Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Phim “Đồng Hồ Đếm Ngược” của Thanh Sơn mới phát sóng được 2 tập đã gây tranh cãi

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Phim "Đồng Hồ Đếm Ngược" mà Thanh Sơn đóng vai chính có vấn đề gì mà khán giả tranh luận rôm rả ngay từ hai tập đầu?

Đồng Hồ Đếm Ngược có quá nhiều lý do để được khán giả quan tâm chú ý. Lần đầu tiên phim giờ vàng VTV có chủ đề siêu nhiên, với một chàng trai có khả năng nhìn thấy số ngày còn sống của người khác, lại còn biết nói chuyện với cún cưng. Đây cũng là phim mở hàng cho dòng phim ngắn chất lượng cao của VTV, vì số tập ít hơn nên nội dung cũng kịch tính, mạch phim dồn dập hơn.

thanh-son-1.jpg
Đồng Hồ Đếm Ngược là phim siêu nhiên đầu tiên của VTV

Thế nhưng ngay từ 2 tập đầu tiên, Đồng Hồ Đếm Ngược đã gây tranh cãi. Ở tập 1, khán giả phàn nàn rằng Thành và Minh Anh có quá nhiều cảnh tình cảm. Biết rằng hai người là cặp đôi hạnh phúc, nhưng vẫn không cần thiết phải hôn nhau nhiều đến vậy trong phim truyền hình chiếu giờ vàng.

thanh-son-4.jpg
Khán giả phàn nàn vì tập 1 có quá nhiều cảnh tình cảm

Đến tập 2, cư dân mạng càng bức xúc trước tình tiết Thành mất cơ hội lớn trong sự nghiệp, rỗng túi trong khi bạn gái cần một khoản lớn đi xin việc, nhà trọ cũng đến hạn phải nộp tiền thuê… nên anh phải chấp nhận làm mọi việc để kiếm tiền càng nhanh càng tốt. Thành chấp nhận đi làm ở quán bar và chẳng ngờ lại bị 3 khách hàng giàu có quấy rối công khai. Thành ê chề, cay đắng, muốn từ chối nhưng lại không thể bỏ qua những tờ tiền mà các phú bà giở ra trước mặt mình. Để rồi khi về nhà trọ, anh chỉ biết khóc vì tủi hổ, vì không ngờ có ngày mình phải đánh đổi lòng tự trọng như thế này.

thanh-son-6.jpg
Thành phải làm nhiều việc để kiếm sống

Lẽ ra đây là chi tiết đắt giá cho thấy Thành đang bị đẩy vào đường cùng, phải gạt bỏ cái tôi để có tiền nhưng khán giả chỉ thấy mọi thứ gượng ép, sống sượng. Cảnh ba phú bà lao vào lột áo Thành, đề nghị anh nhảy cho họ xem không được đầu tư đẹp về góc quay, không được chăm chút về diễn biến cũng như lời thoại để thấy được rõ hơn biến đổi tâm lý của Thành. Kết quả là khán giả chỉ thấy một phân đoạn thiếu tinh tế nên mọi người mới lên tiếng phàn nàn, chỉ trích chi tiết này.

Hy vọng ở những tập tiếp theo, Đồng Hồ Đếm Ngược sẽ ổn hơn, để netizen không thất vọng vì bộ phim siêu nhiên đầu tiên của VTV.

qc.jpg
Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Thanh Sơn #Đồng Hồ Đếm Ngược #phim giờ vàng VTV #Đồng Hồ Đếm Ngược tranh cãi

Xem thêm

Cùng chuyên mục