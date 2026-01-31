SOOBIN cùng dàn Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thắng lớn tại giải Mai Vàng 2025

HHTO - Các Anh Tài bước ra từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ tại giải Mai Vàng lần thứ 31 khi đồng loạt được xướng tên ở nhiều hạng mục quan trọng.

Sau mùa Mai Vàng 2024 "càn quét" gần như toàn bộ các hạng mục được đề cử, các nghệ sĩ bước ra từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng bằng một "mùa mai" rực rỡ không kém.

Nổi bật nhất là SOOBIN, khi năm 2024 đánh dấu lần đầu anh chạm tay tới Giải Mai Vàng với hai hạng mục "Nam ca sĩ - rapper được yêu thích nhất" và "MV được yêu thích nhất" cho bản hit Giá Như. Sang năm 2025, nam nghệ sĩ tiếp tục giữ vững phong độ khi tiếp tục giành cú đúp giải thưởng ở chính hai hạng mục này với MV Mục Hạ Vô Nhân.

Trên trang cá nhân, SOOBIN chia sẻ niềm vui và gửi lời cảm ơn tới khán giả đã bình chọn, đồng thời nhấn mạnh tâm huyết đặc biệt đặt vào Mục Hạ Vô Nhân - MV lan tỏa những giá trị văn hóa và âm nhạc truyền thống.

Biểu cảm bất ngờ của SOOBIN khi được xướng tên khiến netizen thích thú.

Thành công của các Anh Tài còn được nối dài với chiến thắng của Nhà Chín Muồi ở hạng mục "Nhóm nhạc được yêu thích nhất" cùng ca khúc Lockdown. Liên Bỉnh Phát - thành viên của Nhà Chín Muồi - được vinh danh ở hạng mục "Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình", trong khi Duy Khánh giành giải "Diễn viên hài được yêu thích nhất". Bên cạnh đó, vở kịch Đảo Hoa Hậu với sự tham gia của BB Trần cũng được xướng tên ở "mùa mai" năm nay.

Dàn Anh Tài hội ngộ tại Lễ trao giải. Nguồn: NSND Tự Long.

Tiếp nối những dấu ấn tại Mai Vàng 2025, các Anh Tài sẽ tiếp tục gặp lại khán giả trong WeChoice Awards 2025. Song song với đó, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 cũng thu hút sự chú ý của khán giả. Bên cạnh việc chờ đợi những gương mặt mới, Gai Con vẫn dành nhiều tình cảm cho các Anh Tài quen thuộc của mùa 1 và hy vọng được thấy sự trở lại của họ.