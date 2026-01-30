Động thái của Hòa Minzy trước tranh cãi "chiếm sóng" lễ trao giải Mai Vàng

HHTO - Hòa Minzy đã đăng bài viết chia sẻ về khoảnh khắc mời bố mẹ lên chung vui tại lễ trao giải Mai Vàng vừa qua, nhưng sau đó cô lại xóa đi khi xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều.

Tại lễ trao giải Mai Vàng vừa qua, Hòa Minzy đã được xướng tên tại hạng mục Nữ ca sĩ được yêu thích nhất. Cô lên sân khấu nhận giải cùng SOOBIN - chủ nhân giải Nam ca sĩ được yêu thích nhất. Trong phần phát biểu, Hòa Minzy ngỏ lời mời bố mẹ của mình lên chung vui, song việc làm này lại tạo nên làn sóng tranh luận trái chiều trên mạng xã hội.

Trước hành động của Hòa Minzy, không ít dân mạng cho rằng đây là hành động thiếu chuyên nghiệp, gây ảnh hưởng đến thời lượng phát sóng của chương trình. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bênh vực, khẳng định đây là hành động bình thường của một người con khi nhận được thành tựu lớn. Ngoài ra, Hòa Minzy cũng đã xin phép SOOBIN trước chứ không hành động bộc phát.

Netizen tranh cãi về hành động của Hòa Minzy tại sự kiện tối qua.

Cũng có không ít người bênh vực cho nữ ca sĩ.

Trước những tranh cãi trên mạng xã hội, Hòa Minzy đã đăng tải bài viết, trong đó nêu rõ việc cô và bố mẹ không nói lời nào "cướp sóng", chỉ đứng đó rồi đi xuống. Kết lại bài đăng, Hòa Minzy: "Xin hãy hiểu đừng trách vô tâm ạ. Không phải Hòa đâu, thật sự".

Bài viết của Hòa Minzy sau đêm trao giải Mai Vàng.

Sau khi bài viết trên được đăng tải, làn sóng tranh luận vẫn chưa dừng lại. Cư dân mạng cho rằng bài viết này như "đổ dầu vào lửa" chứ không giúp xoa dịu tình hình. Hiện tại, bài đăng này của Hòa Minzy đã được xóa, thay vào đó là hình ảnh cô và SOOBIN cùng nhau ăn mừng chiến thắng trên sân khấu Mai Vàng.

Hòa Minzy và SOOBIN chung vui khi nhận giải Mai Vàng.

Tại lễ trao giải Mai Vàng, Hòa Minzy giành được 3 cúp tại hạng mục Nữ ca sĩ được yêu thích nhất, MV của năm (cho Bắc Bling) và Nghệ sĩ vì cộng đồng 2025. Trong năm vừa qua, Hòa Minzy đã ghi dấu ấn với ca khúc Bắc Bling hát cùng NS Xuân Hinh và Tuấn Cry, đạt thành công lớn khi chiếm Top 1 nhiều BXH âm nhạc và thu về 288 triệu lượt xem trên YouTube (tính đến 30/1/2026).