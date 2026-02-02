Vì sao khán giả ngóng chờ “Còn Ra Thể Thống Gì Nữa” của Vương Sở Nhiên?

HHTO - Đã có nhiều phim cổ trang xuyên không ra mắt, nhưng lý do gì mà Còn Ra Thể Thống Gì Nữa lại được mọi người hào hứng chờ đợi?

Ngay khi nghe tin Còn Ra Thể Thống Gì Nữa sẽ lên sóng vào ngày 6/2, nhiều netizen hào hứng rằng kỳ nghỉ Tết này sẽ có phim hay để nhâm nhi. Lúc nào showbiz Hoa ngữ cũng có cả chục phim cổ trang xếp hàng chờ ra mắt nhưng Còn Ra Thể Thống Gì Nữa vẫn có nhiều điều khác biệt.

Còn Ra Thể Thống Gì Nữa chuẩn bị lên sóng

Cũng là phim xuyên không, Còn Ra Thể Thống Gì Nữa lại gây bất ngờ khi có tới 3 nhân vật cùng từ thời hiện đại quay về quá khứ. Vương Thúy Hoa là nhân viên văn phòng bình thường, chẳng may lạc vào thế giới trong sách và gặp bạo chúa Hạ Hầu Đạm. Hóa ra anh ta tên thật Trương Tam, cũng bị lưu lạc đến đây, đã trải qua chục năm mà vẫn chưa tìm được cơ hội trở về cuộc sống thật.

Nam nữ chính đều bị xuyên không về quá khứ

Vương Thúy Hoa cùng Trương Tam bèn về cùng một phe, tìm cách đối phó với Tạ Vĩnh Nhi cũng là một người xuyên không. Nhưng khi kế hoạch sắp thành, Vương Thúy Hoa mới biết đến lời nguyền chỉ một trong hai người có thể sống sót mà rời khỏi đây, và cô sẽ lựa chọn ra đi hay ở lại?

Vương Sở Nhiên đẹp rạng ngời dù tạo hình khá sến

Nội dung của Còn Ra Thể Thống Gì Nữa rất hài hước, độc đáo khi hai nhân vật chính đều đậm chất phản diện nhưng lại bị đẩy vào hoàn cảnh éo le. Chưa kể Vương Sở Nhiên còn rất xinh đẹp trong mọi tạo hình. Dù bị stylist đưa cho các bộ đồ cực sến từ màu sắc đến kiểu dáng, lại thêm phụ kiện rườm rà nhưng Vương Sở Nhiên vẫn khoe được nhan sắc rực rỡ, không hổ danh là “tiểu Lưu Diệc Phi”.

Nam chính Thừa Lỗi cũng rất mong Còn Ra Thể Thống Gì Nữa thành công, bởi trong năm 2025 anh đã có tới 3 phim thất bại là Cẩm Nguyệt Như Ca, Dữ Tấn Trường An và Dấu Chân.