Làn Sóng Xanh 2025: Nguyễn Hùng thắng đậm, đã được "tiên tri" từ một năm trước?

Như Quỳnh - Clip: Thảo Ngân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Ca/nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hùng không chỉ "bội thu cúp" tại giải thưởng Làn Sóng Xanh 2025 mà còn khiến mạng xã hội cười nghiêng ngả với những lời phát biểu mộc mạc đầy sự chân thành.

Tối 30/1, lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025 diễn ra, gọi tên chủ nhân của hàng loạt hạng mục danh giá. Nhìn chung, các giải thưởng được trao trong năm nay được khán giả nhận xét xứng đáng với sự cống hiến của các nghệ sĩ.

Hòa Minzy gần như "áp đảo" mùa giải khi xuất hiện đề cử dày đặc ở hầu hết các hạng mục quan trọng và chiến thắng với tỷ lệ phiếu vượt trội. Với ca khúc Bắc Bling, nữ ca sĩ đã trực tiếp và gián tiếp mang về 7 chiếc cúp gồm: Nữ ca sĩ của năm, Ca khúc của năm, MV của năm, Sự kết hợp xuất sắc, Hòa âm phối khí, Ca khúc được yêu thích trên radio và Top 10 ca khúc của năm.

cover-3.jpg

Một gương mặt đáng chú ý khác là Nguyễn Hùng. Dù là tân binh, anh đã tạo dấu ấn sâu đậm trong thị trường âm nhạc năm qua và mang về 5 giải thưởng cá nhân. Nam ca/nhạc sĩ "bỏ túi" giải thưởng Gương mặt mới xuất sắc. Bên cạnh đó, ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn được xướng tên ở hạng mục Bài hát hiện tượng, ca khúc Phép Màu chiến thắng ở hạng mục Ca khúc nhạc phim được yêu thích. Ngoài ra, hai ca khúc trên cũng đạt giải Top 10 ca khúc được yêu thích.

cover-4.jpg

Đặc biệt, các khoảnh khắc Nguyễn Hùng lên nhận giải và phát biểu trở thành chủ đề khiến mạng xã hội bàn tán. Trên sân khấu, nam diễn viên Mưa Đỏ mộc mạc kể về "thuyết tâm linh": "Hồi năm ngoái con có mấy đứa bạn nó coi thần số học cho con xong nó kêu năm nay là năm "đỉnh" của con. Xong "đỉnh" thiệt! Quá đỉnh luôn". Nguyễn Hùng còn khiến cả khán phòng rần rần khi "khiêm tốn" dự đoán: "Dạ biết đâu con còn lên một lần nữa nên con nói ngắn thôi, con cảm ơn" khi trên tay đang cầm chiếc cúp Ca khúc nhạc phim được yêu thích.

Không chỉ vậy, những biểu cảm gãi đầu bối rối, "cảm thấy ngầu ghê" của Nguyễn Hùng khi trở thành "con tướng" tân binh mạnh của làng nhạc Việt trong năm 2025 cũng khiến khán giả "cưng quá chừng".

Ngoài ra, Làn Sóng Xanh 2025 ghi nhận những dấu ấn nổi bật của âm nhạc Việt trong năm qua với các hạng mục giải thưởng:

- Nam Ca sĩ/Rapper của năm: SOOBIN

- Nam Ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất: Quang Hùng MasterD

- Nữ Ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất: LYHAN

- Album của năm: MADE IN VIETNAM - DTAP

- Nhà sản xuất của năm: SlimV (Live Concert All Rounder - SOOBIN)

- Ca sĩ đột phá: Phương Mỹ Chi

- Giải Thành tựu: Hồng Nhung - Quang Linh

- Giải thưởng đặc biệt: Viết tiếp câu chuyện hòa bình - Nhạc sĩ: Nguyễn Văn Chung - Các ca sĩ thể hiện: Nguyễn Duyên Quỳnh, Võ Hạ Trâm, Tùng Dương, Đông Hùng.

HIEUTHUHAI nhận giải Top 10 Ca khúc được yêu thích với sản phẩm Nước Mắt Cá Sấu.
1774.jpg
Như Quỳnh - Clip: Thảo Ngân
