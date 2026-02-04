Có nhiều điểm giống nhau, Còn Ra Thể Thống Gì Nữa sẽ ăn khách như Thư Quyển Nhất Mộng?

HHTO - Còn Ra Thể Thống Gì Nữa đang khiến khán giả thích thú với nội dung đầy mới lạ và có nhiều điểm gợi liên tưởng đến Thư Quyển Nhất Mộng.

Ngay sau khi ấn định ngày chiếu 6/2 và tung ra trailer quảng bá, Còn Ra Thể Thống Gì Nữa đã khiến khán giả thích thú với câu chuyện xuyên không đầy độc đáo. Trong khi người xem đã nhàm chán với những cô gái chẳng may lưu lạc về quá khứ, bị số phận xô đẩy chịu nhiều cực khổ thì Còn Ra Thể Thống Gì Nữa mang đến hành trình xuyên không đầy mới lạ.

Cũng là xuyên không nhưng Còn Ra Thể Thống Gì Nữa rất độc đáo.

Nữ chính cũng bất đắc dĩ xuyên không vào thế giới trong cuốn tiểu thuyết cổ trang cung đấu, nhưng chỉ được làm vai phụ Dữu Vãn Âm trong quyển sách này. Dữu Vãn Âm bị xem là yêu phi, cô gái xinh đẹp nhưng độc ác, thuộc phe phản diện vì hại nước hại dân. Nhưng chẳng ngờ nam chính - bạo chúa Hạ Hầu Đạm cũng xuyên không mà đến đây.

Ở Hoàng cung mà ăn lẩu vui vẻ như quán vỉa hè.

Dữu Vãn Âm tất nhiên biết kết cục bi thảm của đời mình nên phải tìm mọi cách để thoát khỏi số phận. Cô bắt tay với Hạ Hầu Đạm để cùng tìm cách thoát khỏi cuốn sách. Nhưng Dữu Vãn Âm không thể ngờ rằng nữ chính Tạ Vĩnh Nhi cũng từ thế giới hiện đại lưu lạc tới. Và Tạ Vĩnh Nhi lại chọn làm kẻ đối đầu với Dữu Vãn Âm cùng Hạ Hầu Đạm.

Nam nữ chính đều thuộc phe phản diện.

Chính yếu tố ba người hiện đại chẳng hề quen biết nhưng bị đẩy chung vào một chỗ đã khiến Còn Ra Thể Thống Gì Nữa trở nên độc đáo. Chưa kể những chi tiết như bạo chúa Hạ Hầu Đạm nói tiếng Anh, rồi nhà vua cùng quý phi ngồi ăn lẩu xì xụp giữa cung điện… đủ khiến khán giả thích thú vì quá mới lạ.

Nữ chính hứa hẹn sẽ rất hài hước.

Nhiều người cũng liên tưởng Còn Ra Thể Thống Gì Nữa với Thư Quyển Nhất Mộng, bởi cả hai nữ chính đều xuyên không vào quyển sách họ đang đọc và biết rõ mình sẽ nhận về kết cục bi thảm. Vì thế, hai cô gái vốn có thừa mạnh mẽ, thông minh mưu trí đã nghĩ ra đủ cách để chống lại số mệnh, tạo ra vô số tình huống dở khóc dở cười.