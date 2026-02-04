Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Video tính toán "ngẩn ngơ" của Kim Seon Ho viral lại giữa đợt thanh minh trốn thuế

Thục Uyên

HHTO - Sau nhiều ngày đối diện nghi vấn trốn thuế, Kim Seon Ho đã chính thức giải thích thông qua công ty quản lý. Giữa lúc này, một video từ thời tham gia chương trình "2 Ngày 1 Đêm" của anh bất ngờ nổi trở lại.

Sau nhiều ngày từ lùm xùm nghi vấn trốn thuế của Kim Seon Ho, Fantagio - công ty quản lý của nam diễn viên đã công bố thông báo giải thích chi tiết vào sáng 4/2. Theo đó, nam diễn viên thừa nhận sai sót trong việc thành lập công ty cá nhân trong khi không nắm rõ quy định về thuế.

Trên cơ sở này, anh đã hoàn tất việc bổ sung khoản thuế còn thiếu (tức là các khoản thuế thu nhập cá nhân, bên cạnh thuế doanh nghiệp đã nộp đủ trước đó) và ngừng hoạt động công ty từ hơn 1 năm trước, gửi lời xin lỗi đến khán giả.

kim-seon-ho-3.jpg
Kim Seon Ho "liêm" trở lại sau khi tuyên bố đã nộp đủ các khoản thuế bổ sung.

Giữa lúc này, đoạn video tổng hợp những khoảnh khắc nam diễn viên tham gia chương trình 2 Ngày 1 Đêm mùa 4 bất ngờ viral trở lại. Trong suốt thời gian góp mặt với tư cách thành viên chính, Kim Seon Ho trở thành "cây hút fan" cho chương trình nhờ tính cách ngây ngô và đặc biệt là những màn "hỏi nhanh đáp đại" làm ai cũng cười lăn. Với bất kỳ câu hỏi kiến thức chung nào, Kim Seon Ho luôn đáp rất nhanh nhưng được cái hiếm bao giờ đáp đúng.

Khi biết mình tính sai, anh còn mang bộ mặt cam chịu như thể nắm chắc kết quả đến mức các thành viên khác cũng không nhịn được cười.

Đối với người hâm mộ cũng như tệp khán giả của 2 Ngày 1 Đêm, Kim Seon Ho đã trở nên quen thuộc với độ nảy số chậm đầy hài hước, đặc biệt là trong tình huống đối diện với các phép tính toán. Những đoạn video này vì thế đã chia netizen thành 2 luồng phản ứng rõ rệt.

Một bên tin rằng, với việc “vô duyên với những con số”, tính cách vô tư, độ nảy số chậm là minh chứng cho thấy anh không phải kiểu người toan tính kiếm lợi từ việc trốn thuế. Trong khi đó, bộ phận còn lại khẳng định đây chỉ là hình tượng được xây dựng trong chương trình giải trí, không nên dùng để phản ánh năng lực thực tế của Kim Seon Ho ngoài đời.

"Anh này ảnh tính toán dở lắm. Ảnh mà trốn thuế là lộ liền ngay phút mốt chứ đừng nói là mấy năm"

"Dù sao cũng là diễn viên mà, dựng nên mấy cái hình tượng khờ khạo trong show thì có gì khó đâu."

"Không phủ nhận anh này sai, nhưng tui nghĩ chuyện ảnh không biết là thật đó."

"Show thực tế thì cũng là quay cho khán giả xem thôi, chả có gì là thật hết."

kim-seon-ho-2.jpg

Bằng việc bổ sung đầy đủ các khoản thuế bổ sung, Kim Seon Ho của hiện tại dường như không còn sai phạm liên quan đến quy định pháp luật. Tuy vậy, việc nam diễn viên có thể được chào đón khi trở lại trong tương lai hay không vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ, nhất là khi dư luận tại Hàn không có dấu hiệu hạ nhiệt đối với "cú ngã" quá khứ của anh.

image.jpg
Thục Uyên
#Kim Seon Ho #Kim Seon Ho 2 Ngày 1 Đêm #2 Ngày 1 Đêm #Kim Seon Ho thanh minh #Kim Seon Ho tính toán

Xem thêm

Cùng chuyên mục