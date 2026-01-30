Trường Giang quyết tâm mang đến bộ phim chạm tới mọi khán giả trong dịp Tết

HHTO - Tại sự kiện giới thiệu phim "Nhà Ba Tôi Một Phòng", Trường Giang bày tỏ mong muốn mang đến một câu chuyện gia đình có thể chạm tới mọi khán giả.

Trở lại màn ảnh rộng sau 5 năm vắng bóng với Nhà Ba Tôi Một Phòng, Trường Giang chọn kể câu chuyện gia đình giàu chiều sâu cảm xúc xoay quanh ông Thạch và cô bé An (Đoàn Minh Anh). Bộ phim đặt hai cha con vào những va chạm đời thường, những biến cố lặng lẽ nhưng đủ để làm nổi bật giá trị của sự thấu hiểu, yêu thương và trân quý tình cảm gia đình.

Trường Giang cho biết anh bước vào mùa phim 2026 với tâm thế bình tĩnh và tập trung tuyệt đối vào giá trị cốt lõi của tác phẩm: “Nhà Ba Tôi Một Phòng là món ăn trọn vị cho khán giả vào dịp Tết với tinh thần truyền tải thông điệp về gia đình và đậm tính giải trí”.

Trường Giang đảm nhận ba vai trò nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên trong cùng một dự án.

Trường Giang tiết lộ về vai diễn người cha trong phim.

Bên cạnh đó, Nhà Ba Tôi Một Phòng còn tiết lộ giọng nói của người phụ nữ bí ẩn trong trailer trước đó là Như Vân. Chia sẻ về vai diễn đặc biệt này, Như Vân thừa nhận: “Tôi đến Nhà Ba Tôi Một Phòng với tinh thần học hỏi là trên hết chứ không phải thể hiện bản thân”. Trường Giang cũng tiết lộ, Như Vân không ngại hoãn lịch trình Hoa hậu Toàn cầu để toàn tâm cho Nhà Ba Tôi Một Phòng.

Trong khi đó, Anh Tú Atus tiết lộ: “Anh Giang đã gọi mình để chia sẻ về dự án từ hai năm trước nên mình biết được Nhà Ba Tôi Một Phòng là dự án anh dành nhiều tâm huyết và đầu tư”. Với Đoàn Minh Anh, Nhà Ba Tôi Một Phòng nối dài chuỗi cơ duyên đặc biệt trong sự nghiệp còn rất trẻ của cô.

Minh Anh nói về quá trình hợp tác với dàn diễn viên trong phim.

Ngoài ra, Nhà Ba Tôi Một Phòng được gắn nhãn phân loại K. Với phân loại độ tuổi dành cho mọi khán giả, đặc biệt khán giả dưới 13 tuổi cần có người giám sát theo cùng. Trường Giang cho biết: “Tôi không hướng đến phân loại K ngay từ khâu phát triển kịch bản. Với tôi, điều tiên quyết là mang đến câu chuyện có tính lan toả”.

Theo Trường Giang, Nhà Ba Tôi Một Phòng không đặt nặng yếu tố kịch tính, gây sốc với những ngôn từ bạo lực mà tập trung khai thác những câu chuyện đời thường, mối quan hệ cha con và giá trị gia đình.

"Tôi hy vọng nếu Nhà Ba Tôi Một Phòng có sức lan tỏa thì sẽ đi theo hướng tích cực và mang tính giáo dục”. Theo nam đạo diễn, Tết là thời điểm mọi thế hệ cùng quây quần, vì vậy một bộ phim “ai cũng có thể xem” chính là mục tiêu mà anh và ê-kíp theo đuổi.