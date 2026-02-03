Nghi vấn trốn thuế của Kim Seon Ho chưa hạ nhiệt, K-net phản ứng trái chiều

HHTO - Fantagio từng khẳng định Kim Seon Ho thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý và nghĩa vụ thuế liên quan. Tuy nhiên, tờ Sports Khan tiếp tục đăng tải bài viết đặt nghi vấn nam diễn viên trốn thuế, cho rằng vấn đề có thể nằm ở các khoản thanh toán đến từ công ty quản lý cũ.

Tờ Sports Khan đăng tin độc quyền về nghi vấn thành lập "công ty ma" của Kim Seon Ho vào ngày 1/2. Cùng ngày, phản hồi trên trang tin/ tờ báo khác, Fantagio khẳng định nam diễn viên đang hoạt động theo hợp đồng độc quyền được ký dưới tên cá nhân với Fantagio và đang hoạt động tích cực, tuân thủ đầy đủ các thủ tục pháp lý và nghĩa vụ thuế liên quan đến các hoạt động hoặc quan hệ hợp đồng hiện tại.

Công ty cá nhân được thành lập nhằm hỗ trợ các hoạt động của Kim Seon Ho ở mảng sân khấu kịch, không nhằm mục đích trốn thuế và đã ngừng hoạt động từ hơn 1 năm trước, đang tiến hành thủ tục giải thể.

Sáng 3/2, tờ Sports Khan tiếp tục đăng bài theo sát vụ việc, cho rằng Kim Seon Ho từng nhận các khoản thanh toán thông qua công ty cá nhân (SH Do) trong thời gian còn trực thuộc công ty quản lý cũ là Salt Entertainment, từ đó đặt ra nghi vấn liên quan đến hành vi trốn thuế. Theo phân tích của tờ báo này, nếu các khoản thu nhập được ghi nhận là thu nhập cá nhân, mức thuế phải chịu có thể lên tới 49,5%. Trong khi đó, nếu được hạch toán dưới dạng thu nhập doanh nghiệp, mức thuế áp dụng chỉ khoảng 19%.

Theo Sports Khan, một đại diện từ công ty quản lý cũ của anh xác nhận: "Chúng tôi chỉ đơn giản là chuyển tiền vào tài khoản theo yêu cầu của nam diễn viên".

Điều này rõ ràng cấu thành hành vi trốn thuế, không phải là tránh thuế, mà là một nỗ lực cố ý chuyển hướng tiền để trốn thuế - tờ Sports Khan khẳng định.

Kim Seon Ho được cho là không đăng ký "doanh nghiệp tổ chức sự kiện văn hóa và nghệ thuật đại chúng" - vốn là một yêu cầu bắt buộc. Về các vấn đề trên, phản hồi của Fantagio được viết: "Đúng là chúng tôi nhận thanh toán từ công ty cũ qua công ty này".

Không thiếu các bài báo khác phân tích sự nghiệp vừa phất lên lại sắp lụi tàn của Kim Seon Ho sau nghi vấn trốn thuế. Tại Hàn Quốc, phản ứng của dân mạng cũng tiêu cực trong các bài viết lọt chủ đề thảo luận nóng.

Knet phẫn nộ vì anh được đóng chính trong nhiều dự án lớn với 3 bộ phim chờ chiếu. Không ít người yêu thích tiểu thuyết The Congressman Sends My Condolences yêu cầu anh rút khỏi vai chính trong dự án live-action.

"Anh ta đáng bị tẩy chay. Thử tưởng tượng xem, biết anh ta đang làm tất cả những điều này mà họ vẫn mời anh ta đóng phim."

"Vì anh ta mà một loạt phim sẽ bị hủy à."

"Fantagio đúng là có vấn đề."

"Những ai hâm mộ ngôi sao từ Fantagio thì chuẩn bị tinh thần đi."

Đây không phải lần đầu tiên Kim Seon Ho đối mặt với biến cố ngay khi sự nghiệp tỏa sáng nhất. Vì thế, cộng đồng fan khắp nơi của anh chọn vững tin vào nam nghệ sĩ. Ngoài tờ báo Sports Khan "quyết dí", các hãng thông tấn lớn khác không có động thái nổi bật khiến vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn. Fan kêu gọi nhau bình tĩnh, chờ thông tin đa chiều và đặc biệt là tuyên bố của phía cảnh sát.