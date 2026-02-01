Gia Đình Haha tập 18: Bé Thư hỏi khó, Rhymastic xứng danh "Thiện Toàn Diện"

HHTO - Trong tập 18 Gia Đình Haha, bé Thư - con gái chị Thông đã có một câu hỏi "xoáy" khiến các thành viên đứng hình. Sau đó, Rhymastic đã có màn "đáp xoay" ấn tượng, xứng danh "Thiện Toàn Diện" (nickname do fan đặt).

Nỗi lòng của anh Hà gây xúc động

Trong tập mới nhất của Gia Đình Haha, anh Hà (chồng chị Thông) trải lòng về người bố mắc bệnh: “Hồi đó vất vả quá, ông gây dựng bao nhiêu nhà cửa, cơ ngơi như bây giờ là của bố mẹ hết. Nhưng giờ con cái làm được một tí ông lại ốm đau, không hưởng được gì”. Sau khi nghe chuyện, Jun Phạm và Rhymastic ngỏ lời hỗ trợ tìm kiếm thuốc từ miền xuôi.

Đến bữa ăn, khi chị Thông đặt câu hỏi cho Jun Phạm về cảm nhận dành cho “gia đình hiện tại”, nam ca sĩ chia sẻ: “Lần thứ ba về đây đúng như chị Thông nói, một mâm cơm là một gia đình. Em cũng muốn là trong những ngày ở với nhau như thế này thì mọi người có gì cứ chia sẻ với tụi em, tụi em coi anh chị như là anh chị trong nhà”.

Hậu hiệu ứng lan tỏa, Gia Đình Haha đưa gia đình chị Thông đến gần hơn với công chúng. Khi Jun Phạm hỏi bé Thư về sự thay đổi bất ngờ này, cô bé khẳng định: "Con cảm thấy hạnh phúc khi được mọi người yêu quý, khi được làm mọi người trong gia đình hạnh phúc với nhau...".

Rhymastic xứng danh "Thiện Toàn Diện"

Sau khi tập 18 lên sóng, mạng xã hội viral đoạn tương tác của bé Thư với Rhymastic. Cô bé đặt câu hỏi với các thành viên: "Tại sao Trái Đất lại quay?". Câu hỏi này khiến Duy Khánh, Bùi Công Nam "ngã ngửa". Bùi Công Nam hóm hỉnh: "Bé hỏi, em cũng xin trả lời, nghe nói có vụ nổ Big Bang. Sau khi nổ cái đùng thì nó cũng tạo ra rất nhiều hành tinh..."

Lúc này, Rhymastic bổ sung thêm: "Nhờ có thêm lực hấp dẫn. Vụ nổ Big Bang như chú Nam nói, tạo ra rất nhiều hành tinh khác nhau. Nó là một hệ, sau khi bị nổ thì các hành tinh bên trong đó nó cũng va đập và xoay... tán loạn. Trái Đất mình cũng đang xoay là vì thế".

Câu trả lời của Rhymastic khiến dân tình thích thú. Đa số khẳng định, thành viên SpaceSpeakers trầm lặng hơn so với Duy Khánh, Jun Phạm hay Bùi Công Nam nhưng lại biết nhiều kiến thức thú vị. Người hâm mộ cho rằng biệt danh "Thiện Toàn Diện" khá đúng với Rhymastic, bởi nam ca sĩ không chỉ biết hát, sáng tác mà còn xuất thân là dân Kiến trúc và am hiểu nhiều lĩnh vực.