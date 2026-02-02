Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Justin Bieber nghĩ gì khi cởi trần mặc quần đùi lên biểu diễn ở Grammys 2026?

Quỳnh Phương
HHTO - Xuất hiện trên sân khấu Grammys 2026 với trang phục không áo, chỉ diện quần đùi lụa như vừa bước ra từ phòng ngủ, Justin Bieber ngay lập tức trở thành tâm điểm tranh cãi.

Grammys 2026 chưa kịp hạ màn, cái tên Justin Bieber đã chiếm trọn các trang đầu báo chí và gây ồn ào mạng xã hội theo cách không ai ngờ tới. Không phải bởi chiến thắng rực rỡ hay một màn trình diễn dàn dựng công phu, giọng ca Peaches gây tranh cãi bởi trang phục biểu diễn quá "khiêm tốn" tại lễ trao giải danh giá này.

Justin Bieber gây choáng vì &quot;trang phục&quot; biểu diễn tại lễ trao giải Grammy năm nay.
Justin Bieber gây choáng vì "trang phục" biểu diễn tại lễ trao giải Grammy năm nay.

Trên sân khấu Grammys 2026, Justin Bieber gây ngỡ ngàng khi xuất hiện trong trạng thái cởi trần, chỉ diện một chiếc quần đùi tím dáng rộng cùng đôi tất đen để biểu diễn ca khúc Yukon. Sự xuất hiện này ngay lập tức châm ngòi cho một cuộc tranh luận nảy lửa xoay quanh ranh giới của tự do nghệ thuật.

Một bộ phận khán giả không giấu được sự bất bình, cho rằng đây là hành động thiếu tôn trọng đối với Viện Hàn lâm và các nghệ sĩ khác. Với họ, Grammys vốn được xem là nơi tôn vinh những chuẩn mực cao nhất của ngành công nghiệp âm nhạc, nơi sự trang trọng từ lâu đã trở thành một quy tắc bất thành văn.

Việc Justin mang bộ trang phục “mặc nhà” lên sân khấu bị coi là sự xuề xòa quá mức.
Việc Justin mang bộ trang phục “mặc nhà” lên sân khấu bị coi là sự xuề xòa quá mức.

Ở chiều ngược lại, nhiều người cho rằng đây không phải là một sự cẩu thả mà là một tuyên ngôn nghệ thuật có tính toán. Đây chính là biểu tượng thị giác rõ nét nhất cho tinh thần của album SWAG - nơi Justin rũ bỏ lớp vỏ bọc hào nhoáng của một ngôi sao nhạc Pop để tìm về với hình ảnh chân thật nhất của bản thân.

Dưới một góc nhìn khác, khoảnh khắc này cũng có thể được xem như dấu hiệu cho thấy sự lệch pha giữa cá tính cá nhân và bối cảnh của một sân khấu mang tính biểu tượng như Grammys. Thay vì mở ra một cuộc đối thoại sâu sắc về tự do nghệ thuật, hình ảnh Justin Bieber trong chiếc quần đùi tím lại khiến nhiều người có cảm giác ranh giới giữa phá cách và tùy tiện đang bị làm mờ.

Khi sự chú ý dồn quá nhiều vào vẻ ngoài, giá trị cốt lõi mà Grammys hướng tới là âm nhạc và thành tựu nghệ thuật dường như bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Chính điều đó mới là điểm gây tranh cãi lớn nhất, hơn cả bản thân bộ trang phục của nghệ sĩ.

Quỳnh Phương
