Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Đâu chỉ IU, Go Youn Jung đã sánh đôi với 2 "chìu ông" Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - "Quả Quýt" có 2 "chìu ông" là hình mẫu lý tưởng - Park Bo Gum và Kim Seon Ho. Không cùng đóng trong một tác phẩm như IU nhưng Go Youn Jung đều đã sánh đôi với 2 nam diễn viên.

Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không (Can This Love Be Translated) gây sốt tại nhiều quốc gia, việc Go Youn Jung - Kim Seon Ho sánh đôi trên màn ảnh hẳn nhiều người biết. Nhưng chuyện cô từng nên đôi với "người đàn ông làng chài" Park Bo Gum từ 6 năm trước thì bạn biết chưa?

Cả hai từng vào vai một cặp tình nhân trong MV I Will Give You All - nhạc phim của webtoon The Legendary Moonlight Sculptor (Con Đường Đế Vương) do giọng ca huyền thoại xứ Hàn Lee Seung Chul thể hiện, được phát hành vào ngày 20/1/2020. Trong MV, Park Bo Gum làm một chiếc nhẫn lồng vào dây chuyền, tặng cho mối tình đầu là Go Youn Jung.

Con Đường Đế Vương kể về Weed - "nhà điêu khắc ánh trăng" trong một trò chơi thực tế ảo. I Will Give You All được lấy cảm hứng từ cảnh Weed điêu khắc trong khi nghĩ về Seo Yoon - người trở nên vô cảm, khép mình vì chấn thương tâm lý. Vì thế trong MV, Park Bo Gum đích thân chế tác nhẫn và luôn hướng về người yêu với ánh mắt trìu mến. Trong khi đó, Go Youn Jung xuất hiện với biểu cảm thoáng buồn, cùng ánh nhìn vô định vào khoảng không.

MV còn có một cách diễn giải khác. Đó là Park Bo Gum đang thương nhớ những ngày tháng ngọt ngào vì cuối MV, chỉ còn một mình anh. Các cảnh trước đan xen đoạn Bo Gum nói chuyện điện thoại một mình giống như tự lẩm nhẩm, không phải đầu dây bên kia có người đáp. Cô đã rời bỏ anh và đó là lý do trong suốt các cảnh đầu, gương mặt của Go Youn Jung trông buồn.

mv.jpg

Năm 2020, Park Bo Gum đã là nam thần châu Á, bỏ túi hàng loạt tác phẩm kinh điển như Reply 1988, Mây Họa Ánh Trăng... Go Youn Jung mới chỉ là tân binh màn ảnh 1 tuổi, gây chú ý với vai phụ trong The School Nurse Files, Sweet Home... Anh của hiện tại vẫn là ngôi sao hàng đầu của làng phim Hàn. Cô là nữ thần thế hệ mới chiếm trọn trái tim khán giả châu Á và là "con cưng" của nhiều thương hiệu lớn. Liệu khán giả có cơ hội được thấy 2 nhan sắc đỉnh cao này tái hợp trong một bộ phim?

cover-1.jpg
Sam
#Go Youn Jung #Park Bo Gum #Kim Seon Ho #Park Bo Gum Go Youn Jung hợp tác #Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt #Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không #Can This Love Be Translated

Xem thêm

Cùng chuyên mục