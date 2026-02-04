Video tính toán "ngẩn ngơ" của Kim Seon Ho viral lại giữa đợt thanh minh trốn thuế

HHTO - Sau nhiều ngày đối diện nghi vấn trốn thuế, Kim Seon Ho đã chính thức giải thích thông qua công ty quản lý. Giữa lúc này, một video từ thời tham gia chương trình "2 Ngày 1 Đêm" của anh bất ngờ nổi trở lại.

Sau nhiều ngày từ lùm xùm nghi vấn trốn thuế của Kim Seon Ho, Fantagio - công ty quản lý của nam diễn viên đã công bố thông báo giải thích chi tiết vào sáng 4/2. Theo đó, nam diễn viên thừa nhận sai sót trong việc thành lập công ty cá nhân trong khi không nắm rõ quy định về thuế.

Trên cơ sở này, anh đã hoàn tất việc bổ sung khoản thuế còn thiếu (tức là các khoản thuế thu nhập cá nhân, bên cạnh thuế doanh nghiệp đã nộp đủ trước đó) và ngừng hoạt động công ty từ hơn 1 năm trước, gửi lời xin lỗi đến khán giả.

Kim Seon Ho "liêm" trở lại sau khi tuyên bố đã nộp đủ các khoản thuế bổ sung.

Giữa lúc này, đoạn video tổng hợp những khoảnh khắc nam diễn viên tham gia chương trình 2 Ngày 1 Đêm mùa 4 bất ngờ viral trở lại. Trong suốt thời gian góp mặt với tư cách thành viên chính, Kim Seon Ho trở thành "cây hút fan" cho chương trình nhờ tính cách ngây ngô và đặc biệt là những màn "hỏi nhanh đáp đại" làm ai cũng cười lăn. Với bất kỳ câu hỏi kiến thức chung nào, Kim Seon Ho luôn đáp rất nhanh nhưng được cái hiếm bao giờ đáp đúng.

Khi biết mình tính sai, anh còn mang bộ mặt cam chịu như thể nắm chắc kết quả đến mức các thành viên khác cũng không nhịn được cười.

Đối với người hâm mộ cũng như tệp khán giả của 2 Ngày 1 Đêm, Kim Seon Ho đã trở nên quen thuộc với độ nảy số chậm đầy hài hước, đặc biệt là trong tình huống đối diện với các phép tính toán. Những đoạn video này vì thế đã chia netizen thành 2 luồng phản ứng rõ rệt.

Một bên tin rằng, với việc “vô duyên với những con số”, tính cách vô tư, độ nảy số chậm là minh chứng cho thấy anh không phải kiểu người toan tính kiếm lợi từ việc trốn thuế. Trong khi đó, bộ phận còn lại khẳng định đây chỉ là hình tượng được xây dựng trong chương trình giải trí, không nên dùng để phản ánh năng lực thực tế của Kim Seon Ho ngoài đời.

"Anh này ảnh tính toán dở lắm. Ảnh mà trốn thuế là lộ liền ngay phút mốt chứ đừng nói là mấy năm"

"Dù sao cũng là diễn viên mà, dựng nên mấy cái hình tượng khờ khạo trong show thì có gì khó đâu."

"Không phủ nhận anh này sai, nhưng tui nghĩ chuyện ảnh không biết là thật đó."

"Show thực tế thì cũng là quay cho khán giả xem thôi, chả có gì là thật hết."

Bằng việc bổ sung đầy đủ các khoản thuế bổ sung, Kim Seon Ho của hiện tại dường như không còn sai phạm liên quan đến quy định pháp luật. Tuy vậy, việc nam diễn viên có thể được chào đón khi trở lại trong tương lai hay không vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ, nhất là khi dư luận tại Hàn không có dấu hiệu hạ nhiệt đối với "cú ngã" quá khứ của anh.