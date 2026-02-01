Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phan Đinh Tùng "khoác áo mới" cho ca khúc "Nước Ngoài" của Phan Mạnh Quỳnh

Như Lê

HHTO - Anh tài Phan Đinh Tùng chính thức ra mắt MV “Nước Ngoài”, ca khúc mang thông điệp ý nghĩa về người Việt xa xứ. Bản nhạc như một lời tự sự dành cho những người không thể về nhà đúng dịp đoàn viên.

Phan Đinh Tùng chọn ca khúc Nước Ngoài bởi tính chân thật và tình yêu quê hương. Anh dõi theo dòng chảy cuộc sống, nhìn thấy làn sóng người Việt rời quê hương để tìm cơ hội nơi xứ người. Đằng sau những hành trình ấy còn có những mùa Đông lạnh lẽo, những cái Tết chỉ có màn hình điện thoại và vài phút gọi vội về quê.

Làm mới lại một ca khúc được nhiều người yêu thích của Phan Mạnh Quỳnh, Phan Đinh Tùng đặt lại thông điệp đầy ý nghĩa về cuộc sống của những người con tha phương, đồng thời nhắc người trẻ rằng dịp Tết đến thì ai cũng muốn về quê sum vầy gia đình.

od-02929-2.jpg

Nếu bản gốc mang dáng dấp một lời kể mộc mạc, thì phiên bản của Phan Đinh Tùng được khoác lên chiếc áo orchestra trang trọng. Trống, cello, violin, piano hòa quyện, tạo nên những lớp cảm xúc dâng trào, như chính hành trình đánh đổi của những người con xa xứ.

Cách hát cũng khác. Phan Đinh Tùng không chỉ kể, mà có lúc gần như “thét” lên nỗi lòng. Những nốt cao sáng, dày đẩy cảm xúc lên cao. Người nghe có thể cảm nhận được sự từng trải của một người đàn ông đã đi qua đủ thăng trầm, giống như một người anh lớn đang vỗ về, chia sẻ, chứ không chỉ khóc cùng nhân vật.

od-02334-2.jpg

Phan Đinh Tùng tin rằng ca khúc này mở ra một niềm hy vọng rất đời. Với Gen Z, đó là lời nhắc hãy đi xa bằng khát vọng, nhưng đừng quên gốc rễ. Với những người đã là trụ cột gia đình thì bài hát như một cái ôm tinh thần, rằng sự hy sinh ấy không vô nghĩa. Và với những người mẹ, người cha có con xa xứ, Nước Ngoài là lời thủ thỉ về sự chờ đợi của cha mẹ chính là động lực lớn nhất để con cái vượt qua khó khăn.

od-01918-2.jpg

Phan Đinh Tùng chia sẻ thêm: "MV “Nước Ngoài” lần này Tùng muốn hiện thực câu chuyện trong nội dung bài hát, một câu chuyện của một người con xa quê, xa mẹ, xa người yêu để đi nước ngoài kiếm đồng tiền. Ở nơi xứ người, người con lặng lẽ làm việc qua ngày, chỉ mong mỗi cuộc gọi về nhà đủ để mẹ yên lòng. MV miêu tả dòng cảm xúc của nhân vật chính, từ hy vọng sang hụt hẫng, từ mong chờ sang tổn thương".

4ce4c2c4-7414-4c09-9c6f-68d7d7c2d892.jpg
Như Lê
