Cậu Út cậu con Cúc 5: Huỳnh Lập hé lộ dàn khách mời "nghe tên đã thấy hài"

Như Lê

HHTO - Huỳnh Lập tiếp tục giữ chuỗi "series Tết" khi tái xuất cùng “Cậu Út cậu con Cúc” mùa 5. Đặc biệt, gần 50 khách mời sẽ góp mặt trong dự án năm nay.

Cậu Út cậu con Cúc mùa 5 ấn định thời điểm phát sóng tập đầu tiên lúc 20h00 - ngày 8/2/2026. Trải qua 4 mùa phát sóng, series này luôn giữ đúng “cuộc hẹn đầu năm” với khán giả khi phát sóng vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, dần trở thành một thói quen quen thuộc của nhiều gia đình Việt.

Ở mùa đầu tiên, Cậu Út cậu con Cúc ghi dấu ấn với không khí Nam Bộ mộc mạc, câu chuyện đời thường và tiếng cười nhẹ nhàng. Từ mùa 2 đến mùa 4, câu chuyện đào sâu hơn vào mối quan hệ gia đình, khoảng cách thế hệ và những yêu thương đôi khi không nói thành lời.

cuccc504-p2863.jpg

Ngay từ đầu, Huỳnh Lập đã lựa chọn không chạy theo cao trào kịch tính, mà đặt nền móng cho một hành trình kể chuyện lấy cảm xúc sum vầy và giá trị gia đình làm trung tâm - yếu tố tưởng chừng giản dị nhưng lại tạo nên sức sống lâu dài cho đứa con tinh thần đầy tâm huyết của mình.

Mùa 5 vẫn giữ trọn không khí vui tươi, rộn ràng đặc trưng của ngày Tết, đồng thời mở ra những câu chuyện mới phản ánh chuyển động của đời sống gia đình hiện đại trong bối cảnh truyền thống.

cuccc502-p1931.jpg
cuccc503-d4980.jpg

Bên cạnh các nghệ sĩ gắn bó xuyên suốt nhiều mùa gồm: NSƯT Kim Phương, Huỳnh Lập, Puka, Lâm Vỹ Dạ, Duy Khánh, Gin Tuấn Kiệt, Chị Ca Nô, Ngọc Xuyên, phim còn có sự tham gia của 40 khách mời như: Lê Giang, Tina Thảo Thy, Huỳnh Nhựt, Giỏi Lee, Hân Nguyễn, Tường Hồng Phú…

cuccc504-p3040.jpg

Cậu Út cậu con Cúc mùa 5 mở ra một chặng mới của cậu Út và mợ Thơ khi hé lộ tin vui đến bất ngờ - mợ Thơ đang mang thai. Từ đây, câu chuyện rẽ sang hướng mới khi những thay đổi thất thường của mẹ bầu khiến cả nhà nhiều phen “xoay như chong chóng” trong loạt tình huống hài hước.

Cậu Út phải lo kiếm tiền, tính toán đủ đường để chuẩn bị cho ngày mợ Thơ đi sinh. Trailer vì vậy không chỉ có tiếng cười rộn ràng, mà còn hé lộ những khoảnh khắc lắng đọng khi cậu Út lần đầu đối diện với nỗi lo của một người sắp làm chồng, làm cha.

cuccc501-p0369.jpg

Không khí căng thẳng nhanh chóng được xua tan bằng loạt tình huống hài hước khi gần 40 diễn viên tham gia vào trò chơi “đóng hụi” với những luật lệ oái oăm khiến cả xóm xôn xao. Đây hứa hẹn sẽ là những phân đoạn gây cười và viral mùa Tết này của Cậu Út cậu con Cúc.

cuccc503-p8249.jpg

Huỳnh Lập chia sẻ: “Mỗi mùa phim đều được tôi và ê-kíp chuẩn bị kỹ lưỡng từ rất sớm, kịch bản được chỉnh sửa nhiều lần để giữ được tinh thần gia đình nhưng vẫn tránh lặp lại chính mình. Khó nhất là làm sao để vẫn quen mà không cũ, vẫn vui nhưng không hời hợt. Tôi luôn tự hỏi: khán giả xem xong có thấy ấm lòng không?

Đặc biệt hơn, việc giữ dàn diễn viên xuyên suốt nhiều mùa là một lựa chọn có chủ đích của tôi. Bởi khi khán giả quay lại xem mùa mới, họ không chỉ xem phim, mà còn gặp lại những "người quen" của mình.”

4ce4c2c4-7414-4c09-9c6f-68d7d7c2d892.jpg
Như Lê
