Single's Inferno 5: Mỹ nam số nhọ Sung Hun sở hữu profile "xịn đét" ngoài đời

HHTO - "Lốp trưởng" Lee Sung Hun mờ nhạt tại Single's Inferno 5 nhưng sở hữu hồ sơ thành tích "khủng" ngoài đời. Anh là cựu kỹ sư Google, có bằng kép tại "lò đào tạo thiên tài". Trước thềm công chiếu Địa Ngục Độc Thân 5, sao nam vướng ồn ào tình cảm với bạn gái cũ.

Lee Sung Hun/ Samuel Lee là người chơi được bổ sung ở tập 2 của Single's Inferno 5. Sau 7 tập phát sóng, sao nam chỉ có hơn 20 phút lên hình, đứng khiêm tốn ở vị trí thứ 9/13 dàn cast. Hành trình của anh chàng Hàn kiều tại đường đua tình ái mờ nhạt, nhiều phần trắc trở.

Tính đến tuần phát sóng thứ 2, Sung Hun chỉ phát sinh quan hệ tìm hiểu với Choi Mina Sue. Người chơi nữ này có quan hệ tình cảm hỗn loạn nhất show, chỉ coi Sung Hun như "một người bạn" để tâm sự, hay còn gọi là "lốp trưởng" (lựa chọn dự phòng) theo tiếng lóng của người dùng mạng Gen Z.

Sung Hun không có nhiều "đất diễn" trong các phần thi tại Đảo Địa Ngục vì "số nhọ". Anh liên tục gặp bất lợi ngay từ mục bốc thăm, chia đội. Ở lần thi thể lực đầu tiên, Sung Hun là sao nam duy nhất không được tham gia vì rút phải phiếu trống.

Hai lần thử thách tiếp theo, thí sinh Hàn kiều lại "xu cà na" phải ghép đội 3 người thi đấu. Sung Hun cũng là sao nam hiếm hoi chưa từng ghép cặp thành công đi đến Đảo Thiên Đường sau 7 tập.

Điều này đồng nghĩa với việc mọi thông tin cá nhân của Lee Sung Hun chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, các thám tử mạng tìm được nhiều thông tin bên lề "chấn động" về mỹ nam "số nhọ" nhất show.

Theo hồ sơ LinkedIn (nền tảng mạng xã hội tập trung vào lĩnh vực kinh doanh và việc làm), Samuel Lee sở hữu bằng kép ngành Khoa học Máy tính và Toán Ứng dụng tại Đại học California, Berkeley (UC Berkeley). Việc tốt nghiệp song bằng tại một trong những “lò đào tạo thiên tài” hàng đầu thế giới phần nào chứng minh mức độ xuất sắc của sao nam Địa Ngục Độc Thân 5 ngoài đời.

"Tôi là người giỏi nhất trong lĩnh vực chuyên môn của mình." - Lee Sung Hun tự giới thiệu trong Single's Inferno 5.

Sau tốt nghiệp, Sung Hun làm kỹ sư phần mềm tại Google, Amazon, Snowflake và Accenture. Tới đầu năm 2023, anh rẽ hướng trở thành nhà giao dịch định lượng (Quant Trader) tại Jump Trading. Công ty này được mệnh danh là "ông vua thanh khoản" trong lĩnh vực tạo lập thị trường. Tỉ lệ chọi ở đây được đồn đoán là khắc nghiệt hơn cả vào Đại học Harvard. Mức lương cho vị trí giao dịch định lượng giao động từ 500 nghìn đến 1 triệu USD/năm (khoảng từ 13 tỷ đến 26,1 tỷ VNĐ/năm).

Trong một clip tuyên truyền Single's Inferno 5, Lee Sung Hun được bắt gặp đeo chiếc đồng hồ Audemars Piguet mẫu Royal Oak Offshore Chronograph trị giá 50 triệu won (khoảng 894 triệu đồng). Anh cũng từng check-in trên một chiếc siêu xe Lamborghini có trị giá vài chục tỷ đồng trên Instagram. Các dữ kiện làm dấy lên nghi vấn về xuất thân giàu có, tài phiệt của thí sinh nam này.

Lee Sung Hun hiện đã xóa/khóa tài khoản Instagram cá nhân. Anh thực hiện động thái này sau 1 ngày công chiếu show hẹn hò. Nguyên nhân đến từ các tin đồn bất lợi về đời tư tình cảm của mỹ nam trong quá khứ.

Theo loạt bài đăng lan truyền trên Reddit, Lee Sung Hun bị tố phản bội bạn gái là TikToker Hena Yang. Phía nữ TikToker được cho là đã xóa mọi nội dung liên quan đến anh trên trang cá nhân sau khi thông tin được đăng tải.

Ồn ào "bắt cá nhiều tay" tiếp tục leo thang khi influencer FlawlessKevin lên tiếng cho biết từng có gặp gỡ riêng tư với mỹ nam Địa Ngục Độc Thân 5 trong thời điểm anh vẫn đang trong mối quan hệ khác. Lee Sung Hun đã nhiều lần lên tiếng giải thích, tuy nhiên cư dân mạng có phản ứng không mấy tích cực.