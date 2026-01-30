Em cún vàng "dẫn tour" được chấm 5 sao, mê người lạ nhưng "né" người quen?

Tại di tích thắng cảnh quốc gia Bãi Môn - Mũi Điện, một nhân vật đặc biệt đang trở thành hiện tượng mạng thu hút sự chú ý của cộng đồng du lịch. Đó không phải ai đó hay địa điểm nào đó, mà là một chú chó vàng dễ thương. Thế nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì không có gì đặc biệt. Chú chó này còn mang theo một "sứ mệnh" - đó là trở thành "hướng dẫn viên" dẫn du khách tham quan khắp Mũi Điện.

Chú chó vàng Mũi Điện được chấm 5 sao trên Google Maps.

Thông tin về chú chó vàng Mũi Điện đã xuất hiện từ tháng 11/2025 trên mạng xã hội Threads. Qua đó, chú chó hướng dẫn viên còn được tạo một địa điểm riêng tên Bạn Chó Vàng trên Google Maps, nhận về hàng loạt đánh giá 5 sao từ du khách. Cho đến gần đây, thông tin về chú chó vàng bắt đầu được chia sẻ khắp mạng xã hội, và từ đó nhiều lát cắt câu chuyện về "sự nghiệp" dẫn đường của chú chó xuất hiện.

Những đánh giá 5 sao về chú chó vàng tại Bãi Môn - Mũi Điện, Phú Yên.

Chú chó vàng đã quen mặt với rất nhiều du khách khi thường xuyên xuất hiện dẫn đường, lên xuống các lối mòn dốc đá dẫn đến hải đăng Mũi Điện hay Bãi Môn. Nhiều người chia sẻ rằng, dù là không gian sáng sớm hay chớm tối, chỉ cần bạn đang hoang mang không biết đường đi, chú chó sẽ bất ngờ chạy ra từ bụi rậm, đi trước dẫn lối, thỉnh thoảng còn ngoái đầu chờ, thậm chí sủa nhẹ nhắc nhở khi có nguy hiểm như rắn hay đường đi gập ghềnh.

Những câu chuyện về chú chó vàng dẫn đường tại Mũi Điện tràn ngập mạng xã hội.

Trong một số câu chuyện do du khách tiết lộ, chú luôn duy trì khoảng cách vừa phải, đồng thời còn kiên nhẫn đợi mọi người dừng chân chụp ảnh rồi mới tiếp tục dẫn đến đích. Sau khi hoàn thành "nhiệm vụ", chú lặng lẽ rời đi mà không đòi hỏi gì. Nhờ sự chuyên nghiệp và ân cần từ đầu đến cuối, chú chó vàng nhận được đánh giá 5 sao và nhiều lời khen ngợi yêu thương. Ngoài ra, có du khách quay lại video được chú chó vàng dẫn đường thoát khỏi nguy hiểm, bảo vệ khỏi những nguy hiểm xung quanh.

Video ghi lại cảnh chú chó vàng dẫn đường tại Mũi Điện. Nguồn: @t.t.hieu_

Du khách chia sẻ kỷ niệm được chú chó vàng bảo vệ suốt chuyến đi. Nguồn: @quynhngomientay

Câu chuyện về chú chó vàng bắt nguồn từ nhiều năm trước. Theo lời kể từ anh Trần Quốc Sự (ngụ xã Đông Hòa) và một số người dân địa phương với báo VnExpress, chú chó được nuôi từ khoảng năm 2016 tại quán chú Mười dưới chân núi, ban đầu để giữ nhà và trông coi.

Chú ta không phải chó hoang như nhiều người lầm tưởng, là "dân bản địa" và từng sinh nhiều lứa con. Khoảng 5 năm trở lại đây khi du lịch Mũi Điện phát triển mạnh, chú chó vàng dần quen với việc theo chân du khách. Có thời điểm xảy ra xung đột với các con chó khác trong đàn hoặc xung quanh, cún vàng bỏ đi lang thang, lúc ở bờ biển, lúc thì leo lên khu vực hải đăng rồi cuối cùng chọn ở lại Mũi Điện làm "nghề" dẫn đường.

Đặc biệt, dù thân thiện và tận tình với khách lạ, thậm chí cho phép vuốt ve và nhận đồ ăn, chú chó vàng lại khá "khó gần" với người quen tại trạm hải đăng hay loanh quanh địa phương. Chỉ cần nghe tiếng xe máy hay thấy bóng dáng quen thuộc là chú bỏ chạy ngay.

Hình ảnh chú chó vàng được nhiều du khách chia sẻ.

Sau nhiều năm "hành nghề", chú chó vàng vẫn nhanh nhẹn và nhiệt tình như ngày đầu, không ngại leo hàng trăm bậc thang mỗi ngày dù đường dốc và quanh co đến mức nào. Hiện tại, danh tiếng của chú chó ngày càng tăng cao nhờ những bài viết lan tỏa trên mạng xã hội. Trong đó, nhiều mảnh ghép câu chuyện được chia sẻ như một bước chạm gần hơn đến cuộc đời của chú chó đặc biệt, đồng thời cũng là một lời nhắc nhở lẫn nhau của hội mê du lịch, rằng có thể mang theo một số thức ăn phù hợp để thưởng cho em nếu có duyên gặp gỡ.