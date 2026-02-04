Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

“Tiểu Lưu Diệc Phi” Vương Sở Nhiên gây thất vọng vì bỏ phí nhan sắc đỉnh cao

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Được gọi là “tiểu Lưu Diệc Phi” nhờ nhan sắc ấn tượng nhưng Vương Sở Nhiên lại có hành động đi vào lòng đất khiến khán giả bực bội.

Nhiều năm nay, khán giả vẫn gọi Vương Sở Nhiên được gọi là “tiểu Lưu Diệc Phi” nhờ nhan sắc ấn tượng của cô. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt đẹp hài hòa với ngũ quan thanh tú, khí chất tao nhã, kiêu sa rất hợp đóng phim cổ trang. Bản thân Vương Sở Nhiên cũng rất vui khi được so sánh với đàn chị nhưng mới đây, cô lại có hành động bỏ phí vẻ đẹp trời cho của mình.

vuong-so-nhien-7.jpg
Vương Sở Nhiên có nhan sắc nổi bật

Chuyện là phim Còn Ra Thể Thống Gì Nữa mà Vương Sở Nhiên đóng vai chính chuẩn bị phát sóng và các diễn viên đang tích cực quảng bá phim. Thay vì quay video giới thiệu vai diễn của mình, Vương Sở Nhiên cùng ê-kíp lại chọn cách nhờ AI thực hiện. Netizen nhanh chóng nhận ra cô gái trong video tuy mặc đồ giống Vương Sở Nhiên trong phim, nhưng gương mặt không hề giống với cô.

vuong-so-nhien-2.jpg
vuong-so-nhien-3.jpg
Vương Sở Nhiên trong video do AI thực hiện

Từ đó mà khán giả chỉ trích Vương Sở Nhiên thiếu chuyên nghiệp, việc quay video quảng bá không hề khó khăn gì nhưng ê-kíp của cô lại lạm dụng AI, tạo ra đoạn video nhìn đầy gượng gạo, biểu cảm thiếu tự nhiên nhưng vẫn chia sẻ trên mạng xã hội. Ngay sau đó, phòng làm việc của Vương Sở Nhiên đã xóa đoạn video này nhưng đã có rất nhiều khán giả tải về và chia sẻ lại, khiến cho sự việc càng thêm ồn ào.

vuong-so-nhien-5.jpg
vuong-so-nhien-7.jpg
vuong-so-nhien-8.jpg
vuong-so-nhien-9.jpg
Nữ diễn viên vốn đã rất xinh đẹp trong phim mới

Trong ngành giải trí, việc sử dụng AI vốn đã rất nhạy cảm nhưng Vương Sở Nhiên lại vô tư sử dụng càng khiến mọi người bức xúc. Sự cố này không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng đang lên của cô mà còn khiến phim Còn Ra Thể Thống Gì Nữa bị liên đới, nhiều khán giả cho rằng phim cũng lạm dụng công nghệ AI. Trước đó, bộ phim này đang được người xem chờ đợi vì nội dung thú vị hài hước, Vương Sở Nhiên được khen xinh đẹp diễn xuất tự nhiên nhưng bây giờ, netizen đang nghi ngại chất lượng phim.

