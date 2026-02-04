Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Có nhiều điểm giống nhau, Còn Ra Thể Thống Gì Nữa sẽ ăn khách như Thư Quyển Nhất Mộng?

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Còn Ra Thể Thống Gì Nữa đang khiến khán giả thích thú với nội dung đầy mới lạ và có nhiều điểm gợi liên tưởng đến Thư Quyển Nhất Mộng.

Ngay sau khi ấn định ngày chiếu 6/2 và tung ra trailer quảng bá, Còn Ra Thể Thống Gì Nữa đã khiến khán giả thích thú với câu chuyện xuyên không đầy độc đáo. Trong khi người xem đã nhàm chán với những cô gái chẳng may lưu lạc về quá khứ, bị số phận xô đẩy chịu nhiều cực khổ thì Còn Ra Thể Thống Gì Nữa mang đến hành trình xuyên không đầy mới lạ.

con-ra-the-thong-4.jpg
Cũng là xuyên không nhưng Còn Ra Thể Thống Gì Nữa rất độc đáo.

Nữ chính cũng bất đắc dĩ xuyên không vào thế giới trong cuốn tiểu thuyết cổ trang cung đấu, nhưng chỉ được làm vai phụ Dữu Vãn Âm trong quyển sách này. Dữu Vãn Âm bị xem là yêu phi, cô gái xinh đẹp nhưng độc ác, thuộc phe phản diện vì hại nước hại dân. Nhưng chẳng ngờ nam chính - bạo chúa Hạ Hầu Đạm cũng xuyên không mà đến đây.

con-ra-the-thong-12.jpg
Ở Hoàng cung mà ăn lẩu vui vẻ như quán vỉa hè.

Dữu Vãn Âm tất nhiên biết kết cục bi thảm của đời mình nên phải tìm mọi cách để thoát khỏi số phận. Cô bắt tay với Hạ Hầu Đạm để cùng tìm cách thoát khỏi cuốn sách. Nhưng Dữu Vãn Âm không thể ngờ rằng nữ chính Tạ Vĩnh Nhi cũng từ thế giới hiện đại lưu lạc tới. Và Tạ Vĩnh Nhi lại chọn làm kẻ đối đầu với Dữu Vãn Âm cùng Hạ Hầu Đạm.

con-ra-the-thong-9.jpg
con-ra-the-thong-10.jpg
Nam nữ chính đều thuộc phe phản diện.

Chính yếu tố ba người hiện đại chẳng hề quen biết nhưng bị đẩy chung vào một chỗ đã khiến Còn Ra Thể Thống Gì Nữa trở nên độc đáo. Chưa kể những chi tiết như bạo chúa Hạ Hầu Đạm nói tiếng Anh, rồi nhà vua cùng quý phi ngồi ăn lẩu xì xụp giữa cung điện… đủ khiến khán giả thích thú vì quá mới lạ.

con-ra-the-thong-13.jpg
Nữ chính hứa hẹn sẽ rất hài hước.

Nhiều người cũng liên tưởng Còn Ra Thể Thống Gì Nữa với Thư Quyển Nhất Mộng, bởi cả hai nữ chính đều xuyên không vào quyển sách họ đang đọc và biết rõ mình sẽ nhận về kết cục bi thảm. Vì thế, hai cô gái vốn có thừa mạnh mẽ, thông minh mưu trí đã nghĩ ra đủ cách để chống lại số mệnh, tạo ra vô số tình huống dở khóc dở cười.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Còn Ra Thể Thống Gì Nữa #phim Còn Ra Thể Thống Gì Nữa #Vương Sở Nhiên #Thừa Lỗi #Thư quyển nhất mộng

Xem thêm

Cùng chuyên mục