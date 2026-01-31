Nghi vấn Mỹ Tâm mang phim "Tài" chiếu Tết, cuộc đua phòng vé càng thêm khó đoán

Khi Mỹ Tâm bắt đầu quảng bá phim Tài do cô làm nhà sản xuất còn Mai Tài Phến đạo diễn kiêm diễn viên chính, ngày phát hành chỉ được ghi chung chung là “Mùa Xuân 2026”. Chính vì thế, nhiều người đoán rằng Mỹ Tâm sẽ tung phim ra vào khoảng tháng 3, sau khi mùa phim Tết đã hạ nhiệt và khán giả muốn thưởng thức những dự án khác ngoài phim chiếu Tết.

Showcase phim Tài tổ chức ngay trước Tết

Nhưng mới đây, Mỹ Tâm hé lộ showcase giới thiệu phim Tài sẽ tổ chức vào ngày 3/2 khiến netizen đặt nghi vấn nữ ca sĩ quyết định gia nhập cuộc đua phim Tết. Bởi thời điểm này, chỉ có các dự án chiếu Tết mới tổ chức showcase mà thôi. Từ Thỏ Ơi!!, Nhà Ba Tôi Một Phòng, Mùi Phở rồi Báu Vật Trời Cho đều đã lần lượt làm showcase quảng bá những điểm hấp dẫn nhất của phim.

Nhiều phim Tết năm nay cũng đã tổ chức showcase.

Nếu phim Tài cũng ra mắt dịp Tết, cuộc chiến phim Tết năm nay sẽ đông vui và gay cấn chưa từng có. Những năm trước, thường chỉ có 3 phim Việt phát hành dịp Tết Nguyên đán và khán giả dễ dàng xác định cái tên nào có nhiều lợi thế nhất. Nhưng năm nay, phim nào cũng có điểm mạnh riêng để hút người xem. Thỏ Ơi!! có tên tuổi Trấn Thành làm bảo chứng doanh thu, Nhà Ba Tôi Một Phòng thuộc dòng phim gia đình vốn được khán giả yêu thích, Báu Vật Trời Cho lại có "cặp đôi trăm tỷ" Phương Anh Đào - Tuấn Trần, còn Mùi Phở lại hợp gu khán giả phía Bắc.

Mỹ Tâm sẽ làm cuộc đua phim Tết thêm gay cấn?

Tất nhiên, Mỹ Tâm cũng có lợi thế cực mạnh là cộng đồng fan đông đảo chắc chắn sẽ ra rạp ủng hộ cô, chưa kể mọi hoạt động liên quan đến Mỹ Tâm đều được mọi người quan tâm chú ý. Thế nên phim Tài dù xuất phát muộn vẫn sẽ là một ứng cử viên đầy tiềm năng của mùa phim Tết, càng khiến doanh thu phòng vé năm nay thêm kịch tính, có lẽ phải chờ vài tuần sau Tết mới xác định được người chiến thắng.