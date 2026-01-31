Làn Sóng Xanh 2025: Tóc Tiên kết hợp dàn Em Xinh trong màn trình diễn cực "vuýp"

HHTO - Lễ trao giải Làn Sóng Xanh năm nay quy tụ đông đảo dàn nghệ sĩ V-Pop. Trong đó, màn kết hợp của Tóc Tiên cùng các Em Xinh "Say Hi" gây chú ý, nhận phản hồi tích cực từ đông đảo khán giả.

Làn Sóng Xanh 2025 diễn ra tối 30/1 tại TP.HCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi bật của V-Pop và mang đến chuỗi tiết mục trình diễn đa sắc bên cạnh các hạng mục vinh danh quen thuộc. Dù trước giờ G, chương trình đã công bố sự góp mặt của loạt cái tên như Orange, MIN, Mỹ Mỹ, Lamoon, 52Hz…, nhưng không khí hồi hộp của đêm trao giải thực sự được đẩy lên cao nhờ những màn trình diễn được giữ kín đến phút chót. Trong số đó, sự xuất hiện bất ngờ của Tóc Tiên - không có tên trong danh sách nghệ sĩ được công bố, không “thả hint” trên mạng xã hội đã trở thành điểm nhấn gây chú ý.

Tóc Tiên là "secret" của Làn Sóng Xanh 2025.

Xuất hiện cùng các gương mặt bước ra từ Em Xinh "Say Hi" gồm Maiquinn, Yeolan, Muộii và Đào Tử A1J, Tóc Tiên mang đến một tiết mục mash-up Rock Mental gồm loạt ca khúc quen thuộc với khán giả trẻ trong năm 2025 như: Em Thua Cô Ta, Ngày Này Năm Ấy, E Là Không Thể, Thu Đợi, Thiệp Hồng Sai Tên… Điều khiến tiết mục này gây chú ý không nằm ở độ “ồn ào” hay phô diễn kỹ thuật, mà ở cách các giọng ca nữ cùng nhau kể lại những bài hit quen thuộc theo một tinh thần nữ tính hơn.

Màn kết hợp gây "ngơ ngác, bất ngờ" của Em Xinh và Chị Đẹp. Nguồn: @demdem1994

Khác với hình ảnh Rock gai góc thường thấy, "Chị Đẹp" Tóc Tiên lần này chọn tiết chế năng lượng, đóng vai trò dẫn dắt và kết nối các “Em Xinh” trên sân khấu. Giọng hát nội lực cùng khả năng chuyển đổi mượt mà giữa Rock và Ballad giúp nữ ca sĩ vẫn giữ được dấu ấn riêng, đồng thời vẫn tạo không gian để các giọng ca trẻ tỏa sáng.

Màn hòa giọng giữa các thế hệ mang đến cảm giác mới mẻ.

Đặc biệt, sau phân đoạn Thu Đợi được thể hiện đầy cảm xúc, nữ ca sĩ bất ngờ thay đổi trang phục trong tích tắc, chuyển từ hình ảnh nhẹ nhàng sang quyến rũ, kéo theo cao trào bùng nổ cho toàn bộ màn trình diễn.

Khoảnh khắc Tóc Tiên "biến hình" ngay trên sân khấu lập tức viral.

Trên mạng xã hội, tạo hình của Tóc Tiên nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận. Nhiều bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước diện mạo ngày càng “hack tuổi” của nữ ca sĩ. “Tóc Tiên đúng kiểu càng ngày càng trẻ”, “Xem mà quên luôn là chị Tiên đã hoạt động hơn 10 năm rồi”, “Visual này mà bảo Gen Z chắc cũng tin”,... là những phản hồi được netizen để lại dưới các đoạn cắt xu hướng từ sân khấu Làn Sóng Xanh 2025.

Nhan sắc ngày càng "mặn mà" của Tóc Tiên.

Với màn trình diễn được giữ kín đến phút chót, Tóc Tiên trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại Làn Sóng Xanh 2025. Sự kết hợp giữa nữ ca sĩ và các giọng ca Gen Z mang đến một tiết mục có tính kết nối thế hệ, đồng thời cho thấy sự linh hoạt của Tóc Tiên trong việc làm mới hình ảnh và vai trò trên sân khấu.