xác minh lại. Không ít blogger đoán rằng Kim Thần chuyến này "khó thoát".

Chiều 30/1, cảnh sát đăng thông báo chính thức, công bố điều tra sơ bộ như sau. Ngày 16/3/2025, Kim Thần cùng quản lý và trợ lý đi tham quan, mua sắm ở phố cổ Kha Kiều. Đến khoảng 15h, cô lái một chiếc SUV màu đen đi vào một đoạn đường thì đánh lái để tránh một con chó đang chạy qua, dẫn đến tai nạn giao thông khiến xe hư hại, tường làng và biển báo giao thông bị hỏng. 3 người ngồi trong xe bị thương nhẹ.

Kim Thần bị thương ở mặt cần cấp cứu khẩn cấp nên đã rời đi cùng quản lý bằng taxi, đến bệnh viện ở Thượng Hải. Trợ lý Từ Trường Thanh ở lại hiện trường làm việc với cảnh sát, khai man rằng mình điều khiển xe. Cuộc điều tra cho thấy trợ lý Từ không yêu cầu bồi thường từ công ty bảo hiểm, không có bằng chứng gian lận bảo hiểm. Các vi phạm giao thông liên quan được xử lý theo trường hợp vụ việc gây tai nạn cơ bản, không phát hiện trường hợp bất thường nào. Các vấn đề khác đang điều tra thêm.

screenshot-2026-01-30-174032.png
5/6 thẻ từ khóa của Top đầu mục Giải trí bảng Hot Search của Weibo đều là từ khóa về vụ việc của Kim Thần.

Cùng lúc, Kim Thần cũng đăng bài xin lỗi trên Weibo cá nhân. Sau khi bình phục hậu phẫu và tìm hiểu cách xử lý vụ việc, cô nhận thấy bản thân cần có trách nhiệm vì là người điều khiển phương tiện nên đã chỉ đạo trợ lý liên hệ ngay với công ty bảo hiểm để rút lại yêu cầu bồi thường và tự chịu chi phí liên quan. Việc bồi thường liên quan đã được hoàn tất vào tháng 4/2025.

Kim Thần cảm thấy xấu hổ vì chưa làm gương tốt với tư cách người của công chúng. Cô cho biết sẽ suy ngẫm về hành động của mình, cẩn trọng và nghiêm khắc hơn khi hành xử trong tương lai. Nữ diễn viên cũng đăng kèm một bức ảnh (đã làm mờ), chứng minh bản thân bị thương nặng ở mặt.

screenshot-2026-01-30-173447.png
anh-bi-thuong.jpg
Bài đăng và ảnh thanh minh của Kim Thần.

Trừ phi điều tra sâu phát hiện nồng độ cồn khi cô lái xe hoặc biến cố lớn khác, hiện tại, có thể coi Kim Thần đã thoát danh "lái xe gây tai nạn bỏ trốn". 3 dự án phim cô đóng chính chưa chiếu gồm Câu Chuyện Không Ai Biết, Dã Hỏa Lừa Lừa Thích Em 2 (dự kiến ra rạp năm 2027) sẽ không bị "đắp chiếu". Tuy nhiên, hợp đồng quảng cáo của Kim Thần trong tương lai bị hạn chế ở mảng ô tô, mô tô do "vết đen" trên.

cover-1.jpg
Lin
#Kim Thần #Kim Thần lái xe gây tai nạn #Kim Thần gây tai nạn #Kim Thần thanh minh

Xem thêm

Cùng chuyên mục