Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Phim vừa lên sóng, Lan Phương đã có thêm vai diễn lấn át cả nữ chính Hoàng Hà

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Chỉ mới xem trailer Đồng Hồ Đếm Ngược, khán giả đã tò mò về vai diễn của Lan Phương hơn cả hai vai chính của Hoàng Hà, Thanh Sơn.

Trong vũ trụ phim giờ vàng VTV, Lan Phương là một gương mặt gây ấn tượng đặc biệt với khán giả nhờ diễn xuất độc đáo, tỏa ra năng lượng rất mạnh mẽ. Dù chỉ đóng vai phụ, thậm chí xuất hiện trong vài tập phim nhưng Lan Phương vẫn biết cách tạo điểm nhấn cho nhân vật của mình.

Chỉ cần một vài khoảnh khắc xuất thần, gương mặt đau khổ, thất thần đến tê tái của Vân Khánh trong Thương Ngày Nắng Về hoặc cái trợn mắt quá lố của Hà phim Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình là đủ để Lan Phương nhận về nhiều lời khen.

lan-phuong-10.jpg
lan-phuong-11.jpg
Lan Phương luôn có diễn xuất ấn tượng

Chẳng hạn như trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, dù đóng vai phản diện, một trà xanh chiêu trò xen vào cuộc hôn nhân của người khác nhưng Lan Phương vẫn lấy được sự thương cảm của khán giả qua phân đoạn Linh nhớ về tuổi thơ đầy tổn thương, hoặc chìm đắm trong cô đơn, khi căn bệnh tâm lý phát tác. Không hề quá lời khi nói rằng nhân vật của Lan Phương đã giúp Gió Ngang Khoảng Trời Xanh thoát khỏi tình trạng nhạt nhòa, có ngay chi tiết để khán giả bàn tán tranh cãi.

lan-phuong-1.jpg
Vai Linh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh cũng khiến khán giả rùng mình

Và ngay sau khi xem trailer Đồng Hồ Đếm Ngược, cư dân mạng lại biết Lan Phương sẽ có thêm một vai diễn đầy cá tính, khiến người xem vừa tò mò vừa sợ hãi. Cô đóng vai Thơ, một phụ nữ giàu có, quyền lực và hẹn hò với chàng trai trẻ Chiến. Khi biết đối phương muốn rời bỏ mình, Thơ đã bày ra nhiều trò để hành hạ Chiến, từ việc bắt cóc anh chàng đến tấn công cô gái mà Chiến yêu thương.

lan-phuong-8.jpg
Lan Phương sẽ tiếp tục đóng vai cô nàng điên khùng trong phim mới

Chỉ trailer mà khán giả đã muốn rùng mình vì Thơ, thì đến khi xem Đồng Hồ Đếm Ngược sẽ càng sợ hãi nhân vật dị biệt. Đây là kiểu nhân vật sở trường của Lan Phương, nên phim còn chưa lên sóng mà nhiều người đã đoán Lan Phương sẽ có phần lấn át cả Hoàng Hà.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Lan Phương #Đồng Hồ Đếm Ngược #phim VTV #Lan Phương diễn xuất

Xem thêm

Cùng chuyên mục