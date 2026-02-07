Các FC ATSH “chốt sổ” cuối năm với loạt dự án tiếp ứng tại Gala WeChoice Awards 2025

HHTO - Từ booth check-in đậm chất văn hóa Việt đến LED ngoài trời và foodtruck mini, các fandom Anh Trai “Say Hi” mang đến loạt dự án tiếp sức chỉn chu trước thềm Gala WeChoice Awards 2025.

Trước thềm Gala WeChoice Awards 2025, không khí tại khu vực tổ chức sự kiện trở nên sôi động hơn bao giờ hết nhờ loạt hoạt động tiếp sức quy mô đến từ các fandom của dàn nghệ sĩ Anh Trai “Say Hi”. Hưởng ứng tinh thần đồng hành cùng thần tượng, các FC đã phối hợp cùng ban tổ chức triển khai nhiều dự án sáng tạo như booth check-in, LED ngoài trời, foodtruck và photo frame, góp phần tạo nên một không gian giao lưu đầy màu sắc dành cho người hâm mộ.

CONGB giao lưu với người hâm mộ tại booth check-in trước thềm Gala.

Hưởng ứng chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” của WeChoice Awards 2025, Archer (fan Buitruonglinh) đã thiết kế một chiếc booth check-in mang đậm chất liệu văn hóa truyền thống. Không gian được lấy cảm hứng từ sáo trúc, bóng tre xanh, đình rối nước và những chiếc quạt giấy, tạo nên tổng thể vừa mộc mạc vừa gần gũi. Trong booth vừa có hình ảnh buitruonglinh lần đầu thổi sáo trình diễn ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, vừa có hình ảnh nam ca sĩ hiện tại, ngụ ý hành trình của buitruonglinh sẽ luôn có fan bên cạnh cổ vũ.

Booth check-in của Buitruonglinh mang đậm hơi thở truyền thống.

Bên cạnh đó, người hâm mộ của buitruonglinh còn lan tỏa hình ảnh thần tượng qua màn hình LED ngoài trời được đặt tại sự kiện với video tổng hợp các MV tiêu biểu làm nên tên tuổi của nam ca sĩ như Giờ Thì, Dù Cho Mai Về Sau, Nếu Em Còn Đợi Anh.

Fan tổng hợp những bài hát tạo nên tên tuổi buitruonglinh. Nguồn clip: Threads @choremaisa.

Lấy cảm hứng từ EP CONGBDAY, booth check-in của Unicongs (FC CongB) được thiết kế theo phong cách tươi sáng với hai gam màu xanh - vàng làm chủ đạo. Các chi tiết trang trí như ngôi sao vàng hay con số 8 được lồng ghép khéo léo, gợi liên tưởng đến những ca khúc nổi bật của CONGB trong năm qua như Ngôi Sao Hy Vọng, Nhớ Em 8 Lần, Vitamin C. Không gian booth vừa trẻ trung vừa mang tính nhận diện rõ nét, thu hút nhiều fan ghé thăm và chụp ảnh.

Booth check-in của CONGB gây ấn tượng với màu sắc tươi sáng, năng động.

Giống như các thành viên team Hẻm (Hermosa) luôn đồng hành cùng nhau, người hâm mộ của 5 Anh Trai CONGB, Sơn.K, Mason Nguyễn, buitruonglinh, TEZ cũng "đầu tư" riêng một booth check-in cho cả nhóm với lời nhắn: “Cảm ơn, vì đã là một phần thanh xuân của nhau”.

Hermosa là một trong những nhóm có lượng fan đông đảo từ ATSH2025.

Trong khi đó, Cừu Có Cánh (FC CAPTAIN BOY) quảng bá hình ảnh thần tượng thông qua một chiếc foodtruck mini. Không gian nhỏ gọn nhưng được đầu tư chỉn chu với các loại bánh dân gian mang hương vị Tết, nước ngọt và bao lì xì được trang trí rực rỡ. Cách làm này không chỉ tạo cảm giác gần gũi, ấm áp mà còn giúp người hâm mộ có thêm trải nghiệm tương tác trực tiếp trong khuôn khổ sự kiện.

FC CAPTAIN BOY gây chú ý với "lối đi riêng".

Cộng đồng người hâm mộ của các Anh Trai RHYDER, Gemini Hùng Huỳnh, Mason Nguyễn, Nhâm Phương Nam, Cody Nam Võ cũng tích cực “chạy” LED, thiết kế banner, photo frame để góp phần lan toả hình ảnh của thần tượng.

Người hâm mộ kể hành trình làm nghề của các Anh Trai trên LED WeChoice 2025.

Với sự đầu tư cả về ý tưởng lẫn chi phí, các hoạt động tiếp sức từ fandom Anh Trai "Say Hi" đã góp phần làm nổi bật tinh thần đồng hành bền bỉ giữa nghệ sĩ và người hâm mộ tại WeChoice Awards 2025. Những dự án này không chỉ thể hiện tình cảm của fan dành cho thần tượng mà còn cho thấy sự sáng tạo, chỉn chu và tinh thần lan tỏa giá trị văn hóa Việt đúng với thông điệp mà Gala năm nay hướng đến.