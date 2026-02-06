Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thái Lê Minh Hiếu "tăng tốc" trong năm Bính Ngọ, "mở bát" 2026 đầy ấn tượng

Vân Anh (tổng hợp)
HHTO - Bước sang năm Bính Ngọ, loạt nghệ sĩ Gen Z sinh năm 2002 (Nhâm Ngọ) bắt đầu tăng tốc trên đường đua sự nghiệp. Trong số đó, Thái Lê Minh Hiếu được kỳ vọng sẽ có một năm 2026 đầy bứt phá.

Nói đến những nghệ sĩ Việt tuổi Ngọ, Thái Lê Minh Hiếu thuộc nhóm "ngựa non" khi sinh năm Nhâm Ngọ (2002). Góp mặt tại chương trình Tân Binh Toàn Năng, Minh Hiếu từng dừng bước đầy tiếc nuối ngay trước thềm ra mắt nhóm nhạc UPRIZE.

Tuy không thể debut trong đội hình chính thức, trai đẹp Gen Z vẫn ra mắt với vai trò nghệ sĩ độc lập, trực thuộc cùng công ty quản lý với UPRIZE. Anh được giới chuyên môn đánh giá là một gương mặt trẻ tiềm năng nhờ ngoại hình sáng, giọng hát ổn định cùng tinh thần cầu tiến.

622910787-122119567185038516-5998332431735875808-n.jpg
Minh Hiếu có nhiều dự án đáng chú ý hậu "tốt nghiệp" Tân Binh Toàn Năng. Ảnh: Harper's Bazaar Vietnam.

Trước khi tham gia Tân Binh Toàn Năng, nam nghệ sĩ xuất phát điểm là một người mẫu. Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt táo bạo khi anh quyết định rẽ hướng sang con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Từ một tân binh từng "không biết nhảy là gì", giọng hát và phong cách trình diễn chưa có dấu ấn rõ nét, Thái Lê Minh Hiếu đã trải qua quá trình tập luyện khắc nghiệt để từng bước vượt qua giới hạn của chính mình.

Việc góp mặt trong Top 8 đêm Chung kết của anh không đơn thuần là may mắn. Đó là kết quả của một hành trình thay đổi khi nam nghệ sĩ tìm được động lực, quyết tâm và lý do để không bỏ cuộc. Cũng từ đây, anh có thêm chỗ dựa vững chắc từ các "Cục Cưng" (cộng đồng fan của Thái Lê Minh Hiếu), những người theo sát và ủng hộ anh trong nhiều cột mốc.

Bước sang năm 2026, Thái Lê Minh Hiếu liên tục xuất hiện tại nhiều sự kiện và sân khấu lớn nhỏ. Anh cùng Hồ Đông Quan cho ra mắt ca khúc đầu tay Bầu Trời Rực Rỡ - OST của dự án phim tương tác Gõ Cửa Nhà Mỹ Nam. Giai điệu mang đậm sắc màu thanh xuân nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Không dừng lại ở đó, nam nghệ sĩ sinh năm 2002 còn gây chú ý khi xuất hiện tại Gala Nhạc Việt, song ca cùng Hòa Minzy trong ca khúc Về Quê Xin Cưới, cho thấy giọng hát và bản lĩnh sân khấu đã tiến bộ rõ rệt.

bia-4.png
Trai đẹp sinh năm 2002 đã "mở bát" năm 2026 đầy ấn tượng. Ảnh: FBNV.

Trong năm Bính Ngọ 2026, Thái Lê Minh Hiếu mong khán giả sẽ nhìn thấy anh ở một phiên bản chín chắn hơn trong suy nghĩ và âm nhạc, nhưng vẫn giữ trọn năng lượng trẻ trung vốn có. Như chính nam nghệ sĩ từng chia sẻ khi chọn kim chỉ nam cho hành trình phía trước: "Đường dài mới biết ngựa hay".

621579280-1310020557833659-2981180238808404132-n.jpg
Vân Anh (tổng hợp)
#thái lê minh hiếu #thái lê minh hiếu tân binh #thái lê minh hiếu sye #năm bính ngọ #nghệ sĩ tuổi ngựa

