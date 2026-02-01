Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không giúp "hồi sinh" cả phim cũ của Kim Seon Ho

HHTO - Sức hút của Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không thật sự không thể đùa được, khi kéo cả phim cũ của Kim Seon Ho ngoi lên top 8 phim được xem nhiều nhất trên Netflix lúc này.

Thành công của Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không thì ai cũng phải công nhận. Thậm chí nhiều người còn khẳng định 3 năm kể từ thời Hạ Cánh Nơi Anh, mới có một phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc khiến khán giả xao xuyến, xem đi xem lại, bàn tán bình luận từng cảnh phim từng câu thoại như thế này.

Khán giả đang xao xuyến trước chàng phiên dịch Joo Ho In

Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không cũng giúp cho Go Yoon Jung bứt phá tên tuổi, còn Kim Seon Ho tiếp tục giữ vững vị trí “chàng trai cờ xanh”, sao nam mang lại cảm giác ấm áp dịu dàng nhất K-Biz. Cũng vì quá yêu mến chàng phiên dịch Joo Ho In có má lúm đồng tiền và ánh mắt chân tình, netizen xem xong Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không đã tìm lại phim cũ của Kim Seon Ho để xem.

Điệu Cha Cha Cha Làng Biển cũng được mọi người xem lại

Kết quả là Điệu Cha Cha Cha Làng Biển (Hometown Cha Cha Cha) đã lọt đến Top 8 Netflix Việt Nam thời điểm này, một hiện tượng siêu lạ khi phim ra mắt từ năm 2021 mà đến bây giờ vẫn đánh bại nhiều phim mới ra để lọt vào Top được xem nhiều nhất. Điệu Cha Cha Cha Làng Biển là phim đầu tiên mà Kim Seon Ho đóng vai chính, khởi đầu lặng lẽ nhưng đã nhanh chóng ăn khách.

Chẳng ai ngờ được chuyện tình nhẹ nhàng, mang tính chữa lành giữa một nàng nha sĩ bỏ phố về làng chài cùng một chàng trai hiền lành, chu đáo lại được khán giả yêu thích đến vậy. Và ai xem phim cũng đem lòng thương nhớ “tổ trưởng Hong”, chàng trai có cả bộ sưu tập các loại bằng cấp, là mặt trời ấm áp của làng chài khi luôn nở nụ cười tươi rói để giúp đỡ bất kỳ ai cần đến mình.

Đây là vai diễn giúp Kim Seon Ho nổi tiếng

Chẳng phải tổng tài giàu có quyền lực, cũng chẳng xuất hiện với những bộ suit lịch lãm, Kim Seon Ho chỉ mặc quần jeans áo sơ mi kẻ, lặng lẽ ân cần quan tâm đến mọi người ở làng chài cũng đủ đốn tim cô nha sĩ xinh đẹp và biết bao khán giả. Kết quả là xem xong Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không, mọi người lại tìm về Điệu Cha Cha Cha Làng Biển để nạp thêm vitamin chữa lành từ chàng trai má lúm.