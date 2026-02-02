Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Cảnh bị cắt trong Single's Inferno 5: Go Eun mở lòng về "người trong mộng"

HHTO - Phân đoạn "pillow talk" của cặp đôi Go Eun và catfish I Geon trong cảnh bị cắt tập 5-6-7 show hẹn hò Địa Ngục Độc Thân (Single's Inferno) 5 hút thảo luận của netizen.

Trong tuần phát sóng thứ 2, buổi hẹn hò của cặp sao Kim Go Eun và catfish Jo I Geon là điểm nhấn đáng chú ý. Hai người chơi tạo ra phản ứng hóa học thú vị nhờ đối đáp ăn ý, mượt mà cùng tương tác bằng mắt gây rung động. Ban bình luận đánh giá Go Eun và I Geon là cặp sao có lần hò hẹn lãng mạn nhất mùa giải, tính đến hết tập 7.

singles-inferno-5-ep-5-6-7-1180.png
singles-inferno-5-ep-5-6-7-969.png

Trước thềm lên sóng tập 8-9, Netflix tung thêm cảnh unreleased dài hơn 3 phút về cặp đôi này trên Đảo Thiên Đường. Hai người chơi có phân đoạn pillow talk chân thành trong không gian sang trọng, riêng tư tại phòng khách sạn.

singles-infernogo-euni-geoncanh-cat-2.png

Cả hai mở lòng về suy nghĩ đối với các đối tượng tìm hiểu khác của đối phương. Go Eun đặt câu hỏi: "Nếu được quay lại đây lần nữa, anh muốn đi cùng ai?", I Geon đáp lại trung thực: "Anh sẽ chọn em hoặc Ye Jin". Sao phim The Trunk cũng khẳng định thêm rằng cho đến thời điểm hiện tại, ngoài hai mỹ nhân này, chưa có ai khác thực sự thu hút được sự chú ý của anh.

singles-infernogo-euni-geoncanh-cat-1.png

Về phía Go Eun, nữ người mẫu cho biết cô đã tiếp xúc với hai đối tượng và nhận thấy họ có tính cách hoàn toàn khác biệt. "Bản sao" Nayeon TWICE cũng xác nhận rằng có một người khiến cô đặc biệt bị thu hút. Dù I Geon gặng hỏi, Go Eun khéo léo từ chối, nói rằng không tiện chia sẻ sâu hơn về vấn đề này.

singles-infernogo-euni-geoncanh-cat-4.png

Không khí giữa hai người chơi trở nên vui vẻ hơn khi chia sẻ sâu hơn về tính cách của đối phương trong tình yêu. Go Eun tự nhận mình khá vụng về, vô tư và cần người ở bên chăm sóc. Đồng thời, cô cũng bày tỏ sự hoài nghi liệu I Geon có phải là kiểu đàn ông biết quan tâm hay không. "Không tin nổi là anh đang tự nói điều này, nhưng nếu theo định nghĩa của em thì anh rất chu đáo và ngọt ngào đấy nhé!" - nam diễn viên nói. Nam catfish sau đó chủ động rời khỏi, chúc bạn hẹn ngủ ngon.

singles-inferno-5-ep-5-6-7-987.png
singles-inferno-5-ep-5-6-7-989.png

Khán giả cho biết I Geon - Go Eun có kết nối mạnh mẽ, tạo ra cảm giác rung động một cách tự nhiên. Fan bất ngờ về nét hấp dẫn mới lạ của Go Eun khi ở bên nam catfish.

Tuy nhiên, một số ý kiến bày tỏ sự nghi ngại về phần thể hiện của I Geon. Vì quá khứ từng tham gia show hẹn hò, một bộ phận người xem "dán nhãn" I Geon là "cờ đỏ", cố gắng xây dựng hình tượng đẹp để hâm nóng danh tiếng trong hoạt động showbiz. Các phân cảnh viral của sao nam vướng ý kiến trái chiều vì trông "sến sẩm và kịch nghệ".

hht-fb-020226.jpg
MIDI
