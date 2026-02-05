Tết Đến Rồi Về Nhà Thôi 9: Thu Trang, Tiến Luật mong càng làm khán giả càng thương

HHTO - Sau gần một thập kỷ đồng hành cùng khán giả, series gia đình quen thuộc của Thu Trang - Tiến Luật trở lại dịp Tết Bính Ngọ năm nay với "Tết Đến Rồi Về Nhà Thôi 9".

Dự án Tết Đến Rồi Về Nhà Thôi 9 do đạo diễn Trung Lùn thực hiện. Bên cạnh hai gương mặt trung tâm là Thu Trang - Tiến Luật, phần 9 quy tụ dàn diễn viên quen thuộc gồm: Phi Phụng, Puka, Gin Tuấn Kiệt, Minh Dự, Phát La, Hữu Đằng, PT Ngọc Diệp và bé Andy - con trai của Thu Trang và Tiến Luật.

Lấy bối cảnh những ngày giáp Tết, trailer của Tết Đến Rồi Về Nhà Thôi 9 mở ra bằng tình huống tréo ngoe xoay quanh cậu Ba (Phát La) và bạn gái (PT Ngọc Diệp) chỉ vì một va chạm bất ngờ với trợ lý đoàn phim, cả hai bỗng dưng bị… hiểu lầm là bệnh nhân HIV giai đoạn cuối. Mọi chuyện trở nên rối rắm khi cậu Ba mang "tin dữ" về nhà, khiến cả gia đình chìm trong hoang mang. Từ đây, chuỗi tình huống "dở khóc dở cười" liên tiếp xảy ra, đan xen những câu thoại dí dỏm với những khoảnh khắc lắng đọng về tình thân.

Chia sẻ về lý do duy trì series đến mùa thứ 9, Thu Trang - Tiến Luật cho biết ban đầu cả hai không đặt mục tiêu làm bao nhiêu mùa, chỉ đơn giản muốn mỗi năm đến Tết khán giả có "món ăn tinh thần" để thưởng thức. Thế nhưng, qua từng năm, series này càng mang ý nghĩa đặc biệt hơn: Đó là cách Thu Trang - Tiến Luật lưu những giữ khoảnh khắc quý giá của gia đình "để sau này con cháu lớn lên còn có kỷ niệm để nhìn lại".

"Càng làm, khán giả càng thương, và chính điều đó giữ series ở lại mỗi mùa xuân. Đặc biệt, phim còn có sự tham gia của các con, các cháu trong nhà, nên tôi mong sau này khi lớn lên, con cháu xem và nhớ lại những kỷ niệm ấm áp bên gia đình" - Tiến Luật chia sẻ. Trong đó, bé Andy đã góp mặt trong phim khi mới 3 - 4 tuổi, đến nay đã trưởng thành và có một vai diễn "bắt trend" với giới trẻ hiện nay: Nhà sáng tạo nội dung, hứa hẹn có nhiều "đất diễn".

Điểm đặc biệt của mùa 9 còn nằm ở việc mở rộng thế giới nhân vật, với sự xuất hiện của những người bạn, người hàng xóm... Thu Trang cho biết, 9 năm đồng hành, gia đình này chưa bao giờ "hết ồn", chính cái sự "nhiều chuyện" rôm rả đó mới làm nên không khí ngày Tết đoàn viên.

Trước ý kiến cho rằng việc mời những gương mặt quen thuộc như Phát La, Puka, Gin Tuấn Kiệt… có thể gây nhàm chán cho khán giả, Thu Trang - Tiến Luật nhìn nhận điều quan trọng không phải gương mặt mới hay cũ, mà là "hợp vai" để mang đến cảm xúc chân thật cho khán giả.