Anh trai Phúc Du bất ngờ thông báo đã kết hôn, dàn Say Hi gửi lời chúc phúc

Ngày 29/1, tâm điểm truyền thông đổ dồn vào Anh trai Phúc Du khi nam rapper bất ngờ công bố đã kết hôn với bạn gái lâu năm. Anh đăng tải thông tin trên mạng, gọi nửa kia là "bạn đời" khiến ai nấy vô cùng bất ngờ, đùa rằng anh "giấu" kỹ quá. Trên trang cá nhân, Phúc Du "khoe" câu chuyện tình yêu thuở còn đi học của mình cùng vợ, với 7 năm làm bạn và 7 năm làm người thương. Mối quan hệ gần 15 năm bên nhau đã có cột mốc mới tốt đẹp bằng một đám cưới "cổ tích", khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.

Hình ảnh và bài viết công bố "bạn đời" của Phúc Du.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ với màn cập nhật "tình trạng hôn nhân" của Phúc Du. Khác với phần lớn các nghệ sĩ khác, nam rapper chọn tổ chức kín đáo, ấm cúng, không gây rầm rộ mạng xã hội và chỉ chia sẻ thông tin sau đó. Ngay cả nhiều Anh trai trong Vũ trụ Say Hi cũng ngạc nhiên, bày tỏ sự chúc mừng ngay ở phần bình luận.

Cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ.

Đồng nghiệp ngạc nhiên khi Phúc Du kết hôn.

Thậm chí có một số Anh trai còn không tin nổi khi nghe tin Phúc Du "đã có chủ". Thái Ngân còn đăng Story cho biết phải gọi điện để xác nhận có thật hay không, sẵn tiện chúc mừng người em từng chung team Thoát Ra Khỏi Em trong Anh Trai "Say Hi" mùa 2.

Thái Ngân gọi điện xác nhận vì không thể tin.

Nhiều khách tham dự cũng đã bắt đầu chia sẻ hình ảnh tiệc cưới của Phúc Du, qua đó danh tính và nhan sắc của cô dâu gây tò mò. Nhiều cư dân mạng "soi" được cô dâu tên là Thu Giang, là người ngoài ngành giải trí và đã quen Phúc Du từ khi còn đi học. Đây được xem là đoạn kết đẹp cho một chuyện tình "thập kỷ" tiếp theo bước ra từ Anh Trai "Say Hi" mùa 2 nói riêng và Vũ trụ "Say Hi" nói chung.

Khung cảnh đám cưới toàn hoa của vợ chồng Phúc Du. Nguồn: @badtzmaduu

Cận cảnh Phúc Du và vợ. Nguồn: @emhongcoles

Vợ chồng Phúc Du thực hiện nghi thức cưới. Nguồn: @duligan_fc.phucdu