Đâu chỉ IU, Go Youn Jung đã sánh đôi với 2 "chìu ông" Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt

HHTO - "Quả Quýt" có 2 "chìu ông" là hình mẫu lý tưởng - Park Bo Gum và Kim Seon Ho. Không cùng đóng trong một tác phẩm như IU nhưng Go Youn Jung đều đã sánh đôi với 2 nam diễn viên.

Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không (Can This Love Be Translated) gây sốt tại nhiều quốc gia, việc Go Youn Jung - Kim Seon Ho sánh đôi trên màn ảnh hẳn nhiều người biết. Nhưng chuyện cô từng nên đôi với "người đàn ông làng chài" Park Bo Gum từ 6 năm trước thì bạn biết chưa?

Cả hai từng vào vai một cặp tình nhân trong MV I Will Give You All - nhạc phim của webtoon The Legendary Moonlight Sculptor (Con Đường Đế Vương) do giọng ca huyền thoại xứ Hàn Lee Seung Chul thể hiện, được phát hành vào ngày 20/1/2020. Trong MV, Park Bo Gum làm một chiếc nhẫn lồng vào dây chuyền, tặng cho mối tình đầu là Go Youn Jung.

Con Đường Đế Vương kể về Weed - "nhà điêu khắc ánh trăng" trong một trò chơi thực tế ảo. I Will Give You All được lấy cảm hứng từ cảnh Weed điêu khắc trong khi nghĩ về Seo Yoon - người trở nên vô cảm, khép mình vì chấn thương tâm lý. Vì thế trong MV, Park Bo Gum đích thân chế tác nhẫn và luôn hướng về người yêu với ánh mắt trìu mến. Trong khi đó, Go Youn Jung xuất hiện với biểu cảm thoáng buồn, cùng ánh nhìn vô định vào khoảng không.

MV còn có một cách diễn giải khác. Đó là Park Bo Gum đang thương nhớ những ngày tháng ngọt ngào vì cuối MV, chỉ còn một mình anh. Các cảnh trước đan xen đoạn Bo Gum nói chuyện điện thoại một mình giống như tự lẩm nhẩm, không phải đầu dây bên kia có người đáp. Cô đã rời bỏ anh và đó là lý do trong suốt các cảnh đầu, gương mặt của Go Youn Jung trông buồn.

Năm 2020, Park Bo Gum đã là nam thần châu Á, bỏ túi hàng loạt tác phẩm kinh điển như Reply 1988, Mây Họa Ánh Trăng... Go Youn Jung mới chỉ là tân binh màn ảnh 1 tuổi, gây chú ý với vai phụ trong The School Nurse Files, Sweet Home... Anh của hiện tại vẫn là ngôi sao hàng đầu của làng phim Hàn. Cô là nữ thần thế hệ mới chiếm trọn trái tim khán giả châu Á và là "con cưng" của nhiều thương hiệu lớn. Liệu khán giả có cơ hội được thấy 2 nhan sắc đỉnh cao này tái hợp trong một bộ phim?