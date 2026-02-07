Bộ ảnh giúp Thanh Sơn đạt chuẩn “thánh tạo mật ngọt” của phim giờ vàng VTV

HHTO - Thanh Sơn đóng cặp với bạn diễn nào cũng đẹp đôi đến ngạc nhiên, ngay cả với nữ diễn viên chỉ xuất hiện trong 3 tập đầu phim cũng đủ ăn ý tràn màn hình.

Trong phim giờ vàng Đồng Hồ Đếm Ngược, nhân vật của Thanh Sơn vốn có chuyện tình đẹp như mơ với Yến My, và hai người có rất nhiều cảnh tình cảm ngay từ tập 1. Thậm chí khán giả còn nói vui rằng chưa có phim giờ vàng VTV nào mà nam chính với nữ phụ lại có nhiều hành động ngọt ngào đến như thế.

Dù vai diễn của Yến My chỉ xuất hiện trong 2 tập đầu, đến tập 3 đã rời bỏ Thanh Sơn thì hai diễn viên vẫn kịp tạo tương tác cực ăn ý, như thể đã diễn chung lâu ngày. Yến My còn nói lời chia tay Đồng Hồ Đếm Ngược bằng loạt ảnh tình bể bình cùng Thanh Sơn, khiến netizen đều tấm tắc khen hai người rất đẹp đôi.

Có lúc, Thanh Sơn còn ôm bạn diễn rất tình cảm, hoặc hai người cùng tạo dáng nhí nhố. Tuy kém hơn bạn diễn đến 9 tuổi nhưng Thanh Sơn nhìn rất trẻ trung, không hề thấy chênh lệch tuổi tác giữa hai người. Dù chỉ đóng một vai nhỏ nhưng Yến My đã kịp để lại ấn tượng với khán giả, hứa hẹn sẽ có nhiều cơ hội hơn với phim giờ vàng VTV.

Còn Thanh Sơn lại tiếp tục khẳng định biệt danh “thánh tạo mật ngọt” của anh là có cơ sở, đóng với bạn diễn nào cũng được khen đẹp đôi. Thanh Sơn và Khả Ngân suốt thời gian dài đã trở thành cặp đôi được khán giả yêu thích, nhiệt tình đẩy thuyền, Ngoài ra, Thanh Sơn và Quỳnh Kool từng được netizen ngỡ phim giả tình thật sau phim Đừng Bắt Em Phải Quên, diễn cùng Việt Hoa ở Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi cũng rất ổn. Hoặc phim Tình Yêu và Tham Vọng, dù Thanh Sơn chỉ là nam phụ thì anh cũng được khen là ăn ý với Diễm My 9X hơn cả nam chính Nhan Phúc Vinh.

Chính vì thế, netizen tin rằng Thanh Sơn và Hoàng Hà cũng sẽ tạo được phản ứng hóa học khi diễn chung trong Đồng Hồ Đếm Ngược.