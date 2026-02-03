Không “phép màu” nào có thể cứu No Tail To Tell: Bị chê càng chiếu càng nhạt

HHTO - Bộ phim “No Tail To Tell” không thể giúp Kim Hye Yoon có được thành công như “Lovely Runner” (Cõng Anh Mà Chạy). Thậm chí nó còn không thể tự giúp chính mình khi càng chiếu càng bị chê, rating tập sau thấp hơn tập trước.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Cho đến hiện tại, bộ phim truyền hình No Tail To Tell (Từ Hôm Nay Tôi Là Con Người) đã phát sóng đến tập 6. Phim tổng cộng có 12 tập, có nghĩa là phim đã đi được nửa chặng đường. Thế nhưng thành tích của No Tail To Tell càng chiếu càng ảm đạm, hy vọng bứt phá càng lúc càng thu hẹp dần.

Phim mở đầu với rating tập 1 đạt 3,7% khá khả quan, nhưng mức độ hứng thú của khán giả dành cho phim giảm ngay từ tập 2 khi rating cho thấy tụt mạnh chỉ còn 2,7%. Rating thấp nhất của phim cho đến lúc này là 2,4% - thuộc về tập 4 và tập 5. Tập mới nhất là tập 6 tăng nhẹ lên 2,7%, nhưng với việc tập có rating cao nhất vẫn là tập đầu tiên cho thấy phim không có dấu hiệu bứt phá nào.

Chuyện phim No Tail To Tell kể về hồ ly chín đuôi Eun Ho (Kim Hye Yoon) quyết không tu luyện thành người, chỉ muốn mãi là gumiho - cửu vĩ hồ - hồ ly chín đuôi. Để giữ được trạng thái cân bằng đó, tôn chỉ sống của Eun Ho là không làm việc thiện dù là việc nhỏ, nhưng cũng không gây ra chuyện đại ác. Thay vì tích đức, cô say mê tích lũy của cải, sử dụng năng lực của mình để “bán” điều ước cho con người với “giá” thật cao.

Cuộc sống của Eun Ho mất cân bằng, chệch quỹ đạo, thậm chí đảo lộn hoàn toàn khi gặp ngôi sao bóng đá tự luyến và kỷ luật tới mức gần như cực đoan Kang Si Yeol (Lomon). Eun Ho cố “bán” điều ước cho Kang Si Yeol, nhưng bản thân anh không cần. Khi Kang Si Yeol dùng điều ước cho một người khác, anh vô tình hoán đổi cuộc đời nổi tiếng và sung túc của mình cho người bạn thân. Khi cứu sống Kang Si Yeol, Eun Ho bất ngờ trở thành người, mất hết quyền năng của cửu vĩ hồ.

Cho đến hiện tại, câu chuyện của No Tail To Tell đang là hành trình mà Eun Ho và Kang Si Yeol buộc phải đồng hành cùng nhau thì mới có thể lấy lại cuộc sống cũ của mình. Bởi Eun Ho phải trở lại làm cửu vĩ hồ thì mới có quyền năng đảo ngược câu thần chú, trả lại cuộc sống hào nhoáng của một danh thủ bóng đá cho Kang Si Yeol.

Hành trình này trở nên rắc rối và nguy hiểm khi có sự xuất hiện của tay pháp sư "săn cáo" bí ẩn và nham hiểm, khách hàng cũ của Eun Ho nổi giận vì bị cô bỏ rơi, và dường như người bạn thân của Kang Si Yeol muốn chiếm luôn cuộc sống nhung lụa.

Mặc dù phim đã đi được nửa chặng đường, các tình tiết cũng phát triển với cả những nút thắt về bí ẩn trong quá khứ hay âm mưu ở hiện tại, đôi nhân vật chính cũng dần nảy sinh những cảm xúc lãng mạn với nhau; nhưng có thể nói No Tail To Tell đã thất bại trong việc thu hút khán giả. Điều đó không chỉ nằm ở rating giảm dần mà còn ở phản hồi của khán giả qua mỗi tập phim, chê nhiều hơn là khen. Những điểm trừ vốn đã được chỉ ra ở tập đầu tiên cho đến hiện tại vẫn không thể khắc phục, ngược lại ngày một lộ rõ hơn; và rồi những điểm trừ mới lại xuất hiện.

Lấy đề tài về cửu vĩ hồ nhưng No Tail To Tell lại không có được sắc màu “cổ tích”, “thần thoại” như một số phim khác có cùng chủ đề. Kim Hye Yoon được nhận xét là không đủ xinh đẹp sắc sảo để vào vai một gumiho - thường được miêu tả là những mỹ nhân sắc nước hương trời, kỹ xảo phim thì rất “ba xu”... Tất cả khiến thế giới thần bí, ma mị mà No Tail To Tell đang cố gắng kể trở nên tầm thường, không đáng tin cậy. Bộ phim không thể khiến người xem thoát ly thực tại để bước vào một thế giới khác tựa như ảo mộng tồn tại song song với thế giới loài người.

Trong một bộ phim tình cảm, có thể nói cặp đôi chính của phim rất quan trọng, vì “mức độ xứng đôi” của họ trên màn ảnh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức hút của phim. Không chỉ là về độ đẹp đôi ở ngoại hình, mà còn là ở chemistry - họ phải khiến khán giả cảm nhận được sự lãng mạn ở trên màn hình. Trong trường hợp của No Tail To Tell, mặc dù Kim Hye Yoon và Lomon đều trẻ trung, ngoại hình sáng sủa, đứng cạnh nhau khá đẹp đôi, nhưng đáng tiếc các cảnh phim giữa họ lại hoàn toàn thiếu chemistry.

Đúng là Kim Hye Yoon chưa đủ xinh đẹp với hình tượng gumiho quen thuộc, diễn xuất của cô vẫn có đôi chỗ “làm quá”, hay giọng đọc thoại của cô khiến một số khán giả khó chịu. Nam chính Lomon diễn còn hơi đơ, vai trò trong câu chuyện còn nhạt nhòa và có phần thụ động. Thế nhưng không thể đổ hết lỗi lầm lên hai diễn viên chính, bởi điểm yếu kém lớn nhất của No Tail To Tell vẫn nằm ở cốt truyện.

Cho đến hiện tại, dù đã cho xuất hiện nhân vật phản diện, làm "sống lại" một nhân vật quan trọng trong quá khứ của Eun Ho, nhưng cốt truyện của No Tail To Tell vẫn đang quẩn quanh, chưa có mấy cao trào. Một số vấn đề về gumiho và con người đã được nhắc đến ở mấy tập đầu lại cứ được nhắc lại mãi trong các tập sau. Trong khi các tình tiết chính được phát triển khá chậm chạp, thì các vấn đề râu ria lại được thêm thắt. Điều này khiến khán giả có cảm giác phim đang bị “bôi ra”, làm họ mất kiên nhẫn và cạn dần hứng thú.

No Tail To Tell hiện đang phát sóng có phụ đề tiếng Việt trên Netflix.