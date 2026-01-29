Tóc Tiên có động thái đầu tiên sau ly hôn, bác bỏ tin đồn "gương vỡ lại lành"

HHTO - Trước những hình ảnh được lan truyền và tin đồn quay lại với Touliver, Tóc Tiên một lần nữa lên tiếng, khẳng định cả hai vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp.

Chiều 29/1, ca sĩ Tóc Tiên có động thái đầu tiên sau 2 tuần đăng tải thông báo kết thúc mối quan hệ vợ chồng với nhà sản xuất âm nhạc Touliver.

Giọng ca Ngày Mai chia sẻ: "Tiên rất mong khán giả và quý anh chị báo chí có thể thấu hiểu tất cả nội dung Tiên đã chia sẻ trong lần thông báo 2 tuần trước. Sau khi dừng lại, chúng tôi còn khá nhiều vấn đề cần được giải quyết đồng lòng nhanh gọn để mỗi người có thể bước tiếp con đường riêng. Và quan trọng hơn hết, chúng tôi cư xử với nhau hoàn toàn bình thường như anh em bạn bè".

Tóc Tiên cũng mong được mọi người tôn trọng không gian riêng tư của cả hai. "Tiên không muốn mỗi lần bước ra khỏi nhà là một sự sợ hãi" - nữ ca sĩ khẩn thiết.

Sự việc xảy ra khi mới đây "team qua đường" bắt gặp khoảnh khắc Touliver và Tóc Tiên xuống cùng một chiếc xe ô tô. Trong đó, nam producer chủ động mở cửa cho Tóc Tiên và cả hai trở về căn chung cư nơi cô đang sống, trên tay cầm nhiều túi đồ. Từ đó, nhiều đồn đoán dấy lên, cho rằng Tóc Tiên và Touliver đã "gương vỡ lại lành".

Dẫu vậy, sau khi Tóc Tiên nhanh chóng lên tiếng làm rõ hiểu lầm, khán giả bày tỏ sự thấu hiểu. Netizen cũng nhắc nhở mọi người cùng tôn trọng cuộc sống riêng tư của Tóc Tiên và Touliver, tránh "hùa" theo những tin tức ngoài lề gây ảnh hưởng hai nghệ sĩ.

Trước đó, Tóc Tiên và Touliver đã có hơn 10 năm quen biết và 6 năm làm vợ chồng. Đến ngày 17/1/2026, giọng ca Đậm Đà công bố cô và Touliver đã chia tay sau thời gian suy nghĩ và được sự đồng thuận của gia đình. Cả hai chọn cách kết thúc văn minh, tôn trọng lẫn nhau và quyết định vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè.