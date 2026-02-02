Đêm hội Weibo 2025: King & Queen được dự đoán sẽ là Tiêu Chiến - Dương Mịch

HHTO - Toàn bộ khách mời của Đêm hội Weibo 2025 đã được hé lộ với dàn "đỉnh lưu" chốt sổ. Dự đoán giải thưởng cao nhất - "ông vua" và "bà hoàng" (King - Queen) của Đêm hội năm nay khó vụt khỏi tay của Tiêu Chiến và Dương Mịch.

Dựa vào độ phủ sóng của các tác phẩm trong năm 2025, Dương Mịch, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh là những ứng cử viên sáng giá cho vị trí Queen. King có 3 cái tên trong dự đoán là Tiêu Chiến, Quách Kính Phi, Lưu Hạo Nhiên.

Tối 1/2, ban tổ chức Đêm hội Weibo 2025 tung ra bộ ảnh vẽ khách mời đợt cuối. Không cần chờ đến bài công bố chính thức vào ngày 2/2, fan đã đoán ra toàn bộ nghệ sĩ góp mặt. Với "luật ngầm" đã có mặt khó tay không ra về, khán giả gần như chắc chắn Dương Mịch và Tiêu Chiến sẽ là King - Queen Weibo.

Hình vẽ "nhá hàng" Dương Mịch, Tiêu Chiến trong dàn nghệ sĩ có mặt tại Đêm hội Weibo 2025.

Tin đồn sơ đồ chỗ ngồi cho thấy Tiêu Chiến, Dương Mịch ngồi cạnh nhau ở hàng 2 bên tay trái của Tống Giai (trung tâm).

Nếu tin đồn là đúng thì "Queen" Dương Mịch và "King" Tiêu Chiến sẽ có điểm chung lớn. Đó là cùng "tái sinh" ở màn ảnh nhỏ với dự án trọng điểm sau cú ngã đau ở mảng điện ảnh.

Năm 2024, Dương Mịch liên tục trở lại với 3 tác phẩm ở cả lĩnh vực truyền hình và điện ảnh gồm: Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên, Cáp Nhĩ Tân 1944 và Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Thể Giải Quyết Được. Cả ba đều nhận phản ứng tiêu cực về kịch bản, lượt xem đến doanh thu đều tệ hại. Diễn xuất của cô bị đánh giá là thụt lùi.

Năm 2025, hào quang của Dương Mịch trở lại với Sinh Vạn Vật. Rũ bỏ kiểu nhân vật bóng bẩy, tạo hình lấp lánh của nhiều tác phẩm trước, cô hóa thân thành nông dân Ninh Tú Tú khắc khổ, kiên cường. Ý kiến trái chiều về diễn xuất vẫn còn nhưng lời khen áp đảo, đánh dấu cuộc lột xác xứng tầm.

Sinh Vạn Vật đưa Dương Mịch càn quét các giải thưởng lớn nhỏ, gần nhất và nổi bật nhất phải kể đến chiếc cúp "Nữ diễn viên của năm" tại Lễ vinh danh thường niên của Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG).

Đầu năm 2025, Tiêu Chiến "bị pressing" toàn mạng với Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả. Phim "đội sổ" phòng vé dù từng phá đảo doanh thu đặt trước. Đạo diễn Từ Khắc bị chê xuống tay. Đầu tư cho nhân vật của Tiêu Chiến bị cho là chưa đủ để toát lên cốt cách nhân vật.

Giữa năm 2025, anh tái xuất với Tàng Hải Truyện - dự án được đầu tư bạc tỷ này ngay lập tức thiết lập hàng loạt kỷ lục cho nền tảng phát sóng. Kịch bản, diễn xuất của dàn cast nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả đến giới chuyên môn, các hãng thông tấn lớn. Đây cũng là bộ "đại nam chủ" (nam chính là trung tâm) thành công nhất năm qua.

Tàng Hải Truyện và Sinh Vạn Vật cùng nằm trong Top 10 phim truyền hình Trung Quốc có sức ảnh hưởng nhất năm 2025 do Trung tâm nghiên cứu hí kịch ảnh thị Đại học Bắc Kinh công bố.

Đêm hội Weibo 2025 sẽ diễn ra vào ngày 5/2. Ngoài "hóng" King - Queen, dân mạng cũng đang chờ đợi những khung hình chung nào sẽ náo loạn cõi mạng và ban tổ chức sẽ chuẩn bị gì để "tạo truyền thông" cho năm nay.