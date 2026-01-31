Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Làn Sóng Xanh 2025: SOOBIN - HIEUTHUHAI hội ngộ, dân mạng nghĩ 7749 "kịch bản"

Thiện Dư

HHTO - Khoảnh khắc SOOBIN và HIEUTHUHAI ngồi cạnh nhau tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025 trở thành đề tài bàn tán rôm rả trên mạng xã hội.

Tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025, SOOBIN và HIEUTHUHAI là hai cái tên gây chú ý khi xác nhận tham gia, cũng như góp mặt trong các đề cử quan trọng. Đáng nói hơn cả, hai nam ca sĩ còn gây sốt mạng xã hội khi có khoảnh khắc ngồi cạnh nhau, khiến cư dân mạng không thể không nghĩ ra loạt "kịch bản" hài hước.

623146898-17846806662674153-5697.jpg
624412692-17929156953191855-7717.jpg
Khoảnh khắc SOOBIN - HIEUTHUHAI ngồi cạnh nhau gây bão mạng xã hội.

Bức ảnh gây sốt nhất của SOOBIN và HIEUTHUHAI là khi cả hai ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người nhìn về một hướng khác. Ngay lập tức, nhiều cư dân mạng đã bình luận dở khóc dở cười rằng đây là khung hình hiếm có. Hai cái tên gây sốt nhất bước ra từ các chương trình thực tế thời gian qua còn là đại diện các loại hình sản phẩm giống nhau nhưng khác thương hiệu, từ đó được khán giả mang ra làm "kịch bản" hài hước.

3.jpg
5.jpg

Tuy nhiên, thực chất SOOBIN và HIEUTHUHAI không "né" nhau như nhiều người vẫn nghĩ. Trước đó khi vừa đến, HIEUTHUHAI và SOOBIN đã có hành động chào hỏi nhau thân tình. Sau đó, chỗ ngồi của HIEUTHUHAI đổi lại cho Hòa Minzy, thay vì ngồi kế cạnh SOOBIN như ban đầu.

Khoảnh khắc HIEUTHUHAI bắt tay, chào hỏi SOOBIN. Nguồn: Vietdaily

Tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025, cả SOOBIN và HIEUTHUHAI đều mang giải thưởng về cho mình. HIEUTHUHAI giành giải Top 10 ca khúc được yêu thích nhất với Nước Mắt Cá Sấu. Trong khi đó, SOOBIN có một đêm thành công khi đạt cúp trong Top 10 tương tự với Dancing in the Dark, và chiến thắng hạng mục Nam ca sĩ/rapper của năm sau khi hụt giải vào năm trước về tay HIEUTHUHAI.

608776218-1394527912407059-2616937267839394167-n.jpg
Thiện Dư
#HIEUTHUHAI #SOOBIN #Làn Sóng Xanh 2025 #Làn Sóng Xanh #Nước Mắt Cá Sấu #Dancing In The Dark

