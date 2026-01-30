Lý do khiến Draco Malfoy trở thành "thần Tài" dịp Tết 2026 của Gen Z xứ Trung

HHTO - Thay vì câu đối hay linh vật năm Ngựa, mạng xã hội xứ Trung dịp Tết này đang chứng kiến màn "xâm chiếm" đầy hài hước của Draco Malfoy. Sự kết hợp ngẫu hứng giữa văn hóa và phong tục truyền thống đã biến chàng phù thủy nhà Slytherin thành biểu tượng cầu may được săn lùng.

Trên Douyin hay Tiểu Hồng Thư, Draco Malfoy đang thực sự "xâm chiếm" bảng tin dịp cận Tết Nguyên đán 2026. Không còn ở trong phim, chàng thiếu gia tóc bạch kim giờ "phủ sóng" khắp cửa sổ lẫn tủ lạnh nhà fan. Tất cả vì một nhiệm vụ mới: Đại diện cho sự may mắn, phát tài.

Hình ảnh Malfoy dùng để cầu tài lộc trước cửa nhà.

Clip: guaisangsang58.

Lý do đưa nhân vật phản diện này "nhập gia tùy tục" vào văn hóa Tết nằm ở hiện tượng đồng âm trong tiếng Trung. Tên phiên âm của Malfoy kết thúc bằng âm đọc y hệt chữ "Phúc" - biểu tượng của sự may mắn, đủ đầy. Với Gen Z, dán hình Malfoy không chỉ thỏa mãn đam mê phim ảnh mà còn là một cách chơi chữ đầy tinh tế: Vừa có thần tượng trong nhà, vừa ngầm ý rước "Phúc" về gia đạo.

Sự sáng tạo của cư dân mạng còn tạo ra nhiều biến thể độc đáo. Một số video ghi lại cảnh gia chủ treo ngược tấm hình Malfoy, dựa trên quy tắc đồng âm giữa chữ "Đảo" (ngược) và "Đáo" (đến). Hành động này được ngầm hiểu là "Phúc đáo" - vận may đã thực sự gõ cửa.

Một số người đảo ngược hình dán để "Phúc 'đến' rồi".- Clip: 71418381038

Nắm bắt trào lưu này, các gian hàng trên sàn thương mại điện tử Trung Quốc đã nhanh chóng tung ra đủ loại ấn phẩm từ nam châm tủ lạnh đến con xoay (spinner) in mặt Malfoy với hy vọng vận khí luân chuyển. Với những fan muốn tiết kiệm hoặc thích sự độc lạ, họ chủ động tự tải ảnh chất lượng cao và mang ra tiệm photo in màu để có ngay những tấm "bùa may mắn" giá rẻ.

Con xoay "Mã Nhĩ Phúc" được dán trên tủ lạnh. - Clip: 98711285443.

Bên dưới các bài đăng, cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận hóm hỉnh về "giao diện" mới của ngày Tết. Nhiều ý kiến đùa rằng dòng máu thuần chủng quý tộc của gia tộc Malfoy chắc chắn sẽ "uy tín" hơn trong việc thu hút sự giàu sang.

Bộ đôi Phúc Nhĩ Khang - Mã Nhĩ Phúc.

Thậm chí, hiệu ứng ngôn ngữ này còn lan sang cả Nhĩ Khang - nhân vật kinh điển trong Hoàn Châu Cách Cách, người cũng sở hữu cái tên mang hàm ý may mắn tương tự. Rõ ràng, cách người trẻ làm mới phong tục cũ luôn mang đến những góc nhìn đầy màu sắc và bất ngờ.