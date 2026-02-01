Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Doanh nhân Viết Vương nói gì trong clip của Hoa hậu Đỗ Thị Hà mà khán giả thích thú?

Trí Anh - Ảnh: FBNV

HHTO - Doanh nhân Viết Vương chỉ nói đúng 7 chữ vọng vào clip nhưng người xem thích thú và chúc phúc cho vợ chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà ngày càng hạnh phúc.

Từ khi hẹn hò rồi kết hôn với doanh nhân Viết Vương, Hoa hậu Đỗ Thị Hà ngày càng đảm đang, thường xuyên cắm hoa, trang trí nhà cửa rồi vào bếp trổ tài làm đủ các món ngon. Dạo gần đây, netizen đang xôn xao trước đĩa salad được coi là “đắt nhất Việt Nam” và nàng hậu đã nhanh chóng “bắt trend”.

do-thi-ha-6.jpg
do-thi-ha-7.jpg
Hoa hậu Đỗ Thị Hà thử làm món salad dâu tây đang gây sốt

Đĩa salad này được bán ở một nhà hàng tại Hà Nội với giá 770 ngàn đồng và nhiều người đã chọn cách mua đồ về tự làm cho rẻ hơn. Nhưng các nguyên liệu làm ra món này đều đắt đỏ, từ dâu tây loại to, rau rocket, phô mai burrata và gây sửng sốt nhất là giấm hạt. Bởi một lọ giấm hạt bé xíu cũng có giá tới 500K, khiến cho cư dân mạng nhận ra đĩa salad tự làm tại nhà cũng không rẻ chút nào, có khi còn đắt hơn ra hàng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà ngày càng chăm vào bếp

Không chỉ mua đúng các nguyên liệu có trong đĩa salad "hot trend", Hoa hậu Đỗ Thị Hà còn biến tấu khi mua thêm dưa lưới, lê để đa dạng hương vị và nói vui rằng “Hình thức không đẹp như nhà hàng nhưng mà nó đẫm lệ”. Netizen khen ngợi nàng hậu khéo tay, có đĩa salad nhìn vô cùng ngon miệng, màu sắc hài hòa.

do-thi-ha-2.jpg
do-thi-ha-3.jpg
Doanh nhân Viết Vương luôn hài hước bên vợ

Không chỉ có vậy, tâm điểm chú ý của người xem còn dồn về doanh nhân Viết Vương khi anh vừa quay video cho vợ vừa nói vọng vào “Hello chào các bạn, mình là chuột bạch”. Chưa kể anh còn trêu chọc vợ khi giả vờ chưa bấm nút quay khiến nàng hậu tưởng thật. Màn giới thiệu hài hước của doanh nhân Viết Vương khiến khán giả thích thú, cho thấy cuộc sống vợ chồng son của nàng hậu xứ Thanh đang đầy ắp tiếng cười.

Trí Anh - Ảnh: FBNV
#Viết Vương #Đỗ Thị Hà #Hoa hậu Đỗ Thị Hà #Đỗ Thị Hà nấu ăn #đĩa salad dâu tây

