Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Anh trai Phúc Du bất ngờ thông báo đã kết hôn, dàn Say Hi gửi lời chúc phúc

Thiện Dư

HHTO - Thông tin kết hôn của Phúc Du khiến mạng xã hội lẫn anh chị em đồng nghiệp bất ngờ.

Ngày 29/1, tâm điểm truyền thông đổ dồn vào Anh trai Phúc Du khi nam rapper bất ngờ công bố đã kết hôn với bạn gái lâu năm. Anh đăng tải thông tin trên mạng, gọi nửa kia là "bạn đời" khiến ai nấy vô cùng bất ngờ, đùa rằng anh "giấu" kỹ quá. Trên trang cá nhân, Phúc Du "khoe" câu chuyện tình yêu thuở còn đi học của mình cùng vợ, với 7 năm làm bạn và 7 năm làm người thương. Mối quan hệ gần 15 năm bên nhau đã có cột mốc mới tốt đẹp bằng một đám cưới "cổ tích", khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.

1-1664.jpg
cmt-2.jpg
Hình ảnh và bài viết công bố "bạn đời" của Phúc Du.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ với màn cập nhật "tình trạng hôn nhân" của Phúc Du. Khác với phần lớn các nghệ sĩ khác, nam rapper chọn tổ chức kín đáo, ấm cúng, không gây rầm rộ mạng xã hội và chỉ chia sẻ thông tin sau đó. Ngay cả nhiều Anh trai trong Vũ trụ Say Hi cũng ngạc nhiên, bày tỏ sự chúc mừng ngay ở phần bình luận.

cmt-3.jpg
Cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ.
f.jpg
g.jpg
Đồng nghiệp ngạc nhiên khi Phúc Du kết hôn.

Thậm chí có một số Anh trai còn không tin nổi khi nghe tin Phúc Du "đã có chủ". Thái Ngân còn đăng Story cho biết phải gọi điện để xác nhận có thật hay không, sẵn tiện chúc mừng người em từng chung team Thoát Ra Khỏi Em trong Anh Trai "Say Hi" mùa 2.

623082405-17848725630669978-6239.jpg
Thái Ngân gọi điện xác nhận vì không thể tin.

Nhiều khách tham dự cũng đã bắt đầu chia sẻ hình ảnh tiệc cưới của Phúc Du, qua đó danh tính và nhan sắc của cô dâu gây tò mò. Nhiều cư dân mạng "soi" được cô dâu tên là Thu Giang, là người ngoài ngành giải trí và đã quen Phúc Du từ khi còn đi học. Đây được xem là đoạn kết đẹp cho một chuyện tình "thập kỷ" tiếp theo bước ra từ Anh Trai "Say Hi" mùa 2 nói riêng và Vũ trụ "Say Hi" nói chung.

Khung cảnh đám cưới toàn hoa của vợ chồng Phúc Du. Nguồn: @badtzmaduu
Cận cảnh Phúc Du và vợ. Nguồn: @emhongcoles
duligan-fcphucdu.jpg
Vợ chồng Phúc Du thực hiện nghi thức cưới. Nguồn: @duligan_fc.phucdu
emhongcoles-1.jpg
emhongcoles-2.jpg
emhongcoles-3.jpg
Ảnh cưới lung linh của Phúc Du và vợ. Nguồn: @emhongcoles
608776218-1394527912407059-2616937267839394167-n.jpg
Thiện Dư
#Phúc Du #Phúc Du kết hôn #vợ Phúc Du #Anh Trai "Say Hi" mùa 2 #Anh Trai "Say Hi"

Xem thêm

Cùng chuyên mục