Bà cụ ở Hà Giang hút "triệu view" với chỉ một từ tiếng Anh, ai xem cũng ấm lòng

Hà Giang đang trở thành điểm đến phổ biến với khách du lịch quốc tế tại Việt Nam. Ngoài cung đường thơ mộng, mở ra không gian thiên nhiên trù phú, Hà Giang còn đón chào du khách bằng sự mến khách, dễ thương và nhiệt tình đến từ người dân bản địa. Bằng chứng là chỉ với 7 giây gặp gỡ, một bà cụ tại Hà Giang đã khiến mạng xã hội "nhũn tim" và nhận nhiều lời khen ngợi.

Du khách nước ngoài gặp bà cụ ở Hà Giang. Nguồn: @truong.vietinsider

Trong đoạn video đang gây sốt, chủ tài khoản cũng là một du khách đã đến chào hỏi một bà cụ tại Hà Giang. Nhìn thấy khách nước ngoài đến chào hỏi, bà cụ đã nở nụ cười nhẹ nhàng và nói "Hello" (PV: Xin chào). Vị khách này còn đính kèm chú thích rằng "Tim tôi như tan ra khi nghe 'xin chào'", thể hiện tình yêu dành cho bà cụ. Đoạn video nhận về hàng triệu lượt xem và nhiều bình luận từ cư dân mạng Việt Nam lẫn quốc tế.

Khoảnh khắc bà cụ nói "Hello" gây sốt mạng xã hội.

Nhiều cư dân mạng nhận xét bà cụ ở Hà Giang gợi nhớ đến những nhân vật bà tiên trong phim Disney hay cổ tích, nhất là ở cách bà nói "Hello". Không ít người Việt cảm thấy tự hào khi văn hóa, du lịch nước nhà được du khách nước ngoài lan tỏa tích cực, nhất là ở khía cạnh con người. Một số du khách còn chia sẻ lại khoảnh khắc gặp các cụ già ở Hà Giang và được đối đãi với sự thân thuộc như gia đình.

Nhiều du khách chia sẻ hình ảnh bà cụ. Nguồn: @hip_hihi_haha, @bernard.camille

Hà Giang Loop (Cung đường Hà Giang) đang dần trở thành từ khóa được nhiều du khách nước ngoài tìm kiếm. Tại đây, khách du lịch được trải nghiệm tham quan một vòng khép kín quanh cao nguyên đá Đồng Văn bằng xe máy (tự túc hoặc được chở bởi người bản xứ). Xuyên suốt chặng đi, du khách sẽ được thưởng thức quang cảnh của nhiều địa danh nổi tiếng như đèo Mã Pì Lèng, ruộng bậc thang, sông Nho Quế, núi đá tai mèo... cũng như gặp gỡ, giao lưu với người dân tộc sống tại Hà Giang. Trên mạng xã hội, không ít du khách đã bày tỏ sự nhung nhớ, thậm chí bật khóc khi phải tạm biệt Cung đường Hà Giang và quay về nước.